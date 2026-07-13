Beirer: “Ortada bir sorun var ve bunu çözmek zorundayız”

Avusturyalı üretici, mevcut teknik kurallar parça mühürleme ve homologasyon kısıtlamaları nedeniyle motor bileşenlerinde değişiklik yapabilmek adına griddeki rakip markaların onayını bekliyor.

RC16 modeli bu sezon debriyaj ve sürüş yüksekliği ayar mekanizması arızaları gibi çeşitli teknik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ancak takımı en çok endişelendiren durum, motorların sürüş esnasında aniden ve uyarı vermeksizin kapanması oldu.

Bu arızanın en net örneği, Pedro Acosta'nın Katalonya Grand Prix'sini lider götürdüğü sırada yaşanmış ve hemen arkasından gelen Alex Marquez'in de dahil olduğu büyük bir kazayı tetiklemişti.

KTM’nin bu arızanın önüne geçebilmek adına motor gücünü kısmak zorunda kaldığı iddia ediliyor. Son olarak Assen'de Acosta'nın motosikletinin üst üste kapanmasının ardından sorunun kerblerin üzerinden geçerken tetiklenen bir sensör hatasından kaynaklandığı açıklanmıştı ancak KTM teknik arıza yaşamadan Almanya Grand Prix'sini tamamlamış olsa da köklü sorunun hâlâ devam ettiği söyleniyor.

KTM Motorsport Direktörü Pit Beirer, basına verdiği demeçte durumun ciddiyetini şu sözlerle aktardı: "Durum hiç kolay değil, motorlarımızda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bazı parçalarda bu riskin hâlâ devam ettiğini biliyoruz...”

Red Bull KTM Fabrika Garajı Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Ortada bir sorun var ve bunu çözmek zorundayız; hatta güvenlik gerekçesiyle şu an kullanamadığımız motorlarımız var. Bunun için önümüzdeki yaz arasını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”

Beirer, konuşmasının devamında Aprilia’nın RC16 motorlarının mühürlerinin açılması ve gerekli değişikliklerin yapılması konusunda onay verdiğini belirterek rakibine teşekkür etti: "Bize bu süreçte yardımcı olan Aprilia'dan Fabiano Sterlacchini ve Massimo Rivola'ya çok teşekkür ediyorum."

MotoGP'de 2027 yılında geçilecek yeni 850cc motor kuralları öncesinde; Aprilia, Ducati ve KTM için motor geliştirme 2025 sezonunun başından itibaren dondurulmuş durumda.

Yabancı kaynaklara göre KTM'nin motor arızalarının sadece bu sezon ortaya çıkması, durumun bir üretim ya da malzeme hatasından kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

Griddeki diğer üreticilerden Honda, imtiyaz sisteminde üst sıraya yükselmesinin ardından 2026 yılı itibarıyla motor dondurma kuralına dahil olurken, hâlâ D grubunda imtiyaz statüsünde olan Yamaha ise motorunu serbestçe geliştirmeye devam edebiliyor.