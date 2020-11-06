Büyük turnuvanın startı 11 Kasım'da
Hayallerinle Yarış Honda e-GP turnuvası başlıyor. 400 adayın kıyasıya müzadele ettiği yorucu eleme seanslarının ardından en hızlı 20 pilot isimlerini gride yazdırmayı başardı. Peki şimdi ne olacak?
5 gün ve 30 saat süren elemelerin ardından Türkiye'nin en hızlı Formula 1 dijital yarışçıları belli oldu. İtalya Monza pistinde gerçekleştirilen ve tüm araçların eşit şartlarda piste çıktığı elemelere 400'ün üzerinde yarışçı katıldı.
Elemelerde elde edilen derecelere baktığımızda turnuvanın kıran kırana bir mücadeleye sahne olacağı şimdiden belli oluyor.
İlk 20'ye kalan isimlere baktığımızda yıllarını bu işe vermiş pilotların dışında genç ve yetenekli isimler de dikkat çekiyor.
Elemeleri ilk sırada tamamlayan Ulaş Yıldırım 1:19'un altına inen tek isim olurken 15 yaşındaki genç yeteneğin performansı göz doldurdu. 1:19.080'lik derecesi ile Selim Arkın en hızlı 2. isim olurken Rıdvan İpekçoğlu bu ikiliyi 1:19.175'lik derecesi ile takip etti.
Screenshot F1 2020
Fotoğraf: Codemasters
Formula 1 Sim Dünyasının yakından tanıdığı tecrübeli pilot Hakan Ottaş ise listenin 4. sırasında kendisine yer buldu.
Aynı zamanda Motorsport.com eTeam powered by MindTrick takımının da pilotu olan Erdem Akyol 1:19.630'luk zamanı ile listeye 18. sıradan girmeye hak kazandı.
Turnuvada yarışacak 20 pilot şu şekilde sıralandı;
|1
|Ulaş
|Yıldırım
|31-1-2030
|1.18.849
|2
|Selim
|Arkın
|1-1-2030
|1.19.080
|3
|Rıdvan
|İpekçioğlu
|31-1-2230
|1.19.175
|4
|Hakan
|Ottaş
|1-1-2030
|1.19.223
|5
|Can
|Akıncı
|1-1-2230
|1.19.274
|6
|Mehmet Özgür
|Bayrak
|31-1-2230
|1.19.331
|7
|Aybey Arda
|Büyükberker
|1-1-2030
|1.19.345
|8
|Yiğithan
|Kapan
|1-1-2030
|1.19.402
|9
|Rıdvan
|Kurtcephe
|1-1-2230
|1.19.463
|10
|Semih
|Çelik
|31-1-2230
|1.19.469
|11
|Kuzey
|Çıknıkçı
|31-1-2030
|1.19.503
|12
|Altay
|Şentürk
|2-1-2030
|1.19.523
|13
|Umut
|Kocayigit
|31-1-2030
|1.19.543
|14
|Alper
|Bal
|29-1-1730
|1.19.582
|15
|Kaan
|Süleymanoğlu
|31-1-2030
|1.19.584
|16
|Kemal Berkay
|Oğuz
|29-1-2230
|1.19.607
|17
|Anıl
|Tüken
|31-1-1730
|1.19.628
|18
|Erdem
|Akyol
|28-1-1330
|1.19.630
|19
|Salih Eren
|Köroğlu
|31-1-2030
|1.19.663
|20
|Alperen
|Yıldız
|29-1-2230
|1.19.687
İzmir'de yaşanan ve hepimizi derinden üzen depremden dolayı ertelenen turnuvanın ilk yarışı 11 Kasım Çarşamba günü saat 21.00'da Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın sunumuyla canlı olarak Honda Türkiye Youtube kanalından yayınlanacak.
TURNUVA ÖDÜLLERİ
1.'lik ödülü QRT-R SPARCO YARIŞ KOLTUĞU SİMÜLATÖRÜ + Honda Şapka + Honda T-Shirt
2.'lik ödülü SteelSeries Apex 7 Türkçe RGB Red Switch Mekanik Oyuncu Klavye + Honda Şapka + Honda T-Shirt
3.'lük ödülü SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklığı - PS4, PC, Xbox, Nintendo Switch ve Mobil Uyumlu + Honda Şapka + Honda T-Shirt
Ödüller
YARIŞ TAKVİMİ
|NO
|YARIŞ
|TARİH
|SAAT
|YAYIN
|1. YARIŞ
|AVUSTURYA GP
|11 KASIM
|21:00
|Honda Türkiye Youtube
|2. YARIŞ
|BAHREYN GP
|18 KASIM
|21:00
|Honda Türkiye Youtube
|3. YARIŞ
|İTALYA GP
|25 KASIM
|21:00
|Honda Türkiye Youtube
|4. YARIŞ
|JAPONYA GP
|2 ARALIK
|21:00
|Honda Türkiye Youtube
F1 2020
Fotoğraf: Codemasters Photos
F1 2020
Fotoğraf: Codemasters Photos