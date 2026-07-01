KTM, Hollanda GP'nin ardından Acosta’nın ameliyat geçirdiğini açıkladı

Assen'deki hafta sonu boyunca motosikletindeki teknik sorunlarla boğuşan Pedro Acosta, pazar günkü ana yarışa fiziksel bir sorun nedeniyle erken veda etmek zorunda kalmıştı. 26 turluk mücadelenin 13. turunda, ilk virajın çıkışında aniden yarışı bırakan ve yavaş bir şekilde pite dönen İspanyol pilotun bu vedası, başlangıçta akıllara yeni bir mekanik arıza ihtimalini getirmişti.

Acosta, bir önceki hafta sonu düzenlenen Çekya Grand Prix'sinin son turunda da benzer bir teknik sorunla yarış dışı kalmıştı. Ancak televizyon görüntülerinde, ilk viraj çıkışında sağ elini salladığı fark edilen genç sürücünün ‘kol kasılması’ (arm pump) yaşadığı tahmin edilirken, KTM’den yapılan resmi açıklama gerçeği ortaya çıkardı ve Acosta’nın karpal tünel sendromundan muzdarip olduğu açıklandı.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

KTM, başarılı geçen operasyonun ardından şu resmî açıklamayı yayınladı: "Pedro Acosta, Karpal Tünel Sendromu tedavisini tamamlamak adına bu sabah sağ bileğinden başarılı ve küçük bir cerrahi operasyon geçirmiştir.”

“Sürücümüzün, önümüzdeki hafta yapılacak tıbbi kontrollerin ardından 10–12 Temmuz tarihlerindeki Almanya GP'sinde piste geri dönmesi beklenmektedir."

Çekya'nın ardından Assen'den de puansız ayrılan Acosta, üst üste yaşadığı bu şanssızlıkların ardından sürücüler klasmanında yedinci sıraya geriledi ve yeni şampiyona lideri Jorge Martin'in 60 puan arkasına düştü. İspanyol pilot, geçtiğimiz yılki Almanya Grand Prix'sinde de finiş göremeyen çok sayıdaki isimden biri olmuştu.