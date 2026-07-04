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MotoGP Hollanda GP

Pramac takım patronundan Toprak'a övgü: "Bana iki dünya şampiyonunu hatırlatıyor"

Pramac Yamaha takım patronu Gino Borsoi, MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren Toprak Razgatlıoğlu'nu geçmişte birlikte çalıştığı iki dünya şampiyonuna benzetti ve gelişiminden memnun olduklarını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pramac Yamaha takım patronu Gino Borsoi, İtalyan yayın organı Motosprint'e verdiği röportajda Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki ilk sezonunda beklentileri karşıladığını ifade etti.

Borsoi, Yamaha YZR-M1'in bu sezon henüz podyuma çıkabilecek seviyede olmadığını belirterek şunları söyledi: "Toprak'ın gelişimi açıkça görülüyor. Beklentilerimiz doğrultusunda ilerliyor ve hem o hem de biz bundan memnunuz."

"İnsanlar onu ön sıralarda görmek istiyor ancak içinde bulunduğumuz durum buna izin vermiyor."

"Motosiklet ona yardımcı olmuyor ve sezonun başındaki zorluklar hâlâ devam ediyor. Buna rağmen harika bir iş çıkarıyor, takımın söylediklerini dinliyor ve bunun sonuçlarını da görebiliyoruz."

Dünya Superbike Şampiyonası'nda kendine özgü sürüş stili ve agresif fren performansıyla öne çıkan Razgatlıoğlu'nun farklı bir yeteneğe sahip olduğunu dile getiren Borsoi, yine de geçmişte birlikte çalıştığı bazı isimlerle benzer yönleri bulunduğunu söyledi.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing offers baklava to Gino Borsoi

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Toprak, takıma yaklaşımı ve mütevazı karakteriyle bana Terol ve Alonso'yu hatırlatıyor." 

MotoGP, 2027 sezonunda 850 cc motorlara ve Pirelli lastiklere geçecek. Özellikle Pirelli'nin Dünya Superbike'ta uzun yıllardır kullanılan lastik tedarikçisi olması nedeniyle bu değişimin temsilcimiz Toprak'ın lehine olacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Çekya Grand Prix'sinin ardından Brno'da gerçekleştirilen 850 cc testinde Yamaha'nın yarış kadrosundan piste çıkan tek isim olan Toprak, yeni motosiklet ve lastiklerle ilk deneyimini yaşadı.

Borsoi, testin oldukça olumlu geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Brno testi olumluydu. Motosiklet henüz geliştirme sürecinin çok başında olsa da doğru yönde ilerliyoruz."

"Yeni motor ve Pirelli lastiklerle birlikte motosiklet rakiplerine biraz daha yaklaştı. Özellikle Pirelli lastikleri sayesinde Toprak kendi sürüş stiline ve alışık olduğu dünyaya daha yakın hissetti."

"850 cc motor önemli bir ileri adım gibi görünüyor ancak performans konusunda hâlâ geliştirmemiz gereken alanlar var. Motosikletin genel dengesi daha iyi ve performansı arttı. Bu nedenle çalışmalara iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz."

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