Telif Hakkı

Bize herhangi bir telif hakkı ihlali ile ilgili bildirimde bulunmak istiyorsanız, aşağıda belirtilenleri içerecek şekilde yazılı bir talepte bulunmanız gerekmektedir:

Telif hakları ihlal edilen hak sahibi adına resmi olarak ilgili kişinin haklarını temsil etme yetkisinin bulunduğuna dair yetki belgesi ibrazı.

Telif hakkı ihlali yapılan çalışmanın tanımının yapılması veya birden fazla ihlal söz konusu ise bunların detaylı bir açıklama listesi ile bildirilmesi.

Telif haklarını ihlal ettiği veya edebileceği düşünülen materyalin servis sağlayıcıya, ilgili materyelin yerini saptayabileceği şekilde tanımının yapılması ve gerekli bilgilerin sağlanması. Göndereceğiniz e-mailin içerisinde telif hakkı yapılan içeriğin URL bilgisinin bulunması, içeriğin tespiti, kaldırılması veya erişiminin engellenmesi noktasında yardımcı olacaktır.

Telif hakkı ihlalinde bulunan taraf ile iletişime geçebilmemiz için gerekli adres, telefon, e-mail adresi gibi gerekli olabilecek iletişim bilgilerinin bildirilmesi.

Telif hakkı sahibini temsil eden kişi tarafından, ilgili materyalin hak sahibinin izni ve bilgisi olmadan kullanıldığına inandığını belirten bir yazı.

Hak sahibinin temsilcisi tarafından, hak ihlali ile ilgili bilginin doğru olduğuna ve temsilcinin hak sahibi adına hareket etme izni olduğunu belirten bir yazı.

Please mesajlarınızı iletebileceğiniz adres:

Motorsport.com, Inc.

Attn: Copyright Infringement

650 Madison Avenue,

New York, NY 10022

USA

Email: copyright@motorsport.com