Telif Hakkı
Bize herhangi bir telif hakkı ihlali ile ilgili bildirimde bulunmak istiyorsanız, aşağıda belirtilenleri içerecek şekilde yazılı bir talepte bulunmanız gerekmektedir:
- Telif hakları ihlal edilen hak sahibi adına resmi olarak ilgili kişinin haklarını temsil etme yetkisinin bulunduğuna dair yetki belgesi ibrazı.
- Telif hakkı ihlali yapılan çalışmanın tanımının yapılması veya birden fazla ihlal söz konusu ise bunların detaylı bir açıklama listesi ile bildirilmesi.
- Telif haklarını ihlal ettiği veya edebileceği düşünülen materyalin servis sağlayıcıya, ilgili materyelin yerini saptayabileceği şekilde tanımının yapılması ve gerekli bilgilerin sağlanması. Göndereceğiniz e-mailin içerisinde telif hakkı yapılan içeriğin URL bilgisinin bulunması, içeriğin tespiti, kaldırılması veya erişiminin engellenmesi noktasında yardımcı olacaktır.
- Telif hakkı ihlalinde bulunan taraf ile iletişime geçebilmemiz için gerekli adres, telefon, e-mail adresi gibi gerekli olabilecek iletişim bilgilerinin bildirilmesi.
- Telif hakkı sahibini temsil eden kişi tarafından, ilgili materyalin hak sahibinin izni ve bilgisi olmadan kullanıldığına inandığını belirten bir yazı.
- Hak sahibinin temsilcisi tarafından, hak ihlali ile ilgili bilginin doğru olduğuna ve temsilcinin hak sahibi adına hareket etme izni olduğunu belirten bir yazı.
Please mesajlarınızı iletebileceğiniz adres:
Motorsport.com, Inc.
Attn: Copyright Infringement
650 Madison Avenue,
New York, NY 10022
USA
Email: copyright@motorsport.com