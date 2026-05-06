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Tek takım. Tek dünya

1994 yılında kurulan Motorsport.com, yüksek teknolojiye sahip, motorsporları içeriği üzerine uzmanlaşmış ve bu içeriği dünya çapında 13 farklı edisyon ve 10 farklı dilde 7 gün 24 saat dijital olarak yayınlayan uluslararası bir online medya portalıdır. Motorsport Network firmasının bünyesinde yer almaktadır.

2026 global vizyonumuz

13 edisyonumuz ile tek bir marka altında
of 4.3 milyar kişiden oluşan potansiyel kullanıcı kitlesine ulaşıyoruz

10dildekonuşuyoruz
Global Genel Merkez Fransa İtalya İspanya Türkiye Avustralya Orta Doğu Hollanda Amerika Birleşik Devletleri Brezilya Almanya Meksika
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