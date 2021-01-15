F1 Sanal Yarış Serisi 31 Ocak'ta geri dönüyor

2020'deki COVID-19 pandemi nedeniyle ertelenen yarışların yerini sporcular, ünlüler ve birçok kişinin de yakından ilgilendiği sanal yarışlar almıştı ve bu yarışlar F1'in pek çok sosyal medya hesabından yayınlandı.

George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc ve Alex Albon gibi isimlerin de dahil olmasıyla beraber bu yarışların popülerliği gittikçe arttı.

2021 sezonunun Mart ayında başlaması nedeniyle F1 yönetimi, Sanal GP'leri geri getirmeye karar verdi. Ancak bu sefer sanal yarışlarda tur sayısı azalacak ve bu ay sonu itibariyle hafta sonları arka arkaya üç tur şeklinde yapılacak.

Ayrıca formatta bir değişikliğe gidildi. Buna göre 2020'den farklı olarak dünya şampiyonası sıralamaları başından itibaren dahil edilecek.

Resmi açıklamada şunlara yer verildi: "Geçen yıl Sanal GP Serisi'ne 30 milyondan fazla kişi, resmi takvimin yerini alan sekiz canlı yayın boyunca F1'deki 10 takımı temsil eden F1 yıldızları, spor ikonları ve müzik listelerinin starlarını görmek için dahil oldu. F1, pandemi nedeniyle aksayan yarışlardaki rekabet ve aksiyonu eSpor olarak taraftarlarına getirdi."

Sanal GP, 31 Ocak Pazar günü hafta sonları art arda yapılacak üç etkinlikle geri dönecek. F1 pilotları, ünlüler ve F1 Esports Serisi oyuncularını içeren on takım, yardım fonu ödülü için mücadele edecek.

Bu format geçen sene yapılan organizasyonlara göre değişikliğe uğradı, an itibariyle pro oyuncular, ana yarıştaki grid pozisyonlarını belirlemek amacıyla bir sprint yarışına çıkacaklar, takımların ikilileri ise tanıdık ünlü isimlerden oluşacak, daha sonrasında yarış mesafesinin %50 uzunluğunda koşulacak olan ana yarışta ise - sonuçlara göre - genel klasmandaki yerleri belirleyecek olan puanlar dağıtılacak.

Takım şampiyonası sıralamaları etkinlik boyunca izlenecek ve ardından ödül fonunun hayır kurumlarına nasıl dağıtılacağına karar verilecek.

Geçen seneki Sanal GP serisinde Russell, son dört yarışta elde ettiği zaferlerle seriyi rahatça kazanmış ve 2020'de en çok öne çıkan pilot olmuştu.

Oyunlarda sürekli bağlantı sorunu yaşayan Norris içinse işler pek iyi gitmedi ve "Bu sefer wifi bağlantının hazır olduğundan emin ol Lando." gibi şakalaşmalar yaşandı.

Motor sporları dışındaki önemli isimler arasında Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang, Ben Stokes ve Ian Poulter da vardı.