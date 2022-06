F1 Manager 2022'nin çıkış tarihi nihayet açıklandı

Oyuna ait bilgiler - Steam

Resmî lisanslı F1® Manager 2022'de Formula 1®'e damga vur. 2022 personel ve pilot kadrosuyla ekibini seç ve patron ol. F1® Manager 2022’yi sadece oynamakla kalmayacaksın, tam F1® lisansı ve gerçeğe yakın sunumla onu yaşayacaksın da. Kariyer – En İyisi Ol Formula 1® için cesur ve yeni bir çağda, yeni bir hikâye yaz. F1® takımını seç ve resmî 2022 yarışları boyunca yolculuğuna gridin arkasından başlayarak veya pol pozisyonunda yer alarak takımını zafere ulaştır; F1® Manager’de seçim sana ait. Görevin, sezon hedeflerine ve uzun vadeli hedeflerine ulaşarak yönetim kurulunu etkilemek, takımının başarısını gelecek yıllarda güvence altına almak. Genel Merkez – Takımını Kur Teknik ekibin, yarış operasyonlarının kalbidir. Yarışlar arasında takımının her detayını Genel Merkezden kontrol et. Yıldız sürücülerinin ve personelinin performansını incele, mali durumunu iyileştir ve yaklaşan yarışlarda kendine ekstra avantaj sağlamak için rakip takımlardan sınıfının en iyisi personeli keşfet. Fabrika – Arabanı Mükemmelleştir 2022’nin çarpıcı yeni otomobil tasarımı üzerinde çalış ve rakiplerine her zamankinden daha yakın yarış. Sıradaki yarışa hazırlanmak için arabalarına yeni parçalar tak. Sıradaki pistlerde avantajlar elde etmek için mühendislik yaklaşımını seç; iyi dengelenmiş bir sistem mi geliştireceksin, iyileştirilmesi gereken alanlara mı odaklanacaksın yoksa performansın belirli yönlerini mi geliştireceksin? Yarış – Stratejini Oluştur ve Uygula Işıkların söndüğü andan damalı bayrağa kadar kontrol sende. Pit stratejisinden lastik seçimlerine ve sürücü çağrılarına kadar tüm kararlar senin elinde. Yaklaşımını planla, hava durumu ve değişken pist koşulları gibi dinamik yarış olaylarına karşı hamle yapmaya hazır ol. Gerçek hayattaki yayın kalitesinde sunulan resmî F1® yarışının, aşırı gerçekçi simülasyonuna kendini kaptır.