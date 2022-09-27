Motorsport Games, NASCAR Rivals da dahil olmak üzere 2022 NASCAR Cup Serisi Playoffs'da Beş Pist Aktivasyonunu duyurdu

Haberi dinle

Dünyanın dört bir yanındaki resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games, 2022 NASCAR Cup Serisi Playoffs sırasında yaklaşan beş pist aktivasyonunu duyurdu.

Motorsport Games'in yarış hafta sonları:

Talladega Superspeedway - YellaWood 500 (2 Ekim 2022, Pazar)

Charlotte Motor Speedway Roval - Bank of America Roval 400 (9 Ekim 2022, Pazar)

Homestead-Miami Speedway - Dixie Vodka 400 (23 Ekim 2022, Pazar)

Martinsville Speedway - Xfinity 500 (30 Ekim 2022, Pazar)

Phoenix Raceway - NASCAR Cup Series Şampiyonası (6 Kasım 2022, Pazar)

Motorsport Games NASCAR Marka Müdürü Jay Pennell, “Motorsport Games, NASCAR Cup Series sezonu boyunca pistlerdeki canlı, etkileşimli ve heyecan verici aktivasyonlarıyla her zaman gurur duymuştur ve bu yeni beş etkinlik seti şimdiye kadarki en büyük etkinliklerdir.”

“Taraftarlar sadece oyunlarımızı oynarken harika vakit geçirmek için aktivasyon standımızı ziyaret etmekle kalmıyor, aynı zamanda isterlerse inanılmaz ödüller için de yarışabiliyorlar. NASCAR Rivals Şampiyonası Yarışında kimin en hızlı tur atacağını ve kimin zirveye çıkacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Beş pist aktivasyonu, topluluğa Motorsport Games'in ürünleriyle etkileşimde bulunmak için benzersiz bir yol sağlamaya hizmet ederken aynı zamanda oyun kitaplığında yapılan iyileştirmeleri ve geliştirme çalışmalarını sergiliyor.

Taraftarlar her yarışta NASCAR 21: Ignition - 2022 Expansion'ı hem bilgisayarda hem de konsolda oynayabilecekler. Ek olarak, yaklaşmakta olan NASCAR Rivals oyunu, altı Nintendo Switch konsolu ile oynanmak için hazır olacak.

Ayrıca, Nintendo Switch konsollarından biri NASCAR Rivals Head-to-Head Yarışmasına ayrılacağından, aktivasyonlara ek bir rekabet de olacak. Her yarışma, etkinleştirme ile aynı parkurda gerçekleşecek (örneğin, YellaWood 500 sırasında Talladega Superspeedway) ve oyun, tüm yarışma için en zor ayarlara (hızlı tur, bölünmüş ekran ve hemen yarış) ayarlanacak. Hızlı tur yarışmaları, her aktivasyon etkinliğinin ilk günlerinde yapılacak ve en hızlı tek tur kaydedilecektir. En iyi sekiz sürücü, NASCAR Rivals bölünmüş ekran modu kullanılarak kafa kafaya karşı karşıya gelecek ve tur sürelerine göre sıralanacak. Yarışlar, Motorsport Games aktivasyon kamyonunun yanında bulunan bir TV'de gösterilecek ve Dylan 'Mamba' Smith'in yorumcu ve sunucu olarak görev yapması planlanıyor.

Ödül dağılımı aşağıdaki gibi olacak:

Her eleme etkinliğinin galibi (Talladega'dan Martinsville'e) BJ McLeod imzalı bir kask, bir Nintendo Switch konsolu, NASCAR Rivals'ın bir kopyası, McLeod ve Matt Tifft ile tanışmanın yanı sıra Phoenix Şampiyonası Haftasonu için uçuşlar, konaklama ve iki kişilik VIP geçiş kartları alacak.

Her eleme etkinliğinde (Talladega'dan Martinsville'e kadar) ikinci olan kişi bir Nintendo Switch konsolu, NASCAR Rivals'ın bir kopyası, McLeod ve Tifft ile tanışma fırsatı ve imzalı bir McLeod kahraman kartı alacak.

Eleme hafta sonlarından sonra, yarışma NASCAR Cup Serisi Şampiyonası için Phoenix Yarış Pisti'ne kayacak. Bu hafta sonu boyunca, diğer dört etkinliğe benzer şekilde, aktivasyonun ilk günlerinde hızlı tur yarışmaları yapılacak. Bununla birlikte, kafa kafaya yarışlar yerine, en hızlı dört sürücü NASCAR Rivals Şampiyonası Yarışına yükselecek.

Phoenix Raceway'de (22 tur) %4'lük bir yarışta toplam sekiz sürücü yarışacak ve oyun en zor ortamda kalacak. Eleme etkinliklerinde olduğu gibi, Dylan 'Mamba' Smith'in yorumcu ve sunucu olarak görev yapması planlanıyor. Şampiyonanın galibi 2023 Daytona 500'e iki VIP geçiş bileti, 10.000$ nakit ödül, McLeod tarafından yönetilen 78 No'lu NASCAR Rivals Ford'un özel bir döküm kupası ve NASCAR 23 konsol oyununun (varsa) gelişmiş bir kopyasını alacak.

Aktivasyonlar sırasında gerçekleşen yarışmalara ek olarak, Motorsport Games, Live Fast Motorsports ve gelecek vaat eden yarışçı Gavan Boschele (yalnızca Charlotte'ta) ile sürücü soru cevaplarına da sahip olacak.

En son Motorsport Games haberlerini takip etmek için www.motorsportgames.com adresini ziyaret edin ve Twitter, Instagram ve Facebook'ta Motorsport Games'i takip edin.