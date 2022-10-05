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Motorsport Games, bu hafta sonu gerçekleşecek Sanal Monza 4 Saat için katılımcı listesini duyurdu

Le Mans Virtual Series ve Motorsport Games, Monza 4 Saat'in katılımcı listesini resmi olarak duyurdu.

Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Motorsport Games, bu hafta sonu gerçekleşecek Sanal Monza 4 Saat için katılımcı listesini duyurdu
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Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), bugün 2022-23 Le Mans Virtual Series'in ikinci yarışı Monza 4 Saat'in katılımcı listesini duyurdu. Listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Yaklaşan etkinlikte mücadele edecek isimler arasında gerçek hayatta tecrübeli isimlerin yanı sıra simülatörde de oldukça tecrübeli birçok isim mevcut, dolayısıyla yarışın baştan sona çekişmeli geçmesi bekleniyor.

2021 ELMS şampiyonu Yifei Yi, Meksikalı motor sporları efsanesi Luis Diaz ve Porsche fabrika sürücüsü Ayhancan Güven gibi isimler, Bahreyn'de galibiyete ulaşan Floyd Vanwall-Burst (Dillmann/Simončič/Pedersen) ve GTE'de Oracle Red Bull Racing'i (Webster/Siebel/Jordan) temsil edenler de dahil olmak üzere elit e-spor ekipleriyle mücadele edecekler.

Yarış rFactor2 platformunda sanal Autodromo Nazionale Monza'da gerçekleşecek ve kesintisiz yayın 8 Ekim Cumartesi günü TSi 14:40'tan itibaren takip edilebilecek. Hız tapınağı Monza, motor sporları hayranlarında -gerçek veya sanal- her zaman eşsiz bir tutku uyandırmakta, dolayısıyla e-spor hayranları, mücadelenin aksiyon dolu geçeceğinden emin olabilirler.

İki farklı sınıfta toplam 40 araç mücadele edecek: LMP'de 24 araç mücadele edecek ve tüm katılımcılar ORECA 07 LMP2 modelini kullanacak. GTE'de ise 16 araç yer alacak ve takımlar Ferrari, BMW, Porsche ve Aston Martin Vantage modellerinden birini seçebilecek. Alpine ve Mercedes AMG'yi temsil eden takımlar da üretici desteği alıyor.

Sıralama turları 7 Ekim Cuma günü TSi 22:00'de başlayacak ve tüm yarış FIA WEC, Le Mans ve TraxionGG'nin YouTube kanallarından, twitch.tv/traxiongg adresinden ve çok sayıda sosyal medya kanalından takip edilebilecek.

LMVS takvimi

1. Yarış                       Bahreyn 8 Saat                                         17 Eylül 2022

2. yarış                       İtalya 4 Saat                                              8 Ekim 2022

3. yarış                       Belçika 7 Saat                                           5 Kasım 2022

4. yarış                       Sebring 500 Mil                                        3 Aralık 2022

5. yarış                       Sanal Le Mans 24 Saat                             14-15 Ocak 2023

www.lemansvirtual.com

Le Mans Virtual Series nedir?

Le Mans Virtual Series, dünyanın en ünlü yarış pistlerinden bazılarında yarışmak üzere dayanıklılık ve simülasyon yarışlarının en iyi takımlarını bir araya getiren, beş yarıştan oluşan, küresel, seçkin bir e-spor serisidir.

Uluslararası FIA lisanslı gerçek sürücüler, prestijli Le Mans Virtual 24 Saat ile final yapan 250.000 ABD dolarlık ödül fonu için klasik dayanıklılık yarışlarını ele almak üzere seçkin e-spor ekipleriyle bir araya geliyor. 

Le Mans Virtual Series, dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve espor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games ile dünyaca ünlü 24 Saat Le Mans'ın yaratıcısı ve organizatörü ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (FIA WEC) destekçisi Automobile Club de l'Ouest (ACO) arasındaki bir ortak girişimdir.

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