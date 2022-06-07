F1 Manager 2022'nin çıkış tarihi nihayet açıklandı
Formula 1'in yeni resmi menajerlik oyununun merakla beklenen piyasaya çıkış tarihi bugün itibariyle açıklandı ve oyunun 30 Ağustos'ta raflardaki yerini alacağı duyuruldu.
Motor sporlarının en üst kategorisi olan Formula 1'in yeni resmi menajerli oyunu F1 Manager 2022, Spa Francorchmaps'taki Belçika Grand Prix'sinin hemen ardından 30 Ağustos'ta piyasaya sürülecek.
Çıkış tarihine daha birkaç ay olmasına rağmen oyun şimdiden Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 ve Xbox One gibi farklı platformlardan satın alınabiliyor.
F1 Manager 2022'yi 25 Ağustos'ta oynayabilirsiniz
Resmi açıklamaya göre, ön sipariş veren tüm taraftarlar, resmi lansmandan beş gün önce, yani 25 Ağustos'ta oyunu oynamaya başlayabilecek. Ayrıca bu kişiler %10'luk indirimden de faydalanabilecek.
Oyunun ön sipariş fiyatları da belli oldu. Oyunu, Steam ve Epic Games üzerinden 296,10 TL ödeyerek sipariş edebilirsiniz.
Ayrıca Xbox 366,75 TL, Playstation 4 fiyatı ise 431,10 TL olarak belirlendi.
İşte oyunun ilk fragmanı:
Oyuna ait bilgiler - Steam