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Le Mans Virtual Series yarışçıları, İtalya'nın Hız Tapınağı'nda ilk ayağa hazır

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Monza'nın katılımcı listesi ve hafta sonu programı açıklandı.

Le Mans Virtual Series yarışçıları, İtalya'nın Hız Tapınağı'nda ilk ayağa hazır

Silverstone, 21 Eylül, 2021. Yakın tarihte başlatılan Le Mans Virtual Series, Monza 4 Saat yarışının ilk turu için katılımcı listesi açıklandı. Hem gerçek hayat, hem de simülasyon sürücülerinin çoğunlukta olması, serinin baştan sona ne kadar çekişmeli geçeceğinin göstergesi oldu.

Louis Deletraz (Son 24 Saat Le Mans Virtual galibi ve mevcut ELMS LMP2 şampiyona lideri), Sergio Sette Camara (Formula E), Beitske Visser (W Series ve WEC), Will Stevens (WEC ve ELMS), Bruno Spengler (eski DTM şampiyonu ve IMSA yarışçısı), Jan von der Heyde, Michi Hoyer ve Nuno Pinto (simülasyon yarışlarında çoklu şampiyonluklar), simülatör koltuğuna oturacak, gerçek ve sanal yarış dünyalarından tanınan bazı isimler. 'Ev' avantajı getirebilecek ise, Porsche Esports Team'den Ayhancan Güven olacak. Ayhancan, bu hafta sonu Monza'da Porsche Carrera Cup'ta yarışacak ve bu nedenle, simülasyon yarışlarındaki takım arkadaşlarının katılımıyla, LMVS etkinliğine yerinde katılacak.

Yarış, gelecek hafta sonu rFactor2 platformunda sanal Autodromo Nazionale Monza'da yer alacak. Yayın, 25 Eylül Cumartesi 14:30'da (TSi) başlayacak. 1922'de inşa edilen Autodromo Nazionale Monza, motor sporu taraftarlarına verdiği heyecan ve dünya çapındaki eşsiz tarihi ile İtalya'nın gerçek bir hız tapınağı. Bu yeni dayanıklılık espor serisine katılan hiç kimseden de aksini beklemeyin!

2 farklı sınıfta, toplam 38 araç yarışacak. LMP2'de, tüm sürücülerin ORECA 07 LMP2 kullandığı  toplam 21, LMGTE'de ise takımların Ferrari 488GTE, BMW M8 GTE, Porsche 911 RSR GTE, Corvette C8.R, ve Aston Martin Vantage GTE kullanabildiği toplam 17 araç olacak. Variante del Rettifilo (pit düzlüğünün sonundaki şikan), Variante della Roggia ve Curva Parabolica gibi zorluğuyla ünlü sektörlerin de, yarışta beklenen gerginlik ve dramaya katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Antrenman turları Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Perşembe akşamı yarış ve yayın ekiplerinin, sunucularını, sistemlerini ve iletişimlerini kontrol etmek için, bir saatlik deneme yarışı yapılacak. Sıralama turları, 24 Eylül Cumartesi saat 20:00'da (TSi) gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak. Yarışa dair tüm etkinlikler 14:30'dan (TSi) itibaren FIA WEC, TraxionGG'nin Youtube kanalları, twitch.tv/traxiongg ve diğer sosyal medya kanallarından takip edilebilecek. Önümüzdeki günlerde daha detaylı açıklamalar yapılacak.

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