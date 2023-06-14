Le Mans 24 Saat'in resmi oyunu, yarış hafta sonunda ilk kez kullanıma açıldı!

Le Mans 24 Saat ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın resmi oyunu Le Mans Ultimate, 10-11 Haziran tarihlerindeki yarıştan kısa süre önce duyuruldu; dahası, tüm taraftarların oynayabileceği bir demo versiyonu da ilk kez görücüye çıktı!

Studio 397 ve Motorsport Games tarafından geliştirilen oyunun Thrustmaster tarafından sunulan demosu, her yaştan taraftar için yarış haftası boyunca Le Mans'taki Taraftar Köyü'nde yer aldı.

3.200'den fazla taraftarın Porsche 963 Hypercar veya Ferrari 488 GTE'nin direksiyonuna tam teçhizat kurulumlarıyla geçmesine olanak sağlayan demo, oyunculara giriş seviyesi T248 jantı veya ısmarlama simülasyon yarışı Direct Drive T818 dahil olmak üzere Thrustmaster'ın en yeni ürünlerini kullanarak heyecanı yakalama şansı tanıdı.

Bilgisayar tabanlı oyunun demosunu deneyenler arasında Porsche Penske Motorsport sürücüsü Matt Campbell ve Porsche 963 Hypercar'ı kullanan Porsche Coanda Esports Racing Team yıldızı Joshua Rogers'ın yanı sıra, Scuderia Ferrari E-Spor sürücüleri Timotej Andonovski ve Alex Siebel da bulunmaktaydı.

Tüm bunların yanı sıra, Automobile Club de l'Ouest (ACO) tarafından düzenlenen geleneksel etkinlik öncesi basın toplantısında oyunun ilk videosu yayınlandı.

Video yayınlandıktan kısa süre sonra oyunun Steam sayfası da yayına girdi, bu sayede bilgisayar kullanıcıları oyunu İstek Listesi'ne ekleyebilecek ve son gelişmelerden haberdar olabilecekler: bit.ly/LeMansUltimateOnSteam

Motorsport Games CEO'su Stephen Hood, "Aylar süren planlamadan sonra Le Mans Ultimate için sadece oyun dünyasından değil, motor sporları camiasından gelen tepkileri görmek harikaydı -Le Mans 24 Saat'in 100. yıldönümüne yaklaşırken pek çok kişi için hoş bir sürpriz oldu.

"Halka oyunun bir demosunu sunabildik, onların yarışla ilgili anılarını dinledik ve oyun için geri bildirim topladık, oyunu piyasaya sürmeden önce bunu sık sık yapmak hayati önem taşıyor."

"Bu deneyimi mümkün olduğunca gerçekçi ve keyifli hale getirmek istiyoruz ve halktan gelen geri bildirimleri dikkate almanın yanı sıra oyuna en iyi deneyimi sunmak için üreticilerle, FIA, WEC ve ACO ile yakın bir şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Le Mans Ultimate ile ilgili daha fazla bilgi, haber ve güncellemelere lemansultimate.com web sitesinden veya @LeMansUltimate sosyal medya kanallarından ulaşılabilir.