Sanal Le Mans 24 Saat, birçok yayıncı tarafından canlı yayınlanacak

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Motorsport Games Inc, her zaman eğlenceli geçen Le Mans Virtual Series'in espor finali olan Sanal Le Mans 24 Saat'in bu hafta sonu 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Birçok yıldız ismin bulunduğu katılımcı listesi, Kuzey Amerika'da Motor Trend On Demand, Latin Amerika ve Avrupa'da CNBC, Avrupa genelinde Eurosport Player ve Afrika'nın Sahra Altı bölgelerinde M-Net SuperSport dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından büyük yayıncıların ilgisini çekti.

Yarışın tamamı bu yayıncılar tarafından dijital olarak yayınlanacak, böylece bu heyecan verici ve son derece popüler e-spor disiplini dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

Mücadelede boy gösterecek önemli sürücüler ise, yarışa Monako'daki evinden katılması beklenen çifte F1 şampiyonu Max Verstappen, son Formula 2 Şampiyonu Felipe Drugovich, IndyCar sürücüleri Romain Grosjean ve Felix Rosenqvist, son Formula 3 Şampiyonu Victor Martins ve üç kez WTCC şampiyonu Andy Priaulx.

Ancak bizim için hiç şüphesiz ki en önemli isim, birçok seride ülkemizi layığıyla temsil eden Ayhancan Güven olacak.

Britanya'daki ünlü Silverstone pisti, bu iki günlük benzersiz etkinlik boyunca özel ve canlı bir TV programına ev sahipliği yapacak. Stüdyo, dayanıklılık yarışlarının önde gelen yorumcusu Martin Haven'ın yanı sıra Chris McCarthy, Lewis McGlade ve Ben Constanduros'tan oluşan uzman bir yorumcu kadrosunu ağırlayacak.

Bunun yanı sıra Paris'te Hayley Edmonds ve Britanya'da F2 ve F3'ün yorumcusu Alex Brundle dahil olmak üzere bir dizi "padok" muhabiri de çeşitli röportajlar için dünyanın dört bir yanında bulunacak.

41 farklı ülkeden toplam 180 yarışmacı, 45 aracı (24 saat boyunca her araçta 4 sürücü olmak üzere) dünya çapında 164 farklı simülatörde kullanacak.

Eurosport, 2 günlük etkinliğin tamamını Eurosport Player üzerinden Avrupa bölgelerinde canlı olarak yayınlayacak, küresel yayın ise Motorsport.tv'de olacak.

Doğu Avrupa'dan çok sayıda başarılı espor yarışçısının yer aldığı etkinlik, Hırvatistan (Max Sport), Polonya (Motowizja FB ve SportKlub), Slovakya (Arena), Ukrayna (Sports TV Ch2), Malta (TVMSports+) ve Türkiye (BeIN) gibi ülkelerde de canlı yayınlanacak.

ACO ve WEC'in resmi YouTube ve sosyal medya kanalları, Le Mans Virtual Series resmi web sitesi (www.lemansvirtual.com) gibi tüm yarışı baştan sona canlı olarak gösterecek.

Canlı yayın Türkiye saatiyle 15.15'te başlayacak, Fransız bayrağı ise yılın en büyük dayanıklılık e-spor yarışının başlangıcı için 16.00'da indirilecek.