Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Yarış raporu
MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada

2026 MotoGP Almanya Grand Prix'si sprint seansının galibi Marc Marquez oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sıralama turlarının Q2 bölümünde geçirdiği ağır bir kaza sonucu köprücük kemiğini kırması ile Marco Bezzecchi'nin sprint seansında yer almayacağı açıklandı. 

Koşullar, sıralama turlarına göre biraz daha iyiydi. Sprint öncesi hava sıcaklığı 25°C, pist sıcaklığı ise 40°C'nin biraz üzerinde ölçüldü. 

Sprint seansına pole'den başlayan Marc Marquez, beş kırmızı ışığın ardından istediği startı alamasa da ilk virajı lider döndü. Kardeşi Alex Marquez ikinci sıradaki yerini korurken, Ai Ogura Fabio Di Giannantonio'yu geçerek üçüncülüğe yükseldi. Ancak tur bitmeden Di Giannantonio yerini geri aldı. 

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Steve Wobser / via Getty Images

Startın ardından Toprak Razgatlıoğlu, Enea Bastianini'nin gerisinde 17. sıraya yerleşti. 

7. turda Franco Morbidelli kaza yaptı. 

Marc Marquez, pole pozisyonundan başladığı sprint yarışında liderliği elinden bırakmayarak galibiyete ulaştı. Alex Marquez ikinci, Fabio Di Giannantonio ise üçüncü oldu.

Ai Ogura dördüncü olurken, onu Raul Fernandez ve Jorge Martin takip etti. Francesco Bagnaia yedinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 17. sırada geçti. 

Sprint sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 15

20'12.978

   163.4   12
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

 0.368 163.3   9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

 0.445 163.3   7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

 2.206 163.0   6
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

 2.435 162.6   5
6 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

 0.701 162.6   4
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

 1.596 162.3   3
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

 1.217 162.2   2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

 1.887 161.9   1
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

 2.424 161.6    
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

 0.127 161.6    
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

 0.705 161.5    
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

 0.896 161.4    
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

 0.391 161.3    
15 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

 2.579 161.0    
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

 0.160 161.0    
17 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

 4.485 160.4    
18 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

 0.307 160.3    
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

 8.256 159.3    
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+10 Tur

6'47.446

 10 Tur 162.1 Kaza  
Tüm sonuçları görüntüle

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Krack: "İhtiyacımız olan parçaları daha düşük maliyetle üretmeye çalışıyoruz"

Formula 1
Formula 1
Krack: "İhtiyacımız olan parçaları daha düşük maliyetle üretmeye çalışıyoruz"

Ralf: "Russell, 'siyasi oyunlara' bulaşmadığı sürece Mercedes'te kalacak"

Formula 1
Formula 1
Ralf: "Russell, 'siyasi oyunlara' bulaşmadığı sürece Mercedes'te kalacak"

Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint

Son Haberler

Alonso: “Aracı geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: “Aracı geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz”

MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada

Szafnauer’den FIA’ya kırmızı bayrak çağrısı: "Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirlerdi"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Szafnauer’den FIA’ya kırmızı bayrak çağrısı: "Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirlerdi"

Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint