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MotoGP Almanya GP

Quartararo: “Jack’in tur zamanından gerçekten çok etkilendim”

Yamaha yıldızı Fabio Quartararo, Almanya MotoGP hafta sonunun cuma günkü antrenmanlarında Jack Miller’ın performansından övgüyle bahsetti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuma gününü Quartararo 15. sırada tamamlarken; Miller, şampiyona lideri Aprilia'ları bile geride bırakarak 5. sıraya yerleşti ve cumartesi günkü ikinci sıralama bölümüne doğrudan katılma hakkı elde etti.

Miller'ın attığı turu yorumlayan Quartararo, şu sözleri söyledi: "Jack’in tur zamanından gerçekten çok etkilendim.” 

“Dürüst olmak gerekirse benim attığım 1:20.2'lik derece gerçekten hızlı bir turdu ama yine de Jack’ten 0.4 saniye yavaştım. Bu yüzden o tura gerçekten hayran kaldım, bunu nasıl yaptığını analiz etmemiz gerekecek.”

“Yarış temposu tarafında olduğundan daha kötü bir durum bekliyordum ama tek tur performansında daha iyi olmayı umuyordum. Bakalım cumartesi neler yapabileceğiz.”

Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı Jack Miller, Sachsenring'in dar ve virajlı yapısının, Yamaha'nın V4 motorunun en büyük zayıflığı olan saf güç eksikliğini gizlediğini düşünüyor. Ancak hafta sonu öncesinde hızlanma ve dönme kabiliyetinin kritik olacağı konusunda uyarıda bulunan Quartararo, kendi hızlı turlarında tutuş bulamadığını dile getirdi: "Benim için pist koşulları gayet iyiydi, pistte yanlış giden bir şey yoktu.” 

“Ancak tek tur denememde 4. virajdan 7. viraja kadar yol tutuşu yakalayamadan sürekli kaydım. Bu da tur zamanlarımı hayli düşürdü.” 

“Bugün tek turda çok zorlandım ama sürüşümüzü ve ayarlarımızı geliştirebilmek için artık elimizde karşılaştırabileceğimiz Jack’in o harika turu var. Umarım incelemeler sonucunda faydalı bilgiler edinebiliriz."

 

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