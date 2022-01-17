Sanal Le Mans 24 Saat'i Realteam Hydrogen ve BMW Redline kazandı!

15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 16:00'da 50 araç ve 200 sürücülü gride liderlik eden isim #70 Realteam Hydrogen Redline adına yarışan Formula 2 sürücüsü Drugovich'ti.

Cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında #70'ten Jeffrey Rietveld, Max Verstappen önderliğindeki #123 Team Redline'ın 0.002 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmıştı.

GTE'de ise Scuderia AlphaTauri F1 Esports sürücüsü Sebastian Job, Red Bull Racing Esports takımının Corvette'iyle pole pozisyonundaydı.

Yarış başlamadan önce GTE'de pole pozisyonunun sahibi olan #111'e, #56 Team Project 1 x BPM Porsche'ye ve #5 Williams Esports LMP'ye yarışa gerekli sayıda "profesyonel" sürücü ile katılmadıkları için altı dakikalık pit yolu cezası verildi. Bu takımlar sadece birer profesyonelle piste çıkmışlardı.

Ne yazık ki #31 W Series BMW GTE, yarış başlamadan önce elektrik-hidrojen LMPH2G önderliğinde atılan turlarda donanım sorunu yaşadı ve starttan önce yarış dışı kaldı.

Prototip sınıfında drama

Drugovich yarışın ilk iki virajını lider olarak geçse de, Verstappen çok geçmeden güzel bir atakla liderliği aldı.

Sonrasında fark açmaya başlayan Hollandalı sürücü ilk bölümü lider götürdü. İkinci sıraya ise #28 Veloce Esports çıktı ve James Baldwin, Hollandalı sürücünün peşine düştü.

İlk altı saatten Verstappen'in lider gittiği, Baldwin'in ise peşinde olduğu bir tablo vardı.

Grubun daha gerisinde #31 Team WRT SIMTAG Esports takımından Franco Colapinto çimlere çıktı ve #4 Floyd ByKolles-Burst için yarışan Tom Dillmann'ın aracına çarptı. Neyse ki iki araç da yola devam edebildi.

Mercedes-AMG Petronas, Circuit de la Sarthe'ye başarılı bir dönüşe imza atmayı umuyordu ancak ne yazık ki Dani Juncadella, vites küçültmede hata yaptı ve motor sorununa sebep oldu. Bu da yarış dışı kaldığı anlamına geliyordu.

Erhan Jajovski, Romain Grosjean'ın kendi adını taşıyan #8 R8G Esports Oreca'la pek de parlak bir yarış geçiremedi. Mulsanne Düzlüğü'nde #22 Williams Esports aracında yarışan Marcell Csincsik ile temas yaşayan Jajovksi, aracın arkasını duvara çarptı, arka kanadı kaybetti. Ayrıca bir de pitten geçme cezası aldı.

Akşam stintine geçildiğinde, VCO ProSIM SERİSİ şampiyonu Maximilian Benecke'nin harika sürüşüyle, #123 Redline rahat şekilde öndeydi.

Yedi saatten fazla bir sürenin tamamlanması ve Verstappen'in yeniden direksiyona geçmesiyle, her şey pozitif gidiyordu. Ancak Ford şikanında kerbleri fazla kullanan Hollandalı sürücü, kaza yaptı.

Ağır kazada sol iki tekerlek yerinden çıktı ve takım, aracı tekrar çalıştıramadı. Bu da kendileri için yarışın bittiği anlamına geliyordu.

Böylelikle liderlik #70'e geçti. Sürücü değişikliklerin ardından takım için her şey yolundaydı.

Veloce Esports'un onlara yakın gittiği zamanlar oldu ve eski BTCC sürücüsü Mike Epps, yarışın ortasında Smidl'e bir miktar yaklaştı. Fakat sonrasında #28 yavaş yavaş geriye düştü.

Pazar sabahı pit yolunda başka bir araçla yaşanan temastan dolayı pit yolundan geçme cezası almalarıyla, Veloce'nin umutları daha da tükendi. Şanssızlıklar bununla da bitmedi. Bitime üç saat kala yakıtın bitmesiyle, dörtlü yarışa veda etti.

LMP sınıfı olaylarla doluydu. Jun Pablo Montoya spin atıp aracın arka kanadına zarar verdi. Daha sonra oğlu da #77 GTE Porsche ile temas yaşayıp, spin attı ve tekerlek bariyerlere çarpıp yarış dışı kaldı.

Yarış içerisinde birden fazla LMP aracı olaya ya da kazaya karıştı.

Yarışın kalanında herhangi bir değişiklik olmadı ve #70 Realteam Hydrogen Redline zafere ulaştı.

#1 Rebellion GPX Esports ikinci ve #4 Floyd ByKolles-Burst üçüncü oldu.

GTE'de satranç oyunu

GTE kategorisi de oldukça yoğun geçti. Açılış bölümünde, pole pozisyonu sahibi #111 Corvette'in direksiyonuna 2021 Britanya GT Şampiyonu Dennis Lind geçti ve yavaş yavaş lider grubun gerisine düştü.

İlk bölümde Porsche Esports Team avantajlıydı ve #91 Porsche, Ayhancan Güven'in yarıştığı #92 Porsche'nin önünde liderdi. #71 BMW Team Redline M8 ise Ferrari Driver Academy 488'in önünde üçüncüydü

24 saatlik süre zarfında bu ekipler, birbirleriyle adeta bir satranç oyunu oynadılar.

71 numaralı BMW Porsche sürücülerine kıyasla bölümleri biraz daha uzatabildi. Yedi saat sonra, Siggy tarafından sürülen BMW, IndyCar ve NASCAR Xfinity sürücüsü Sage Karam'ı geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

Ancak Porsche'ler yakın kaldılar ve en hızlı tempoya sahip olmaya çalıştılar. Fakat stratejileri en iyisi değildi.

Ayrıca Ferrari de yarışın dışında değildi ve Porsche sürücülerine yakın gitti.

Bu dörtlü birbirine yakındı ancak BMW Team Redline yavaş ama emin adımlarla arayı açıyordu.

Yarışını bitimine 14 saatten biraz fazla bir süre kala, #92 Porsche için felaket yaşandı. Direksiyonda Tommy Østgaard vardı ve #65 Panis Racing LMP'den Nico Varrone, tur bindirme esnasında temasa neden oldu.

Temasın ardından #92 Porsche'de ağır hasar oluştu ve Ayhancan'ın ekibinin yarış dışı kalmasıyla, artık yarışta yalnızca bir Porsche fabrika aracı kalmış oldu.

Yarış sona doğru yaklaşırken #77 Proton Competition Porsche, Ferrari ile üçüncülük için çekişmeye başladı. Ferrari GT fabrika yarış pilotu Nicklas Nielsen heyecan dolu mücadelede bariyere çarptı ve hasarın onarımı için pite girmek zorunda kaldı. Proton böylelikle üçüncülüğe çıkmış oldu.

Yarış bu şekilde tamamlandı ve #71 BMW Team Redline zafere ulaştı. Podyumu #91 Porsche ve #77 Proton tamamladı.

Espor için bir vitrin

Sonunda, 24 yorucu saatin ardından çizgiyi ilk geçen ve serideki ikinci zaferini genel klasmanda şampiyonluğa ulaşan Drugovich, Rowland, Rietveld ve Smidl dörtlüsüyle, Realteam Hydrogen Redline oldu.

#1 Rebellion liderin 1.5 dakika gerisinde ikinci olurken, #4 üçüncü sırada finiş gördü.

Team Redline direktörü Atze Kerkhof, "Bu, geçen yılın bir kefaretiydi! Takımın böyle inanılmaz bir performans göstermesi inanılmaz."

"2022 gerçekten iyi başladı! Harika bir stratejimiz, mükemmel mühendislerimiz ve harika takım çalışmamız vardı." dedi.

GTE'de BMW Team Redline, Siggy, Rudy van Buren, Lorenzo Colombo ve Enzo Bonito'nun güçlü sürüşüyle zafere ulaştı.

Aslında ekip, van Buren'in sim ekipmanının arızalandığı, yarış ortasında korkutucu bir anda yaşadı. Fakat bunun için bir çözüm bulmalarıyla, rahat bir nefes aldılar.

250 bin dolarlık ödül havuzunun bulunduğu Sanal Le Mans 24 Saat Serisi'nin son ayağında, her iki sınıfta zafere ulaşan ekip, şampiyonluğu da kazandı.

Sanal Le Mans 24 Saat'in patronu Gérard Neveu etkinlikten çok memnun olduklarını söyleyerek, gelecek yıl Sanal Le Mans 24 Saat'in üçüncüsünün gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.

Sanal Le Mans 24 Saat LMP sonucu:

#70 Realteam Hydrogen Redline | Felipe Drugovich, Oliver Rowland, Jeffrey Rietveld, Michal Smidl – 407 tur #1 Rebellion GPX Esports | Louis Delétraz, Agustin Canapino, Kuba Brzezinski, Nikodem Wisniewski #4 Floyd ByKolles-Burst | Tom Dillmann, Bent Viscaal, Jesper Pedersen, Jernej Simončič #21 SEM9 Flash Axle | Naquib Azlan, Inigo Anton, Josh Purwien, Ar Muhammad Aleef #49 YAS HEAT | Will Tregurtha, Sandy Mitchell, Marko Pejic, Balázs Remenyik

Sanal Le Mans 24 Saat GTE sonucu:

#71 BMW Team Redline | Rudy van Buren, Lorenzo Colombo, Enzo Bonito, Kevin Siggy – 367 tur #91 Porsche Esports Team | Mitchell deJong, Laurin Heinrich, Mack Bakkum, Martin Krönke #77 Proton Competition | Loek Hartog, Matt Campbell, Kevin van Dooren, Jeremy Bouteloup #51 FDA Esports Team | Nicklas Nielsen, David Perel, Jordy Zwiers, Kasper Stoltze #89 BMW Team BS+COMPETITION | Bruno Spengler, Robby Foley, Alen Terzic, Joonas Raivio

Sanal Le Mans serisi LMP şampiyona durumu:

#70 Realteam Hydrogen Redline – 91 puan #1 Rebellion GPX Esports – 90.5 puan #4 Floyd ByKolles-Burst – 88.5 puan #123 Team Redline – 58 puan #8 R8G ESPORTS – 54 puan

Sanal Le Mans serisi GTE şampiyona durumu:

#71 BMW Team Redline – 127 puan #91 Porsche Esports Team – 101.5 puan #88 Proton Competition – 55.5 puan #77 Proton Competition – 53 puan #55 BMW Team GB – 49 puan