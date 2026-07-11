MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada
2026 MotoGP Almanya Grand Prix'si sprint seansının galibi Marc Marquez oldu.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sıralama turlarının Q2 bölümünde geçirdiği ağır bir kaza sonucu köprücük kemiğini kırması ile Marco Bezzecchi'nin sprint seansında yer almayacağı açıklandı.
Koşullar, sıralama turlarına göre biraz daha iyiydi. Sprint öncesi hava sıcaklığı 25°C, pist sıcaklığı ise 40°C'nin biraz üzerinde ölçüldü.
Sprint seansına pole'den başlayan Marc Marquez, beş kırmızı ışığın ardından istediği startı alamasa da ilk virajı lider döndü. Kardeşi Alex Marquez ikinci sıradaki yerini korurken, Ai Ogura Fabio Di Giannantonio'yu geçerek üçüncülüğe yükseldi. Ancak tur bitmeden Di Giannantonio yerini geri aldı.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Steve Wobser / via Getty Images
Startın ardından Toprak Razgatlıoğlu, Enea Bastianini'nin gerisinde 17. sıraya yerleşti.
7. turda Franco Morbidelli kaza yaptı.
Marc Marquez, pole pozisyonundan başladığı sprint yarışında liderliği elinden bırakmayarak galibiyete ulaştı. Alex Marquez ikinci, Fabio Di Giannantonio ise üçüncü oldu.
Ai Ogura dördüncü olurken, onu Raul Fernandez ve Jorge Martin takip etti. Francesco Bagnaia yedinci oldu.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 17. sırada geçti.
Sprint sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|15
|
20'12.978
|163.4
|12
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|15
|
+0.368
20'13.346
|0.368
|163.3
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.813
20'13.791
|0.445
|163.3
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|15
|
+3.019
20'15.997
|2.206
|163.0
|6
|5
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+5.454
20'18.432
|2.435
|162.6
|5
|6
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|15
|
+6.155
20'19.133
|0.701
|162.6
|4
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+7.751
20'20.729
|1.596
|162.3
|3
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|15
|
+8.968
20'21.946
|1.217
|162.2
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|15
|
+10.855
20'23.833
|1.887
|161.9
|1
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|15
|
+13.279
20'26.257
|2.424
|161.6
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|15
|
+13.406
20'26.384
|0.127
|161.6
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|15
|
+14.111
20'27.089
|0.705
|161.5
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+15.007
20'27.985
|0.896
|161.4
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|15
|
+15.398
20'28.376
|0.391
|161.3
|15
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|15
|
+17.977
20'30.955
|2.579
|161.0
|16
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|15
|
+18.137
20'31.115
|0.160
|161.0
|17
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|15
|
+22.622
20'35.600
|4.485
|160.4
|18
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|15
|
+22.929
20'35.907
|0.307
|160.3
|19
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|15
|
+31.185
20'44.163
|8.256
|159.3
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+10 Tur
6'47.446
|10 Tur
|162.1
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alonso: “Aracı geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz”
MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada
Szafnauer’den FIA’ya kırmızı bayrak çağrısı: "Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirlerdi"
Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar