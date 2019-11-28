Tek takım . Tek dünya

1994 yılında kurulan Motorsport.com, yüksek teknolojiye sahip, motorsporları içeriği üzerine uzmanlaşmış ve bu içeriği dünya çapında 21 farklı edisyon ve 15 farklı dilde 7 gün 24 saat dijital olarak yayınlayan uluslararası bir online medya portalıdır. Motorsport Network firmasının bünyesinde yer almaktadır.

2019 global vizyonumuz

21 edisyonumuz ile tek bir marka altında

of 4.3 milyar kişiden oluşan potansiyel kullanıcı kitlesine ulaşıyoruz

15 dilde konuşuyoruz Kazanan global dijital medya şirketi