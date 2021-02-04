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Codemasters’ın hissedarları EA’nın devralma planını onayladı!

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Codemasters’ın hissedarları EA’nın devralma planını onayladı!
Ekleyen:
, Grand prix editor

Formula 1'in video oyun geliştiricisi Codemasters’ın hissedarları, çarşamba günü yapılan toplantıyla beraber şirketin 1.2 milyar dolar karşılığında Electronic Arts tarafından satın alınmasını onayladı.

DiRT Rally serisindeki e-spor aktiviteleri için Motorsport Games'i kullanan Codemasters, 2009 yılından beri resmi F1 oyununu üretiyor ve geliştiriyordu.

Şirket, 2k Sports’un üst kuruluşu olan Take Two'nun devralmasıyla ilişkilendirilmişti. Ancak Aralık ayında EA’nın İngiliz merkezli şirketi satın almak için bir anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

EA, FIFA, Madden NFL ve NHL oyun zincirlerinin yanı sıra Need for Speed gibi dünya çapında bilinen oyunları geliştiriyor ve önemli sayıda video oyunu üreten bir şirket olarak biliniyor.

Çarşamba günü Codemasters hissedarları arasında yapılan bir toplantıda, EA ile yapılan anlaşmanın, önümüzdeki haftalarda da planlandığı gibi devam etmesi için onay verildi.

Hissedarlar arasında yapılan oylama,  63-13 ile anlaşmanın lehinde oldu. Verilen 63 oy ise Codemasters hisselerinin % 98'inden fazlasını oluşturuyor.

Alman ve Avusturya rekabet hukuku kurumlarının halihazırda onaylarının olması, anlaşmanın gerçekleşmesinin önünü açıyor.

Bir dahaki toplantı, Codemasters hisselerindeki işlemlerin kasıtlı olarak askıya alınmasından iki gün önce, yani 16 Şubat için ayarlandı.

Yani anlaşma yılın ilk çeyreğinin sonunda tamamlanacak böylece Codemasters'ın sahibi,  EA’nin yan kuruluşu Codex Games Limited olacak.

Bunun, F1 oyunu gelişiminde bir etkisi olmasının ihtimali az görünüyor. Önceki yılları baz alacak F1 2021’in, yaz aylarında çıkması bekleniyor.

F1’in resmî oyunu son yıllarda, e-spor ve simülasyon yarışlarına olan ilginin artmasıyla popülerlik kazanmaya başlamıştı.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, "Codemasters ve Electronic Arts’ı bir araya getirmenin, hayranlar için harika ve yaratıcı yeni yarış oyunları yaratmak için bir fırsat olduğuna inanıyoruz."

"Endüstrimiz büyüyor, yarış kategorileri büyüyor. Birlikte yeni bir yarış sektörü dönemine liderlik edeceğiz." dedi.

Codemasters’ın, e-spor aktivitelerinde çalıştığı gibi geçen sene de Motorsport Games, Sanal Le Mans 24 Saat'i düzenlemişti. Bu etkinlik, 14.2 milyonu aşkın izleyicisiyle, motor sporları tarihindeki en büyük e-spor etkinliği olmuştu.

Çeviren: Betim Aker

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Editör Luke Smith

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