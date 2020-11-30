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eSpor / Son dakika

Honda e-GP 3. yarışında ortalık karıştı

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Honda e-GP 3. yarışında ortalık karıştı
Ekleyen:
, Editör

Honda'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye'nin en iyi Formula 1 esporcularının katıldığı turnuvada artık sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz hafta İtalya Monza pistinde gerçekleştirilen 3. yarışta ortalık karıştı.

500'e yakın yarışçının katıldığı ve en hızlı 20 ismin seçildiği Hayallerinle Yarış Honda e-GP turnuvasında 3. yarış tamamlandı. Büyük bir mücadeleye sahne olan efsanevi Monza pistindeki yarışı Ulaş Özyıldırım kazandı.

Yarış içinde pek çok olay yaşanırken Ulaş ile büyük bir mücadeleye giren Can Akıncı yarışı 2. sırada tamamladı. Pistin yapısı nedeniyle çoğu pilot yaptıkları hatalardan dolayı ceza alırken gelen itirazlar yarış sonrasında titizlikle incelendi. Bu itirazlar sonunda sadece Semih Çelik'e Hakan Ottaş ile yaşadığı temastan dolayı 20 saniye ceza verildi.

Yarışta podyumun son basamağı ise Umut Kocayiğit'e gitti. Bu sonuçlarla birlikte üst üste 2. zaferini alan Ulaş Özyıldırım şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Hakan Ottaş ile arasında bulunan 4 puanlık farkı Ulaş son yarışta korumaya çalışacak.

Şampiyonun belli olacağı son yarış 2 Aralık Çarşamba gecesi Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın anlatımıyla canlı yayında Honda Türkiye Youtube kanalında olacak.

Final yarışı Suzuka pistinde gerçekleştirilecek.

SIRA ADI SOYADI 1. YARIŞ 2. YARIŞ 3. YARIŞ 4.YARIŞ PUAN
3 ULAŞ ÖZYILDIRIM 5 10 10   25
1 HAKAN OTTAŞ 9 9 3   21
2 ANIL TÜKEN 10 7 1   18
4 RIDVAN İPEKÇİOĞLU 6 6 6   18
5 BERKAY OĞUZ 7 4 7   18
7 CAN AKINCI 0 8 9   17
6 UMUT KOCAYİĞİT 8 0 8   16
8 M.ÖZGÜR BAYRAK 2 5 5   12
13 KAĞAN SÜLEYMANOĞLU 0 2 4   6
10 RIDVAN KURTCEPHE 3 0 2   5
9 ARDA BÜYÜKBERKER 4 0 0   4
11 SEMİH ÇELİK 0 3 0   3
12 ALTAY ŞENTÜRK 1 1 0   2
14 KUZEY ÇIKRIKÇI 0 0 0   0
15 MERT KOPTAGET 0 0 0   0
16 YİĞİTHAN KAPAN 0 0 0   0
17 SALİH EREN KÖROĞLU 0 0 0   0
18 SELİM ARKIN 0 0 0   0
19 ALPEREN YILDIZ 0 0 0   0
20 TEOMAN SEVER 0 0 0   0
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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Efe Kahya

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