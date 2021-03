LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor

27 Mart 2021 saat 21.30’da LG Türkiye YouTube kanalından Serhan Acar’ın anlatımı ile canlı olarak yayımlanacak mücadelede Fırat Albayram, Enis Kirazoğlu, Mervan Tepelioğlu ve Buğra Akpınar’ın oluşturacakları takımlarda yer almak için elemelere katılmanız yeterli olacak.

En hızlı 20 pilotun katılacağı final yarışını kazanan sürücü 4K, 1 ms LG UltraGear 27” 27GN950 modeli kazanma şansını elde edecek.

Finale, elemelerde sadece en hızlı zamanı yapan 20 hızlı isim katılabilecek. 19 Mart – 20 Mart tarihleri arasında yapılacak eleme seanslarına katılarak büyük ödül için yarışacak pilotlar arasına adını yazdırmak için ilk yapman gereken hemen turnuvaya kayıt olman.

TURNUVA DETAYLARI

KAYITLAR 17-19 Mart 2021

ELEMELER 1. SEANS 2. SEANS 19 MART 2021 18:00-21:00 22:00-01:00 20 MART 2021 17:00-20:00 21:00-00:00

FİNAL YARIŞI ANTRENMAN VE SIRALAMA YARIŞ 27 MART 2021 21:00 21:30

TURNUVA PLATFORMU

Oyun: iRacing

Sistem: PC

Platform: Steam, iRacing

TURNUVA YÖNETİMİ

Motorsport.com Türkiye

YAYIN

Motorsport.com Gaming Studio

HAKEM HEYETİ

Cihangir Perperik

Emre Baltaoğlu

Emir Kar

KATILIM KOŞULLARI

- PC

- Steam ID ya da iRacing ID

- DISCORD Hesabı

- Minimum 10mb indirme, 2mb yüklemeye sahip fiber internet (Lag sorunu yaşayan katılımcılar için yarış yönetimi yaptırım uygulama hakkına sahiptir. Turnuva kurallarına bakınız.)

- Elemeler için gerekli Global Mazda MX5 Cup aracı ve Okayama yarış pistinin oyuncunun sisteminde hazır olması.

- 18 yaş altındaki katılımcılar için ebeveyn izin belgesi (Belgeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Belge doldurulduktan sonra tr.info@motorsport.com adresine gönderilecektir.)

Yukarıdaki şartları sağlayan herkes turnuva elemelerine katılabilecektir.

ELEME SİSTEMİ VE KURALLAR

- Her eleme seansına maksimum 50 yarışmacı katılabilir.

- Yarışmacılar elemelere katılabilmek için gerekli kayıt formunu eksiksiz doldurmak zorundadırlar.

- Kayıt formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

- Her yarışmacı elemeler boyunca sadece tek seansa katılabilme hakkına sahiptir.

- Kayıt esnasında verilecek Steam ID'si, iRacing kullanıcı adı, ad soyad, eposta ve telefon bilgisini başka bir seansta başka bir yarışmacı kullanamaz. Bunun tespiti halinde yarışmacı elemelerden ihraç edilir.

- Elemeler için sunucular Motosport.com tarafından açılacak ve kaydını tamamlayan kullanıcılara sunucu ve şifresi iletilecektir.

- Açılan sunuculara katılan sürücüler Motorsport.com hakemleri tarafından kontrol edilecektir.

- Elemelerde tüm sürücüler en iyi zamanı yapabilmek için istedikleri kadar tur atabileceklerdir.

- Eleme ayarları ile ilgili detaylar SÜRÜŞ VE PİST KOŞULLARI başlığı altında açıklanmıştır.

- Toplam 4 eleme seansı sonrasında en hızlı zamanı yapan 20 sürücü finallere katılmaya hak kazanacaktır.

- Eleme sonuçları 4 eleme seansı sonrası iRacing tarafından verilen sunucu çıktılarına göre en iyi zamanı yapan 20 sürücü üzerinden yapılır.

- Başvuru kayıtlarında tüm bunları kabul etmiş sayar ve itiraz hakkı olmaz.

ELEME DETAYLARI

ARAÇ: Global Mazda MX5 Cup

PİST: Okayama (Motorsport.com pist değişikliği yapabilir)

FORMAT: Open Quali (2 saat 55 dakika) Kısa Yarış (5 dakika - deneme yarışıdır)

SETUP: Fixed Setup

CEZALAR: Standart iRacing ceza sistemi uygulanacaktır

DNQ: 50x

ELEME KURALLARI

Eleme esnasında iRacing'in uyguladığı bayrak kurallarına kesin riayet edilmesi zorunludur.

Hızlı turunda olan bir pilotu engelleyen sürücüler hakkında hakemleranlık cezalar verebilirler.

SÜRÜŞ VE PİST KOŞULLARI

- Tüm elemeler Okayama pistinde (Motorsport.com pist değişikliği hakkını saklı tutar) aynı hava şartları ayarlarında gerçekleştirilecektir.

- Tüm araçlar aynı güçte olacaktır.

- Seansa katılan sürücüler sunucu ayarlarına göre birbirlerini pistte görmeyecekler ve seans boyunca rahat turlar atabileceklerdir.

OYUN PLATFORMU VE EKİPMANLAR

- Elemeler ve turnuva iRacing platformunda gerçekleştirilecektir.

- Her katılımcının bir Steam ID'si ve iRacing oyunu olmak zorundadır.

- Her pilotun bir DISCORD hesabı olmak zorundadır.

- Katılımcıların internet hızları yarış öncesinde kontrol edilecek ve bağlantı sorunu olanlar yarıştan ihraç edilecektir. Bu nedenle turnuvaya katılmak isteyen yarışçıların iyi bir internete sahip olmaları gerekmektedir.

- Her yarışçının mikrofon ve kulaklığı yarış öncesinde aktif olarak hazır olması gerekmektedir.

- Pilotlarla iletişim DISCORD üzerinden kurulacaktır.

YARIŞ DETAYLARI

ARAÇ: Ferrari 488 GT3

PİST: Okayama (Motorsport.com pist değişikliği yapabilir)

FORMAT: Antrenman (15 dakika), Quali (15 dakika), Yarış (20 tur)

SETUP: Fixed Setup

START: Grid start

CEZALAR: Standart iRacing ceza sistemi uygulanacaktır

DNQ: 25x

TURNUVA İÇERİKLERİ

Turnuva ile ilgili güncel haber, duyuru ve videolar Motorsport.com’un aşağıdaki adresinden duyurulacaktır.

https://tr.motorsport.com/category/esport/

YAYIN

Pilot seçimleri canlı yayını Motorsport.com Türkiye Youtube, final yarışı ise LG Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

YARIŞ YÖNETMELİĞİ

Yarış 27 Mart Cumartesi günü saat 21:30'da gerçekleştirilecektir.

Tüm sürücüler saat 20:30’da açılacak Motorsport.com Discord kanalında hazır bulunacaklardır.

Saat 20:40’ta pilotlar brifingi verilecektir ve brifinge katılmak zorunludur.

Sunucu saat 20:30’da açılır ve tüm pilotlar lobiye sorunsuz şekilde giriş yapmak zorundadır.

Antrenmanlar brifingin ardından saat 21:00’da 15 dakika ile başlar.

Antrenmanların ardından 21:15’te 15 dakika sürecek sıralama turları başlar.

Final yarışının başlangıcı 21:30’dur.

Yarış içinde yaşanan olaylar pilotların inceleme isteklerine istinaden hakem heyeti tarafından incelenip karara bağlanacaktır. İnceleme isteğinde bulunan pilotların mutlaka yarış kaydı sunmaları gerekmektedir. Eğer bu kayıt yeterli olmazsa olaya karışan pilot/pilotlardan olayın görüntüleri hakemler tarafından istenebilir. Bu nedenle tüm pilotların yarışlarını kaydetmeleri zorunludur.

LG Türkiye yayınında alınan sonuç dışında bir itiraz gerçekleşirse bunun incelenmesi yayın sonrasına bırakılacak ama ilk sonuçlar canlı yayında sistemde gözüken sonuçlar üzerinden yapılacaktır.

Motorsport.com, organizasyon ile ilgili yapılacak değişiklik hakkını saklı tutar.

CEZALAR VE UYGULAMALARI

Elemeler ve yarış süresince iRacing’in standart ceza sistemi kullanılacaktır. Yarış sonrasında gelecek itirazlar hakem heyeti tarafından kontrol edilecektir ancak sonuçlar yarışın sonunda iRacing’in verdiği çıktılara göre açıklanacaktır.

KINAMA

Açıklama: Hakem heyeti tarafından pistte yaşanan olayların incelenmesi ile birlikte pilotlara verilecek ceza türüdür. Pilotların istedikleri incelemelerin dışında hakem heyeti pistte yaşanan bir olaydan dolayı herhangi bir pilota kınama cezası verebilir.

PENALTI PUANI

Açıklama: Hakem heyeti pilotların istedikleri incelemeleri kontrol ederler. Bu incelemeler sonrasında olaya karışan pilot veya pilotlara penaltı puanı verebilirler. Hakem heyetinin verdiği penaltı puanları tartışmaya ve yeniden inceleme talebine açık değildir.

Uygulama: Hakemler her bir olay için minimum 1x iRacing ceza puanı verebilirler.

SÜRE CEZASI

Açıklama: Süre cezası, yarışın ardından iRacing’in hazırladığı nihai sonuç tablosundaki zamanlara göre verilir. Yarış içindeki incelemelerin ardından hakem heyeti herhangi bir pilota süre cezası verebilir. Bu cezalar sonuçlara etki edeceğinden dolayı yarış sonuçları hakem kararlarından önce resmi olarak açıklanamaz.

Uygulama: Hakemler her olay için 5-10-15-20-30 saniye ceza verebilirler. Aynı pilot birden fazla olaya karışmışsa aynı pilota birden fazla saniye cezası verilebilir. Süre cezalarının oranları yaşanan olayın şiddetine ve diğer pilotlara etkisine göre değişiklik gösterebilir.

SİYAH BAYRAK

Açıklama: Bu durum yarış sonrasında hakem heyetinin incelemelerinin ardından direk olarak pilotlara uygulanabilir. Ayrıca bu ceza, 12 penaltı puanına ulaşan pilotları da kapsar. Yarıştan men cezası ikinci bir inceleme talebine açıktır. Bu talebi ilgili pilot yeterli delilleri ile birlikte karardan sonra 1 saat içinde hakem heyetine bildirmek zorundadır. Aksi halde bu hakkı ortadan kalkacaktır.

YARIŞTAN MEN

Açıklama: Hakem heyeti ve yönetim kurulunun birlikte alabileceği bu karar, bir pilotun yarıştan men edilmesini içerir.

YARIŞ KAYITLARI

Açıklama: Yarış sonrasında pilotlardan gelen inceleme talepleri doğrultusunda hakem heyeti olayla ilişkisi bulunan diğer pilotlardan konuyla alakalı video isteyebilir. İlgili pilot bu isteğe yanıt vermezse cezai yaptırım uygulanır. Bu yüzden tüm pilotlar replaylerini alıp kayıt görüntülerini saklamalıdır. Aksi takdirde itiraz geçersiz sayılacaktır.

DISCORD KANALI: https://discord.gg/sPCJua9BT4

TURNUVA ÖDÜLLERİ

Yarışı kazanacak pilot LG Gaming Monitor 27GN950 ödülünün sahibi olacaktır.