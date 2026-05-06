MOTORSPORT.COM TÜRKİYE REKLAM ALANLARI
Motorsport.com, sizlerin reklam ve pazarlama hedeflerinize ulaşabilmeniz için geliştirilmiş birçok farklı ürün ve seçeneğe sahiptir. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak ve en güncel medya katoloğumuzu almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz:
Nokta | Motorsport Türkiye Reklam Ajansı
E: Reklam@nokta.com / tr.info@motorsport.com
Profilimiz: Global lider, tanınmış marka
Motorsport.com, motor sporları dünyasında, sağlamakta olduğu güncel, ilgi uyandıran haberleri, videoları, resimleri, canlı yayınları ve daha fazlasıyla global bir motor sporları portalıdır.
Motorsport.com, Formula 1, NASCAR, Le Mans, World Endurance Championship, IndyCar, World Rally Championship, MotoGP ve diğer birçok yarış serisi ile ilgili en güncel ve en zengin içerikleri takipçilerine sunmaktadır.
Dünya çapında bilinen ve birçok ödül kazanmış olan editor, fotoğrafçı ve yazar kadromuz, gerek web sitemize gerekse sosyal medya kanallarımıza, sıcak, güncel ve kaliteli içerik sağlamaktadırlar.
Sahip olduğumuz yüksek teknoloji ürünü yazılım ve altyapımız sayesinde, her ay, 1.200`den fazla haber, 12.000`den fazla fotoğraf ve video yayınlamaktayız. Bunun dışında, 1,7 Milyon adet fotoğraf ile motor sporlarında dünyadaki en büyük fotoğraf arşivi de bize ait.
Ziyaretçi kitlemiz: tutkulu, sadık, katılımcı
Motorsport.com, markanızı, motor sporları fanlarından ve profesyonellerinden oluşan etkili global bir ziyaretçi kitlesiyle buluşturmanın anahtarını sunmaktadır.
Ortalamanın üzerinde bir gelir seviyesine sahip kullanıcılardan oluşan ziyaretçi kitlemiz, genel olarak otomobil, bilgisayar/elektronik ürünler, spor malzemeleri, yiyecek/içecek, enerji içecekleri, seyahat, finansal hizmetler vb. birçok konuya ilgi duymaktadırlar.
Dijital platformumuz sayesinde, size, reklam verenler olarak, eğitimli, varlıklı ve motor sporlarında destekledikleri markalara karşı tutkulu ve sadık fanlara ulaşabilmeniz için bir çok seçenek sunmaktayız.
Kategorisi tabanlı altyapımız, bize reklam veren partnerlerimize benzersiz bir kategoriye yönelik hedef kitle seçimi şansı sağlamaktadır. Reklam platformumuz (Doubleclick for Publishers) ve IAB-standardına uygun reklam birimleri ve politikalarıyla birlikte, reklam partnerlerimiz, müşterilerini ihtiyaçları olan hedef kitleyle buluşturabilirler.
Reklam tipi seçeneklerimiz: Maksimum ROI garantili
IAB standartlarına uygun veya özelleştirilmiş olmak üzere geniş bir reklam alanı ve reklam tipi yelpazesi sunmaktayız. Bu reklamlar görüntülü veya yazılı olabilir ve istenilen hedef kitleye yönelik ilgili kategoride yayınlanabilir. Aylık 15milyondan fazla reklam görüntülemeye sahibiz.
|IAB Uluslararası Reklamlar:
|Boyut
|Yatay Banner
|728x90
|Kare Banner
|300x250
|Kule Banner
|160x600
|IAB En Fazla Kullanılanlar
|Boyut
|Büyük Yatay Banner
|970x90
|Büyük Kule Banner
|300x600
|Billboard
|970x250
|IAB Genişletilebilir Reklamlar
|Boyut
|Basılınca Açılan Banner
|970x90 - 970x415
|Video Formatları
|Süre
|Pre-Roll
|15 saniye
|Pre-Roll
|30 saniye
|Özelleştirmeler ve Özel Formatlar
|Boyut
|Giydirme
|1500x900
|Interstitials
|900x500
Daha fazla seçenek ve özel teklifler: Esnek reklam programları
ROS (Sitenin tüm sayfalarında gösterilen) tabanlı reklam kampanyalarına ilave olarak, Motorsport.com ayrıca birçok farklı seçenek ve özelleştirilmiş programlar sunabilir.
Motorsport.com sizin için, pazarlama hedeflerinize uygun geniş bir editoryal reklam yelpazesi sunabilir ve içeriği sizin için oluşturabilir.
Diğer seçenekler:
- Yarış Kategorisi Sponsorluğu
- Ana Sayfa Kaplama
- Özellik Sponsorluğu
- İçerik Sponsorluğu
- Yarışma Sponsorluğu
- Eksklusiv Partnerlik Programı
- Sosyal Medya Sponsoluğu
- Email Haber Bülteni Sponsorluğu
- Ve çok daha fazlası
Bilgi almak için:
Nokta | Motorsport Türkiye Reklam Ajansı
E: Reklam@nokta.com / tr.info@motorsport.com