WSSP Donington 2. yarış: Booth-Amos’tan çifte zafer, Can Öncü 8. sırada

Yarışın startında güçlü bir çıkış yapan Aldi Mahendra, dokuzuncu sıradan yükselerek ilk virajı lider geçti. Temsilcimiz Can Öncü ve pole pozisyonundan başlayan Booth-Amos hemen arkasında yer aldı. İlk turlarda tempoyu belirleyen temsilcimiz, beşinci tura kadar liderliğini korudu ve rakiplerini arkasında tutmayı başardı.

Yarışın ortasına doğru Booth-Amos temposunu artırdı ve 11 tur kala ‘Old Hairpin’ virajında temsilcimiz Can Öncü’yü geçerek liderliği aldı. Arenas ise ilk bölümde kontrollü bir sürüş sergileyerek üçüncü sırada kaldı.

Dokuzuncu turda Booth-Amos ile temsilcimiz arasında yaşanan temas yarışın seyrini değiştirdi. Bu olaydan sonra Arenas kısa süreliğine liderliği ele geçirdi ancak bir tur sonra temsilcimiz Can Öncü yeniden ön sıraya çıktı. Booth-Amos ise temasın ardından toparlanarak yarışın son bölümünde yeniden ritmini buldu.

Birinci turun başında liderliği alan İngiliz sürücü, farkı bir saniyenin üzerine çıkardı ve kalan bölümde kontrolü elinde tutarak kariyerinin üçüncü WorldSSP galibiyetine ulaştı.

Arenas ikinci sırayı alarak şampiyona mücadelesinde önemli puanlar topladı. İspanyol pilot, bu sonuçla liderliğini 82 puana yükseltti ve sezonun bitimine dört yarış kala avantajını korudu.

Masia için yarış büyük bir geri dönüş hikâyesine dönüştü. Startta beşinci sırada bulunan İspanyol sürücü, ikinci turda sekizinciliğe kadar geriledi ancak güçlü temposuyla yeniden yükseldi. Son turlarda Valentin Debise ve Roberto Garcia’yı geçen Masia, son virajdaki cesur hamlesiyle podyumun son basamağını aldı.

Roberto Garcia yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Lucas Mahias ikinci sıradan başladığı mücadeleyi beşinci bitirerek sezonunu yeniden toparlama yolunda önemli bir sonuç aldı. Kawasaki WorldSSP Team’den Jeremy Alcoba ise altıncı olarak Kawasaki’nin Donington Park’taki en güçlü hafta sonunu tamamladı.

Aldi Mahendra, yarışın ilk bölümündeki hızına rağmen podyum mücadelesinden uzaklaşarak yedinci sırada kaldı.

Yarışın büyük bölümüne liderlik yapan temsilcimiz Can Öncü, önceki yarışta olduğu gibi son bölümde lastik performansının düşmesi nedeniyle temposunu korumakta zorlandı ve devamında pozisyon kaybı yaşayarak yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Philipp Oettl son turdaki atağıyla dokuzuncu sırayı alırken, Valentin Debise yarışı onuncu tamamladı.

Donington Park hafta sonunun ardından Tom Booth-Amos evindeki güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Albert Arenas şampiyona liderliğini sağlamlaştırdı. Sezonun kalan bölümü öncesinde iki sürücü arasındaki mücadele kritik bir dönemece girdi.