Yıldızlar, Sebring tümseklerine hazır

Haberi dinle

2022-2023 Sanal Le Mans Serisi'nin dördüncü turu olan 500 Mil Sebring için giriş listesi - küresel, elit dayanıklılık esporları serisi Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) ve Automobile Club de l’Ouest (“ACO”) arasındaki ortaklık bugün açıklandı. 40 araçlık tam bir alanla, 500 Mil gidilecek etkinliğin (yaklaşık 4 saat sürecek) tam listesini burada bulabilirsiniz. Yarış 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak ve ocak ayındaki efsanevi 24 Saatlik Sanal Le Mans'dan önceki son yarış olacak.

Listede, Team Redline'ın iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen, eski F1 ve şimdiki IndyCar yıldızı Romain Grosjean ve Mahle Racing Team için W Series ve spor araba yarışlarından Beitske Visser ve daha pek çoğu dahil olmak üzere gerçek motor sporları dünyasından öne çıkan isimler yer alıyor ve hepsi, prestijli otomobil üreticilerini temsil ediyor. Onlara dünyanın dört bir yanından seçkin e spor sürücüleri ve oyun yıldızları da katılacak: Team Redline'dan Jeffrey Rietveld, Porsche Coanda Esports'tan Josh Rogers ve Tommy Østgaard, Ferrari SIM Maranello girişinden Lorenzo Arisi.

Birçok takım, Le Mans için bir başlangıç olarak Sebring'in 500 Mil'e katılacak olan profesyonel sürücüleri tanıma fırsatını değerlendiriyor ve onlara, fFactor2 platformu ve giderek daha rekabetçi hale gelen yarışmacılar hakkında kendilerini yeniden tanıma fırsatı veriyor. Prestijli 24 Saatlik Sanal Le Mans finaline (14-15 Ocak) sadece bir yarış kala Redline Takımı, Floyd Vanwall Burst'tan LMP kategorisine liderlik ediyor ve BMW Redline Takımı, Oracle Red Bull'da GTE kategorisine liderlik ediyor. Her iki kategoride de yarışılacak çok fazla şey var ve e spor dayanıklılıkta ödül, 250.000 dolar.

Yarış, teknik olarak zorlu ve engebeli Sebring Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleşecek ve kesintisiz yayın 3 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak (Türkiye saati ile 15:30). Florida pisti, tarihi açısından eşsizdir, özellikle dayanıklılık yarışlarında ve motor sporları hayranlarında inanılmaz bir tutku uyandırır. O yüzden sizi bekleyen olaylara hazır olun!

Sıralama turları 2 Aralık Cuma günü yapılacak ve tüm yarış FIA WEC, Le Mans ve TraxionGG'nin YouTube kanallarından, twitch.tv/traxiongg, Motorsport.tv ve birden fazla sosyal medya kanalından takip edilebilir.