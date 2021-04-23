Büyük ödüllü DRL F1 Espor ligi başlıyor!
Türkiye'nin en büyük ve en hızlı e-motorsport platformu kısa bir aranın ardından tekrardan pistlere dönüyor.
Motorsport.com Türkiye olarak ortaklığını yaptığımız Downforce Racing League (DRL), bu akşam Platinium Series ile seviyeyi bir üst basamağa taşıyor. DRL Platinium Series kapsamında toplam 60 pilot, 30 takım ve 3 farklı kategoride 10 bin TL değerinde para ödülü için yarışacak.
Yarışlar Codemasters'ın F1 2020 oyunu üzerinden yapılacak ve normal yarışların %50 uzunluğunda gerçekleştirilecek.
23 Nisan Cuma günü başlayacak etkinlik, 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Yarışların hepsini Motorsport Türkiye ekranlarından takip edebilirsiniz.
Platinium League Tier 1 ilk yarışı olan Avusturya GP bu akşam saat 22:30'da Motorsport Türkiye kanalında Emre Baltaoğlu sunumu ile sizlerle olacak.
Yayının Linki: https://www.youtube.com/watch?v=Uzho7cMwh3Y
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Büyük ödüllü DRL F1 Espor ligi başlıyor!
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