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eSpor Yarış raporu

iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte

iRacing Dünya Şampiyonası 3.ayağı geçtiğimiz hafta sonu Interlagos pistinde gerçekleşti.

iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Sıralama turlarında Red Bull Racing E-Sports sürücüsü ve serinin 2020 şampiyonu Sebastian Job pole pozisyon alırken, sporcumuz Ayhancan Güven sıralama turlarını 0.132 sn geride 7. sırada tamamladı.

10 turluk sprint yarışın en hızlı tur zamanını atarak 6.sırada tamamlayan Ayhancan, 20 turluk ana yarışı ise 5. sırada bitirerek, şampiyonada 148 puan ile lider Diogo Pinto'nun 7 puan arkasında 3. sırada yer aldı.

Ayhancan önümüzdeki iRacing Dünya Şampiyonası yarışlarına, NLS ve Adac GT Masters Şampiyonalarının takvimi ile çakışması nedeniyle dahil olamayacak.

Serinin sıradaki yarışı ise 19 Mart tarihinde Silverstone pistinde gerçekleşecek.

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iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı
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iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı
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