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MotoGP Hollanda GP

Resmi: Mir ve Holgado Gresini’ye katılıyor

Gresini Racing, 2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere eski dünya şampiyonu Joan Mir ve genç yetenek Daniel Holgado ile ikişer yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Germán Garcia Casanova Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nadia Padovani’nin sahibi olduğu Gresini, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı resmî açıklamayla önümüzdeki iki sezon için Joan Mir ve Daniel Holgado'yu kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Bu anlaşmayla birlikte ikili, İtalyan ekibin mevcut sürücüleri Alex Márquez ve Fermín Aldeguer’in yerini alacak.

Honda’daki dördüncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki eski dünya şampiyonu Joan Mir, iki yıllık anlaşmayla İtalyan takımına katılıyor. 2017'de Moto3 şampiyonu olduktan sonra 2019'da Suzuki ile MotoGP'ye adım atan ve sadece bir yıl sonra, 2020'de MotoGP dünya şampiyonluğuna ulaşan Mir, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. İspanyol sürücü, Gresini takımıyla sözleşme imzaladı.

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gresini, Joan Mir açıklamasından hemen önce, Moto2'nin dikkat çeken isimlerinden Daniel Holgado'nun da takıma katılacağını doğruladı.

2024 sezonunu Moto3 ikincisi olarak tamamlayan Holgado, geçen yıl yükseldiği Moto2'deki ilk sezonunda iki galibiyet alarak şampiyonayı altıncı tamamlamış ve en dikkat çeken çaylaklardan biri olmuştu. 

Üreticilerin, takımların ve şampiyonanın yeni 'Concorde Anlaşması'na varmasının ardından MotoGP padoğunda başlayan transfer çılgınlığı, Mir ve Holgado hamleleriyle daha da hareketlenmiş oldu.

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