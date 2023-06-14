Kayıt Ol
Önceki / F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak!
eSpor / News Motorsport.com haberler

Le Mans 24 Saat'in resmi oyunu, yarış hafta sonunda ilk kez kullanıma açıldı!

Oyunun demo sürümü, 3.200'den fazla hayranın tam teçhizatlı simülatörlerde direksiyon başına geçmesine olanak tanıdı!

Ekleyen:
Covers pulled off Le Mans Ultimate game at Centenary 24 Hours of Le Mans_s

Le Mans 24 Saat ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın resmi oyunu Le Mans Ultimate, 10-11 Haziran tarihlerindeki yarıştan kısa süre önce duyuruldu; dahası, tüm taraftarların oynayabileceği bir demo versiyonu da ilk kez görücüye çıktı! 

Studio 397 ve Motorsport Games tarafından geliştirilen oyunun Thrustmaster tarafından sunulan demosu, her yaştan taraftar için yarış haftası boyunca Le Mans'taki Taraftar Köyü'nde yer aldı.

3.200'den fazla taraftarın Porsche 963 Hypercar veya Ferrari 488 GTE'nin direksiyonuna tam teçhizat kurulumlarıyla geçmesine olanak sağlayan demo, oyunculara giriş seviyesi T248 jantı veya ısmarlama simülasyon yarışı Direct Drive T818 dahil olmak üzere Thrustmaster'ın en yeni ürünlerini kullanarak heyecanı yakalama şansı tanıdı.

Bilgisayar tabanlı oyunun demosunu deneyenler arasında Porsche Penske Motorsport sürücüsü Matt Campbell ve Porsche 963 Hypercar'ı kullanan Porsche Coanda Esports Racing Team yıldızı Joshua Rogers'ın yanı sıra, Scuderia Ferrari E-Spor sürücüleri Timotej Andonovski ve Alex Siebel da bulunmaktaydı.

Tüm bunların yanı sıra, Automobile Club de l'Ouest (ACO) tarafından düzenlenen geleneksel etkinlik öncesi basın toplantısında oyunun ilk videosu yayınlandı.

Video yayınlandıktan kısa süre sonra oyunun Steam sayfası da yayına girdi, bu sayede bilgisayar kullanıcıları oyunu İstek Listesi'ne ekleyebilecek ve son gelişmelerden haberdar olabilecekler: bit.ly/LeMansUltimateOnSteam

Motorsport Games CEO'su Stephen Hood, "Aylar süren planlamadan sonra Le Mans Ultimate için sadece oyun dünyasından değil, motor sporları camiasından gelen tepkileri görmek harikaydı -Le Mans 24 Saat'in 100. yıldönümüne yaklaşırken pek çok kişi için hoş bir sürpriz oldu.

"Halka oyunun bir demosunu sunabildik, onların yarışla ilgili anılarını dinledik ve oyun için geri bildirim topladık, oyunu piyasaya sürmeden önce bunu sık sık yapmak hayati önem taşıyor."

"Bu deneyimi mümkün olduğunca gerçekçi ve keyifli hale getirmek istiyoruz ve halktan gelen geri bildirimleri dikkate almanın yanı sıra oyuna en iyi deneyimi sunmak için üreticilerle, FIA, WEC ve ACO ile yakın bir şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Le Mans Ultimate ile ilgili daha fazla bilgi, haber ve güncellemelere lemansultimate.com web sitesinden veya @LeMansUltimate sosyal medya kanallarından ulaşılabilir.

paylaşım
yorumlar

F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak!
Daha fazlası
Motorsport Games
Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı

Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı

eSpor
News

Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı

Motorsport Games, rFactor 2 için yeni bir içerik setini tanıttı

Motorsport Games, rFactor 2 için yeni bir içerik setini tanıttı

GENEL
News

Motorsport Games, rFactor 2 için yeni bir içerik setini tanıttı Motorsport Games, rFactor 2 için yeni bir içerik setini tanıttı

2022-2023 Le Mans Sanal Serisi dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşıyor

2022-2023 Le Mans Sanal Serisi dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşıyor

eSpor
News

2022-2023 Le Mans Sanal Serisi dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşıyor 2022-2023 Le Mans Sanal Serisi dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşıyor

Son Haberler

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

F1 Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

F1 Formula 1
Kanada GP

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

F1 Formula 1

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

DAKR Dakar
Dakar

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor! Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

Le Mans 24 Saat'in resmi oyunu, yarış hafta sonunda ilk kez kullanıma açıldı!

Le Mans 24 Saat'in resmi oyunu, yarış hafta sonunda ilk kez kullanıma açıldı!

eSpor
News
Motorsport Games

Le Mans 24 Saat'in resmi oyunu, yarış hafta sonunda ilk kez kullanıma açıldı! Le Mans 24 Saat'in resmi oyunu, yarış hafta sonunda ilk kez kullanıma açıldı!

F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak!

F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak!

eSpor
Thomas Harrison-Lord

F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak! F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak!

Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı

Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı

eSpor
News
Motorsport Games

Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı

F1 2023, Las Vegas pistine dair ilk görüntüleri yayınladı

F1 2023, Las Vegas pistine dair ilk görüntüleri yayınladı

eSpor
Kemal Şengül

F1 2023, Las Vegas pistine dair ilk görüntüleri yayınladı F1 2023, Las Vegas pistine dair ilk görüntüleri yayınladı

F1 23 tanıtıldı, oyun 16 Haziran'da piyasada!

F1 23 tanıtıldı, oyun 16 Haziran'da piyasada!

eSpor
Justin Melillo

F1 23 tanıtıldı, oyun 16 Haziran'da piyasada! F1 23 tanıtıldı, oyun 16 Haziran'da piyasada!

2022-2023 Le Mans Sanal Serisi dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşıyor

2022-2023 Le Mans Sanal Serisi dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşıyor

eSpor
News
Motorsport Games

2022-2023 Le Mans Sanal Serisi dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşıyor 2022-2023 Le Mans Sanal Serisi dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşıyor

rFactor 2, sanal Le Mans'ta Verstappen'in yaşadığı bağlantı sorunlarıyla ilgili soruşturma başlattı

rFactor 2, sanal Le Mans'ta Verstappen'in yaşadığı bağlantı sorunlarıyla ilgili soruşturma başlattı

eSpor
News
Casper Bekking

rFactor 2, sanal Le Mans'ta Verstappen'in yaşadığı bağlantı sorunlarıyla ilgili soruşturma başlattı rFactor 2, sanal Le Mans'ta Verstappen'in yaşadığı bağlantı sorunlarıyla ilgili soruşturma başlattı

2023 Sanal Le Mans 24 Saat'te galip Team Redline, Verstappen ise yarışı tamamlayamadı

2023 Sanal Le Mans 24 Saat'te galip Team Redline, Verstappen ise yarışı tamamlayamadı

eSpor
Thomas Harrison-Lord

2023 Sanal Le Mans 24 Saat'te galip Team Redline, Verstappen ise yarışı tamamlayamadı 2023 Sanal Le Mans 24 Saat'te galip Team Redline, Verstappen ise yarışı tamamlayamadı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol