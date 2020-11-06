Büyük turnuvanın startı 11 Kasım'da

5 gün ve 30 saat süren elemelerin ardından Türkiye'nin en hızlı Formula 1 dijital yarışçıları belli oldu. İtalya Monza pistinde gerçekleştirilen ve tüm araçların eşit şartlarda piste çıktığı elemelere 400'ün üzerinde yarışçı katıldı.

Elemelerde elde edilen derecelere baktığımızda turnuvanın kıran kırana bir mücadeleye sahne olacağı şimdiden belli oluyor.

İlk 20'ye kalan isimlere baktığımızda yıllarını bu işe vermiş pilotların dışında genç ve yetenekli isimler de dikkat çekiyor.

Elemeleri ilk sırada tamamlayan Ulaş Yıldırım 1:19'un altına inen tek isim olurken 15 yaşındaki genç yeteneğin performansı göz doldurdu. 1:19.080'lik derecesi ile Selim Arkın en hızlı 2. isim olurken Rıdvan İpekçoğlu bu ikiliyi 1:19.175'lik derecesi ile takip etti.

Screenshot F1 2020 Fotoğraf: Codemasters

Formula 1 Sim Dünyasının yakından tanıdığı tecrübeli pilot Hakan Ottaş ise listenin 4. sırasında kendisine yer buldu.

Aynı zamanda Motorsport.com eTeam powered by MindTrick takımının da pilotu olan Erdem Akyol 1:19.630'luk zamanı ile listeye 18. sıradan girmeye hak kazandı.

Turnuvada yarışacak 20 pilot şu şekilde sıralandı;

1 Ulaş Yıldırım 31-1-2030 1.18.849 2 Selim Arkın 1-1-2030 1.19.080 3 Rıdvan İpekçioğlu 31-1-2230 1.19.175 4 Hakan Ottaş 1-1-2030 1.19.223 5 Can Akıncı 1-1-2230 1.19.274 6 Mehmet Özgür Bayrak 31-1-2230 1.19.331 7 Aybey Arda Büyükberker 1-1-2030 1.19.345 8 Yiğithan Kapan 1-1-2030 1.19.402 9 Rıdvan Kurtcephe 1-1-2230 1.19.463 10 Semih Çelik 31-1-2230 1.19.469 11 Kuzey Çıknıkçı 31-1-2030 1.19.503 12 Altay Şentürk 2-1-2030 1.19.523 13 Umut Kocayigit 31-1-2030 1.19.543 14 Alper Bal 29-1-1730 1.19.582 15 Kaan Süleymanoğlu 31-1-2030 1.19.584 16 Kemal Berkay Oğuz 29-1-2230 1.19.607 17 Anıl Tüken 31-1-1730 1.19.628 18 Erdem Akyol 28-1-1330 1.19.630 19 Salih Eren Köroğlu 31-1-2030 1.19.663 20 Alperen Yıldız 29-1-2230 1.19.687

İzmir'de yaşanan ve hepimizi derinden üzen depremden dolayı ertelenen turnuvanın ilk yarışı 11 Kasım Çarşamba günü saat 21.00'da Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın sunumuyla canlı olarak Honda Türkiye Youtube kanalından yayınlanacak.

TURNUVA ÖDÜLLERİ

1.'lik ödülü QRT-R SPARCO YARIŞ KOLTUĞU SİMÜLATÖRÜ + Honda Şapka + Honda T-Shirt

2.'lik ödülü SteelSeries Apex 7 Türkçe RGB Red Switch Mekanik Oyuncu Klavye + Honda Şapka + Honda T-Shirt

3.'lük ödülü SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklığı - PS4, PC, Xbox, Nintendo Switch ve Mobil Uyumlu + Honda Şapka + Honda T-Shirt

Ödüller

YARIŞ TAKVİMİ

NO YARIŞ TARİH SAAT YAYIN 1. YARIŞ AVUSTURYA GP 11 KASIM 21:00 Honda Türkiye Youtube 2. YARIŞ BAHREYN GP 18 KASIM 21:00 Honda Türkiye Youtube 3. YARIŞ İTALYA GP 25 KASIM 21:00 Honda Türkiye Youtube 4. YARIŞ JAPONYA GP 2 ARALIK 21:00 Honda Türkiye Youtube