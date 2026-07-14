Crutchlow, Britanya MotoGP'sinde yarışmaya devam edecek

Mayıs ayındaki Katalonya Grand Prix'sinde dizinden sakatlık geçiren Johann Zarco, o tarihten beri pistlerden uzak kalarak tedavi görüyordu. MotoGP'nin yaz arasından sonraki ilk yarışı olan Britanya MotoGP'si ile birlikte pistlere geri dönmesi beklenen Zarco'nun iyileşme sürecinin sezonun ikinci yarısına sarkacağı kesinleşti.

Katalonya kazasından bu yana Fransız sürücünün LCR Honda'daki yerini dolduran isim ise Cal Crutchlow oldu. İngiliz sürücü, Silverstone yarışında da Castrol Honda LCR adına yarışmaya devam edecek.

Yamaha'nın test sürücüsü olduğu 2023 yılından beri hiçbir yarışta start almayan Crutchlow, pistlere geri dönüşünü Katalonya'nın hemen ardından koşulan Mugello yarışında LCR Honda ile yapmıştı. Mugello'daki yarışın ardından Crutchlow, 2015'ten 2020'deki emekliliğine kadar tam zamanlı sürücüsü olarak yarıştığı İtalyan takımıyla Macaristan, Çekya, Hollanda ve Almanya'daki dört yarışta daha boy gösterdi.

Crutchlow, yedek olarak çıktığı bu yarışlarda henüz puan alamadı. Mugello ve Sachsenring'de yarış dışı kalırken, hem Balaton Park'ta hem de TT Circuit Assen'de elde ettiği 16.'lık şu an için en iyi sonuçları arasında yer alıyor.

Üç kez MotoGP yarış galibi olan sürücünün ağustos ayında Silverstone gridinde yer alması dikkat çekici bir istatistiği de beraberinde getirecek.

Crutchlow'un Silverstone'da piste çıkmasıyla birlikte, 2021'de RNF Yamaha'da Franco Morbidelli'nin yerini yine kendisinin almasından bu yana ilk kez bir Britanyalı sürücü kendi evindeki premier sınıf yarışında piste çıkmış olacak. Zira 2020'nin sonunda Crutchlow'un emekli olmasından bu yana MotoGP'de tam zamanlı yarışan bir Britanyalı sürücü bulunmuyor.