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Şampiyona
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Steiner: "MotoGP’in F1’i kopyalamasına gerek yok, kendi hikayesini yazabilir”

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Steiner: "MotoGP’in F1’i kopyalamasına gerek yok, kendi hikayesini yazabilir”

2026 MotoGP Britanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
2026 MotoGP Britanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İmzalar atıldı: Silverstone, iki yıl daha MotoGP takviminde olacak

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
İmzalar atıldı: Silverstone, iki yıl daha MotoGP takviminde olacak

Stoner: "Bagnaia haksızlığa uğradı, Ducati'de olanlar çok üzücü"

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Stoner: "Bagnaia haksızlığa uğradı, Ducati'de olanlar çok üzücü"

Augusto Fernandez, özel katılım hakkıyla Silverstone'da piste dönüyor

MotoGP
MGP MotoGP
Augusto Fernandez, özel katılım hakkıyla Silverstone'da piste dönüyor

Marquez: “Silverstone’da çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor”

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Marquez: “Silverstone’da çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor”

Quartararo Silverstone için iddialı: "Mücadele etmeye hazırım"

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Quartararo Silverstone için iddialı: "Mücadele etmeye hazırım"

Yamaha patronundan uyarı: "MotoGP'de 'Drive to Survive' tuzağına düşmemeliyiz"

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Yamaha patronundan uyarı: "MotoGP'de 'Drive to Survive' tuzağına düşmemeliyiz"

Miller: "En iyisi olduğumu düşünmeseydim yarışçı olmazdım”

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Miller: "En iyisi olduğumu düşünmeseydim yarışçı olmazdım”

Toprak: “2027’de fark yaratabileceğimi umuyorum”

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Toprak: “2027’de fark yaratabileceğimi umuyorum”

Resmi: Raul Fernandez'in Trackhouse sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Resmi: Raul Fernandez'in Trackhouse sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

Resmi: MotoGP Britanya GP'de Vinales'in yerine Espargaro yarışacak

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Resmi: MotoGP Britanya GP'de Vinales'in yerine Espargaro yarışacak

Vinales’ten kovulma iddialarına yanıt: “Sözleşmemde ne yazıyorsa o”

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Vinales’ten kovulma iddialarına yanıt: “Sözleşmemde ne yazıyorsa o”

Toprak: "MotoGP’de motor iyi değilse sürücü fark yaratamıyor"

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Toprak: "MotoGP’de motor iyi değilse sürücü fark yaratamıyor"

Arjantin'in yeni MotoGP pisti için geri sayım: Çalışmalar beklenenden hızlı ilerliyor

MotoGP
MGP MotoGP
Arjantin'in yeni MotoGP pisti için geri sayım: Çalışmalar beklenenden hızlı ilerliyor

KTM, 2027 MotoGP sürücü kadrosu adına "son derece memnun ve mutlu"

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
KTM, 2027 MotoGP sürücü kadrosu adına "son derece memnun ve mutlu"

WSBK 2027-2030 yol haritasını açıkladı: Performans dengeleri değişiyor

World Superbike
SBK World Superbike
WSBK 2027-2030 yol haritasını açıkladı: Performans dengeleri değişiyor

Aldeguer Britanya GP'de yarışmayacak, yerini Lecuona alacak

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Aldeguer Britanya GP'de yarışmayacak, yerini Lecuona alacak

MotoGP'nin 850 cc dönemi 2027 Tayland GP ile başlayacak

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP'nin 850 cc dönemi 2027 Tayland GP ile başlayacak

Bezzecchi'den yeni haber: İtalyan sürücü yeniden motosiklete bindi

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Bezzecchi'den yeni haber: İtalyan sürücü yeniden motosiklete bindi

Mir: “Tıpkı Marquez kardeşler gibi ben de zor ama doğru bir adım attım”

MotoGP
MGP MotoGP
Mir: “Tıpkı Marquez kardeşler gibi ben de zor ama doğru bir adım attım”

MotoGP, F1 ABD GP hafta sonunda gösteri sürüşü planlıyor

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP, F1 ABD GP hafta sonunda gösteri sürüşü planlıyor

Toprak: "Bazen MotoGP'de çaylak olduğumu unutuyorum"

MotoGP
MGP MotoGP
Toprak: "Bazen MotoGP'de çaylak olduğumu unutuyorum"

Alex Marquez: "2026 şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçecek"

MotoGP
MGP MotoGP
Alex Marquez: "2026 şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçecek"

BMW, Toprak’ın peşini bırakmıyor: WorldSBK’de kapı sonuna kadar açık

MotoGP
MGP MotoGP
BMW, Toprak’ın peşini bırakmıyor: WorldSBK’de kapı sonuna kadar açık

Acosta, Ducati transferi hakkında: "Kaybedecek daha fazla zamanım yoktu"

MotoGP
MGP MotoGP
Acosta, Ducati transferi hakkında: "Kaybedecek daha fazla zamanım yoktu"

Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”

MotoGP
MGP MotoGP
Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”

Toprak, vefat eden babasının motosikletinde: "Unutulmaz anılarla dolu"

MotoGP
MGP MotoGP
Toprak, vefat eden babasının motosikletinde: "Unutulmaz anılarla dolu"

Marquez, mevcut motosikletlerle eskilerini kıyasladı: “Artık robot gibi sürmemiz gerekiyor”

MotoGP
MGP MotoGP
Marquez, mevcut motosikletlerle eskilerini kıyasladı: “Artık robot gibi sürmemiz gerekiyor”

Pramac’dan Toprak’a övgü: “Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip”

MotoGP
MGP MotoGP
Pramac’dan Toprak’a övgü: “Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip”

Resmi: Ducati, 2027 WSBK kadrosunun ilk ismini açıkladı

World Superbike
SBK World Superbike
Resmi: Ducati, 2027 WSBK kadrosunun ilk ismini açıkladı

Resmi: Quartararo, 2027 sezonundan itibaren Honda'da yarışacak!

MotoGP
MGP MotoGP
Resmi: Quartararo, 2027 sezonundan itibaren Honda'da yarışacak!

Resmi: Honda, 2027 ve sonrası için David Alonso ile anlaştı

MotoGP
MGP MotoGP
Resmi: Honda, 2027 ve sonrası için David Alonso ile anlaştı

Steiner, Tech3’ün 2027’de KTM’den tam destek alacağını açıkladı

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Steiner, Tech3’ün 2027’de KTM’den tam destek alacağını açıkladı

Quartararo: "Yamaha’dan hiçbir beklentim yok"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Quartararo: "Yamaha’dan hiçbir beklentim yok"

Bagnaia yaz arasında sağ ön kolundan ameliyat geçirdi

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Bagnaia yaz arasında sağ ön kolundan ameliyat geçirdi

Marquez, bazı pistlerdeki performansın 850cc dönemde daha hızlı olabileceğini düşünüyor

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Marquez, bazı pistlerdeki performansın 850cc dönemde daha hızlı olabileceğini düşünüyor

Crutchlow, Britanya MotoGP'sinde yarışmaya devam edecek

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Crutchlow, Britanya MotoGP'sinde yarışmaya devam edecek

Toprak: “Türk taraftarlara iyi bir sonuç veremediğim için üzgünüm"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Toprak: “Türk taraftarlara iyi bir sonuç veremediğim için üzgünüm"

Beirer: “Ortada bir sorun var ve bunu çözmek zorundayız”

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Beirer: “Ortada bir sorun var ve bunu çözmek zorundayız”

Bezzecchi başarılı bir ameliyat geçirdi: Hedefi Britanya GP'de yer almak

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Bezzecchi başarılı bir ameliyat geçirdi: Hedefi Britanya GP'de yer almak

Martin: “Sezonun ikinci bölümünde daha güçlü olmaya gayret edeceğiz”

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Martin: “Sezonun ikinci bölümünde daha güçlü olmaya gayret edeceğiz”

Alex Marquez, Almanya GP'deki kazası hakkında: "Belki de kendime fazla güvendim"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Alex Marquez, Almanya GP'deki kazası hakkında: "Belki de kendime fazla güvendim"

Marc Marquez: "Yaz arasına huzurlu ve mutlu bir şekilde giriyorum”

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Marc Marquez: "Yaz arasına huzurlu ve mutlu bir şekilde giriyorum”

Rossi, Goodwood'da Yamaha motosikletine geri döndü: "Bu çok duygusal bir an"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Rossi, Goodwood'da Yamaha motosikletine geri döndü: "Bu çok duygusal bir an"

WSSP Donington 2. yarış: Booth-Amos’tan çifte zafer, Can Öncü 8. sırada

Supersport
MSS Supersport
WSSP Donington 2. yarış: Booth-Amos’tan çifte zafer, Can Öncü 8. sırada

WSBK Donington 2. yarış: Bulega rahat farkla zirvede, Bahattin kazasının ardından 19. sırada

World Superbike
SBK World Superbike
Donington
WSBK Donington 2. yarış: Bulega rahat farkla zirvede, Bahattin kazasının ardından 19. sırada

MotoGP Almanya GP: Marc Marquez kazandı, Ogura ikinci, Toprak 15. sırada

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
MotoGP Almanya GP: Marc Marquez kazandı, Ogura ikinci, Toprak 15. sırada

Moto2 Almanya GP: Pole'den başlayan Ortola zirvede, Deniz Öncü 17. sırada

Moto2
MOT2 Moto2
Sachsenring
Moto2 Almanya GP: Pole'den başlayan Ortola zirvede, Deniz Öncü 17. sırada

WSBK Donington Superpole yarış: Bulega zirvede, Lecuona lider giderken kaza yaptı, Bahattin 14. sırada

World Superbike
SBK World Superbike
Donington
WSBK Donington Superpole yarış: Bulega zirvede, Lecuona lider giderken kaza yaptı, Bahattin 14. sırada

Marc Marquez: "Almanya GP'sini kazanmak kolay olmayacak"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Marc Marquez: "Almanya GP'sini kazanmak kolay olmayacak"

MotoGP sürücüleri hemfikir: "Yeni grid dizilimi güvenliği artırdı"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
MotoGP sürücüleri hemfikir: "Yeni grid dizilimi güvenliği artırdı"

Bagnaia: "Alex Marquez'in ne yaptığını anlayabilirsek, rekabetçi olabiliriz"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Bagnaia: "Alex Marquez'in ne yaptığını anlayabilirsek, rekabetçi olabiliriz"

Marquez, Bezzecchi'yi savundu: "Yaşananların 'karma' olduğuna inanmıyorum"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Marquez, Bezzecchi'yi savundu: "Yaşananların 'karma' olduğuna inanmıyorum"

Moto 2 Almanya sıralama: Ortola’dan tarihi rekor, Deniz Öncü 14. sırada

Moto2
MOT2 Moto2
Sachsenring
Moto 2 Almanya sıralama: Ortola’dan tarihi rekor, Deniz Öncü 14. sırada

WSBK Donington 1. yarış: Lecuona, Bulega'nın 25 yarışlık serisini sonlandırarak zafer kazandı

World Superbike
SBK World Superbike
Donington
WSBK Donington 1. yarış: Lecuona, Bulega'nın 25 yarışlık serisini sonlandırarak zafer kazandı

Sıralama turlarındaki kazada sakatlanan Bezzecchi, Almanya GP’den çekildi!

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Sıralama turlarındaki kazada sakatlanan Bezzecchi, Almanya GP’den çekildi!

MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada

Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP

Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint
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