Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
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MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
55 gün
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Telif Hakkı

Bize herhangi bir telif hakkı ihlali ile ilgili bildirimde bulunmak istiyorsanız, aşağıda belirtilenleri içerecek şekilde yazılı bir talepte bulunmanız gerekmektedir:

  • Telif hakları ihlal edilen hak sahibi adına resmi olarak ilgili kişinin haklarını temsil etme yetkisinin bulunduğuna dair yetki belgesi ibrazı.
  • Telif hakkı ihlali yapılan çalışmanın tanımının yapılması veya birden fazla ihlal söz konusu ise bunların detaylı bir açıklama listesi ile bildirilmesi.
  • Telif haklarını ihlal ettiği veya edebileceği düşünülen materyalin servis sağlayıcıya, ilgili materyelin yerini saptayabileceği şekilde tanımının yapılması ve gerekli bilgilerin sağlanması. Göndereceğiniz e-mailin içerisinde telif hakkı yapılan içeriğin URL bilgisinin bulunması, içeriğin tespiti, kaldırılması veya erişiminin engellenmesi noktasında yardımcı olacaktır.
  • Telif hakkı ihlalinde bulunan taraf ile iletişime geçebilmemiz için gerekli adres, telefon, e-mail adresi gibi gerekli olabilecek iletişim bilgilerinin bildirilmesi.
  • Telif hakkı sahibini temsil eden kişi tarafından, ilgili materyalin hak sahibinin izni ve bilgisi olmadan kullanıldığına inandığını belirten bir yazı.
  • Hak sahibinin temsilcisi tarafından, hak ihlali ile ilgili bilginin doğru olduğuna ve temsilcinin hak sahibi adına hareket etme izni olduğunu belirten bir yazı.

Please mesajlarınızı iletebileceğiniz adres:

Motorsport.com, Inc.
Attn: Copyright Infringement
5972 NE 4th Avenue
Miami, FL 33137
USA

Email: copyright@motorsport.com

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