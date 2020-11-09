F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir

Espor aktiviteleri için DiRT oyunu ile Motorsport Games'i kullanan Codemasters, şu anda World RX Esports Serisi'nin 2.0 Dünya Serisi'ni düzenliyor. Bu seri 2.24 milyon canlı gösterime sahip oldu. Motorsport Games, aynı zamanda 14.2 milyon seyirciye ulaşan tarihin en büyük eSpor etkinliklerinden olan Le Mans 24 Saat Virtual etkinliğini de düzenlemişti.

2K ve Rockstar Games firmalarının da sahibi olan Take-Two, bu satın alma işlemi gerçekleşirse portföyüne F1, NBA ve PGA golf gibi oyunları da eklemiş olacak.

1986'da kurulan Britanya merkezli Codemasters, ülkenin en eski video oyun stüdyolarından birisi ve şirketin gelişiminde motor sporları kilit rol oynadı.

Take-Two, hisse başına 485 pence teklif aldı. Codemasters'ın yönetim kurulu, hissedarlara bu teklifin kabul edilmesini önerdi.

PlayStation konsoluyla yükselişe geçen Codemasters, BTCC temelli TOCA, Colin McRae Ralli Serisi, Dirt Rally ve 2009'dan bu yana resmi F1 oyunlarını hazırlamasıyla tanınıyor. Codemasters, 2006'da TOCA Race Driver 3'ü çıkarmasıyla TOCA oyununu bırakmıştı ancak Motorsport Games, 2022'den itibaren resmi BTCC oyununu hazırlamak için uzun vadeli lisansı aldı.

Codemasters, F1 2020 dahil olmak üzere şu ana kadar PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows ve Google Stadia için 13 Formula 1 oyunu hazırladı.

New York merkezli şirketten yapılan açıklamada, "Take-Two, Codemasters ile birleşerek birinci sınıf interaktif eğlence portföyünü büyütebileceğini düşünüyor."

"Ayrıca Take-Two, Take-Two'nun küresel dağıtım ağından ve 2K’nın canlı operasyonlar, analizler, ürün geliştirme ve marka ve performans pazarlaması dahil olmak üzere yayıncılıktaki temel işletim uzmanlığından yararlanarak Codemasters'ın performansına fayda sağlayabileceğine inanıyor." sözlerine yer verildi.

973 milyon dolarlık teklifin ortaya çıkmasının ardından Cuma günü, Codemasters'ın hisseleri % 8.6 değer kazandı ve birim başına 470 pence oldu. Aynı anda Take-Two'nun hisseleri de % 3 değer kazandı. Satın alma işleminin 4 Aralık'a kadar tamamlanması gerekebilir.

Codemasters, geçtiğimiz haftalarda 2023'ten itibaren WRC'nin resmi oyununu hazırlayacağını duyurmuştu.