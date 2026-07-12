WSBK Donington 2. yarış: Bulega rahat farkla zirvede, Bahattin kazasının ardından 19. sırada

Işıkların sönmesiyle Donington Park’taki 2. yarış heyecanı başladı.

Start anında Lecuona bir sıra kazanmayı başardı. Etkili bir kalkış yapan Bulega ise liderliğini korudu.

Üçüncü turda Bulega, Montella ile arasındaki farkı yaklaşık bir saniyeye kadar çıkardı. Aynı turda temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, Chantra ile çarpışarak kaza yaptı. Temsilcimizin ve Chantra’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bahattin kazadan sonra yarışa döndü fakat arka sıralarda kaldı.

Yarışın ilerleyen turlarında Lecuona’nın yükselişi devam etti. Lecuona, yedinci turda Sam Lowes’ı geçerek üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Sekizinci turda Bridewell, motosikletinde yaşadığı teknik bir sorun yüzünden mücadeleye veda etmek zorunda kaldı. Sürücünün motosikletinden yükselen dumanlar ekranlara yansıdı.

Yarışın sonlanmasına 12 tur kala Lecuona, Montella ile arasındaki farkı azaltmayı başardı. Birkaç tur sonra ikili heyecan dolu bir mücadeleye başladı.

Yarışın sonlanmasına 8 tur kala Lecuona, Montella’ya neredeyse temas edecek kadar yaklaştı fakat geçiş denemesi yapmadı. Bir süre Montella’yı takip eden Lecuona, 12. virajda iç çizgiyi kapatarak ikinciliğe yükseldi.

Yarışın son turlarında Sam Lowes, motosikletinde bir sorun yaşadı ve 7. sıraya kadar geriledi. Montella podyumun son basamağını korumaya devam ederken Bulega, Lecuona ile arasındaki farkı 3.5 saniyeye kadar çıkardı ve ikili arasında galibiyet mücadelesi yaşanmadı.

Damalı bayrağın dalgalanmasıyla Bulega, Donington Park’taki 2. yarışta rahat bir zafere ulaştı. İkinci sırada Lecuona yer alırken Montella, podyumun son basamağını tamamladı.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, yarışı 19. sırada tamamladı.