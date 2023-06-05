Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı

Le Mans, Fransa, Pazartesi, 5 Haziran 2023. En üst düzey dayanıklılık yarışı olan FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, en üst düzey teknoloji, dayanıklılık ve performansı temsil eden otomobiller ve en üst düzey motor sporları mekanında gerçekleşmesi nedeniyle, Le Mans 24 Saat ve FIA WEC için resmi oyunun tek bir adı olabilirdi, o da Le Mans Ultimate.

Le Mans 24 Saat'in sahibi ve kurucusu olan Automobile Club de l'Ouest'in ("ACO") yüzüncü yılı olan Aralık 2023'te piyasaya çıkması beklenen oyun, Motorsport Games Inc. ("Şirket" veya "Motorsport Games") Studio 397 tarafından geliştirildi ve dünyanın en ünlü ve prestijli dayanıklılık motor sporları etkinliğinin tüm duygu, hız ve ihtişamını yansıtacak. rFactor 2 platformunun arkasındaki geliştirici olan Studio 397'nin oyun ve spor araba yarışları konusunda köklü bir geçmişi var - Studio 397 ismi Audi Sport'un 2010 yılında R15 prototipinin Circuit de la Sarthe'de 397 kez tur atarak zafere ulaştığı olağanüstü başarısını yansıtıyor.

PC tabanlı oyunda, 24 Saat Le Mans'ın ana etkinlik olduğu 2023 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonundaki resmi araçlar ve pistler yer alacak. Ferrari, Peugeot, Porsche ve Toyota'nın Hypercar'ları ilk kez oyuna dahil edilecek. 2023 sezonunda WEC'e katılacak tüm araçların modelleriyle birlikte bu araçlar Spa-Francorchamps, Monza, Fuji ve Circuit de la Sarthe gibi ikonik pistlerde yarışacak.

Otomobillerin ve pistlerin modellerinin yanı sıra, rFactor 2'nin arkasındaki fizik motorundan sınıfının lideri fizik ve performansın yanı sıra dayanıklılık yarışlarıyla ilişkili daha yenilikçi oyun ve rekabet özellikleri de yeni oyuna eklenecek. Çevrimiçi oyun, Motorsport Games'in interaktif bir çok oyunculu deneyime güç veren yeni bir geliştirmesi olan RaceControl tarafından desteklenecek. Özellikler arasında hem rekabetçi hem de daha sıradan yarışların yanı sıra özel bir oturuma ev sahipliği yapma olanağı da yer alacak. Belki de en yenilikçi olarak, oyunun işbirliğine dayalı bir eşzamansız yarış modu içermesi planlanıyor; bu sayede bir grup oyuncu kendilerine uygun bir zaman ve tarihte görevlerini üstlenebilecek ve her üye araçtaki zamanını diğer taahhütlere veya saat dilimi kısıtlamalarına uydurabilecek.

Taraftarların nihai geliştirmeye dahil olma şansı

ACO tarafından davet edilen Le Mans Ultimate temsilcileri, 7-11 Haziran tarihleri arasında Circuit de la Sarthe'da hayranlarına ve izleyicilere Thrustmaster tarafından sunulan benzersiz bir önizleme sunacak. Aile Alanındaki Oyun Bölgesi'nde, taraftarların Porsche 963 Hypercar veya Ferrari 488 GTE'yi kullanabileceği ve pistte turlar atarak sürücüleri taklit edebileceği 10 simülatör bulunacak.

Thrustmaster tarafından desteklenen bir yarışma, oyunu oynamak için kaydolan herkesin Sınırlı Üretim Thrustmaster T818 Direksiyon ve taban kazanmak için bir çekilişe katılmasına olanak tanıyor. Hayranlar ayrıca oyun sonrası bir anketle geri bildirimde bulunabilecek ve görüşlerini bildirebilecekler.

Pierre Fillon, Automobile Club de l'Ouest Başkanı: "Bu yıl 24 Saat Le Mans yüzüncü yılını kutluyor, yarışın prestiji gerçekten benzersiz. Dayanıklılığın bu yeni altın çağında, hayranların yarışı deneyimlemek istemeleri çok doğal. Günümüzün video oyunları onlara tam da bu fırsatı veriyor. Le Mans Virtual Series ve Virtual 24 Hours of Le Mans'ın tartışmasız başarısının ardından Le Mans Ultimate, yarış sürücülerinin direksiyon başında hissettikleri duyguları simüle etme konusunda en üst düzey oyundur. Motorsport Games ve Studio 397'ye son derece popüler olmak için gereken tüm unsurlara sahip bu oyun için çok teşekkür ederiz!"

Frédéric Lequien, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası CEO'su: "Bu yıl FIA WEC'in dördüncü turu olan Le Mans 24 Saat 100. yıldönümünü kutlarken, Le Mans Ultimate'in dünyanın dört bir yanındaki hevesli hayranlara tanıtılması için mükemmel bir platform sağladı. Motorsport Games ve Studio 397'deki ekip, dayanıklılık yarışlarının keyfini tüm oyunculara ulaştırmaya yardımcı olabilecek bir ürün yaratmaya kararlıdır. Bu yılın sonlarına doğru nihai ürünü görmek için sabırsızlanıyoruz!"

Stephen Hood, Motorsport Games CEO'su: "Örtüleri kaldırıp Le Mans Ultimate'i dünyaya ilk kez tanıtmak harika. Yüzüncü Yılda, Le Mans 24 Saat ve FIA WEC heyecanını dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştırmak için ACO ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Oyunculara ve motor sporları hayranlarına en iyi deneyimi sunmak için Studio 397 ve Motorsport Games'te yaşadığımız gelişimi ve heyecanı göstermek için sosyal medya kanallarımız aracılığıyla güncellemeler ve sahne arkası yayınlarla onları bir oyun yolculuğuna çıkararak, Le Mans Ultimate'e en başından itibaren yatırım yaptıklarını hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."

Daha fazla bilgi için https://www.lemansultimate.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medyadan @LeMansUltimate hesabını takip edebilirsiniz.