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2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak
World SUPERBIKE / Son dakika

2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak

Arjantin’in El Villicum pisti, 2020’de Dünya Superbike sezon finaline ev sahipliği yapacak ve böylelikle Katar’ın yerini alacak.

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı Valencia Kasım testleri
MotoGP / Test raporu

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Maverick Vinales, MotoGP testinin son gününde Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun 0.164 saniye önünde en hızlı isim oldu.
Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MotoGP / Son dakika

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, gelecek sezon için Repsol Honda fabrika takımı tarafından seçilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi.

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın Valencia Kasım testleri
MotoGP / Son dakika

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Marc Marquez, Valencia testinin ilk gününde 2020 MotoGP Honda motosikletiyle yaptığı kazanın tuhaf olduğunu ancak herhangi bir mekanik problem olmadığını düşünüyor.

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler Valencia Kasım testleri
MotoGP / En iyiler listesi

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Valencia'daki MotoGP testinin ilk gününe dair kareleri sizler için derledik.

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride" Valencia Kasım testleri
MotoGP / Son dakika

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Valentino Rossi, Yamaha'nın 2020 motosikletiyle gerçekleştirdiği ilk testin ardından daha olumlu olduğunu ancak buna rağmen 2020 motorunun hâlâ maksimum hız açısından rakiplerinin çok gerisinde olduğunu söyledi.
Valencia testi 1. gün: Quartararo lider, Yamaha 1-2-3 Valencia Kasım testleri
MotoGP / Test raporu

Valencia testi 1. gün: Quartararo lider, Yamaha 1-2-3

Fabio Quartararo, kazaya rağmen Valencia'daki MotoGP testini ilk sırada tamamlarken, hem Marc hem de Alex Marquez seans içerisinde kaza yapan diğer isimler oldular.

2020 MotoGP katılımcı listesi açıklandı
MotoGP / Son dakika

2020 MotoGP katılımcı listesi açıklandı

2020 MotoGP sezonu için geçici katılımcı listesi yayınlanırken, listede Alex Marquez'e yer verildi fakat Johann Zarco yer almadı.

Espargaro: "2020 motosikletini test edememek Aprilia için kabul edilebilir değil"
MotoGP / Son dakika

Espargaro: "2020 motosikletini test edememek Aprilia için kabul edilebilir değil"

Aleix Espargaro, bu hafta yapılan iki günlük Valencia testinde 2020 MotoGP motosikletinin prototipine sahip olmamalarının Aprilia için kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Honda: Alex Marquez'le yapılan anlaşma, Moto2'deki başarılarıyla ilgili
MotoGP / Son dakika

Honda: Alex Marquez'le yapılan anlaşma, Moto2'deki başarılarıyla ilgili

Honda MotoGP patronu Alberto Puig, Alex Marquez'i 2019 Moto2 şampiyonu olduğu için takıma getirdiklerini söyledi.

Petrucci son yarışlardaki durumunu anlayamıyor Valencia GP
MotoGP / Son dakika

Petrucci son yarışlardaki durumunu anlayamıyor

Ducati MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci, yaptığı kazanın ardından neden böyle olduğunu anlayamadığını dile getirdi.

Resmi: Alex Marquez, 2020'de Honda ile MotoGP'de yarışacak
MotoGP / Son dakika

Resmi: Alex Marquez, 2020'de Honda ile MotoGP'de yarışacak

Marc Marquez'in kardeşi ve 2019 Moto2 şampiyonu Alex Marquez, yeni sezonda Jorge Lorenzo'nun yerine Honda ile MotoGP'de yarışacak.

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Dovizioso: "Miller çok hızlı ama istikrarsız" Valencia GP
MotoGP / Son dakika

Dovizioso: "Miller çok hızlı ama istikrarsız"

Ducati MotoGP sürücüsü Andrea Dovizioso, Jack Miller'ın güçlü bir performansa sahip olduğunu ve sadece biraz daha tutarlı olmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Avintia, Ducati ile olan MotoGP anlaşmasını genişletti
MotoGP / Son dakika

Avintia, Ducati ile olan MotoGP anlaşmasını genişletti

Avintia, Ducati ile yeni ve daha büyük çaplı bir anlaşma imzalarken, Johann Zarco'nun takıma katılma ihtimali de artmış oldu.

Vinales, Valencia’da "hızlı olma şansını hiç bulamamış" Valencia GP
MotoGP / Son dakika

Vinales, Valencia’da "hızlı olma şansını hiç bulamamış"

Maverick Vinales, yaşadığı yol tutuş eksikliğiyle beraber MotoGP sezonunun son yarışı Valencia’da “hızlı olma şansını hiç bulamadığını” söyledi.

Zarco, Valencia'da Ducati ile görüştü!
MotoGP / Son dakika

Zarco, Valencia'da Ducati ile görüştü!

Johann Zarco, MotoGP sezonunun son ayağı olan Valencia’da Ducati patronu Gigi Dall’Igna ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Can Öncü 2020'de Dünya Supersport'ta yarışacak!
Supersport / Son dakika

Can Öncü 2020'de Dünya Supersport'ta yarışacak!

Bu sezonu Moto3'te geçiren temsilcimiz Can Öncü, 2020'de Dünya Supersport'ta Turkish Puccetti Team ile mücadele edecek.

Espargaro: Zarco, Honda'yı hak etmiyor Valencia GP
MotoGP / Son dakika

Espargaro: Zarco, Honda'yı hak etmiyor

Aleix Espargaro, adı Repsol Honda ile anılan Johann Zarco'nun o koltuğu hak etmediğini, onun yerine Alex Marquez'in abisinin yanında yarıştığını görmeyi tercih edeceğini söyledi.

Zarco, Lecuona ile kazada bileğinin kırılmasından korkmuş Valencia GP
MotoGP / Son dakika

Zarco, Lecuona ile kazada bileğinin kırılmasından korkmuş

Johann Zarco, MotoGP Valencia GP'de Iker Lecuona'nın kendisine çarptığı kazada, sol ayak bileğinin kırılmasından korktuğunu söyledi.

Ducati'de Petrucci - Miller takası gündemi yok
MotoGP / Son dakika

Ducati'de Petrucci - Miller takası gündemi yok

Ducati sürücüleri Danilo Petrucci ve Jack Miller, gelecek sene motosiklet takası konusunda bir görüşme olduğu iddialarını yalanladılar.

MotoGP Valencia: Marquez, 2019 sezonunu zaferle noktaladı, Repsol Honda şampiyon!
MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Valencia: Marquez, 2019 sezonunu zaferle noktaladı, Repsol Honda şampiyon!

2019 MotoGP sezonunun 19. ve son yarışı olan Valencia Grand Prix'sini Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez ilk sırada tamamladı.

Valencia Moto2: Sezonun son yarışını Binder kazandı Valencia
Moto2 / Yarış raporu

Valencia Moto2: Sezonun son yarışını Binder kazandı

2019 Moto2 sezonunun son yarışı olan Valencia GP'sini Brad Binder kazandı ve sezonu ikinci bitirdi.

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı Valencia
Moto3 / Yarış raporu

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı

2019 Moto3 sezonunun son yarışı olan Valencia yarışını Sergio Garcia kazandı.

Valencia MotoGP: Isınma turlarında kaza yapan Marquez lider Valencia GP
MotoGP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP: Isınma turlarında kaza yapan Marquez lider

Marc Marquez, Valencia'da gerçekleştirilen ısınma turlarında 14. virajda yaptığı kazaya rağmen en hızlı isim olmayı başardı.

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2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak
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2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak

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Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

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