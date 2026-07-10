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Antrenman raporu
MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP 1. antrenman: Fernandez zirvede, Toprak 16. sırada

2026 MotoGP Almanya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü Raul Fernandez oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sachsenring'de ilk antrenman seansı öncesi hava sıcaklığı 19°C, pist sıcaklığı ise 30°C olarak ölçüldü. 

Hafta sonunun ilk seansı için yeşil bayraklar sallandığında sürücüler piste çıkmaya başladılar. 

Seans başlar başlamaz sarı bayraklar sallandı ve Cal Crutchlow'un mekanik problemle motosikletini kenara çektiği ekranlara geldi. 

Birkaç dakika sonra 3. virajda Marc Marquez düştü. İspanyol sürücü ayağa kalkmayı başardı ve pite geri döndü. 

10 dakikanın geride kalmasıyla zirvedeki isim 1:21.002 ile Alex Marquez oldu. Fabio Di Giannantonio ikinci sıraya yerleşti. Bu esnada Toprak 20. sırada yer alıyordu. 

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Kazanın ardından piste geri dönen Marquez, 1:20.880 ile ilk sırayı aldı. 

Tur zamanları büyük ölçüde aynı kalırken 10 dakika kala Franco Morbidelli de 3. turda kaza yaptı. 

Son 4 dakikaya kadar Marquez liderliğini sürdürürken, damalı bayrak sallandığında Raul Fernandez 1:20.829 elde ederek zirveyi devraldı. Seansı Marc Marquez ikinci sırada tamamladı. Fabio Di Giannantonio üçüncü sıraya yerleşti. 

Joan Mir dördüncü olurken, Toprak'ın takım arkadaşı Jack Miller beşinci oldu. Onu Alex Marquez takip etti.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 16. sırada noktaladı.

Seans sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

1'20.829

   162.342 298
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

+0.051

1'20.880

 0.051 162.240 302
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.107

1'20.936

 0.056 162.128 300
4 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 20

+0.115

1'20.944

 0.008 162.112 301
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+0.171

1'21.000

 0.056 162.000 296
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.173

1'21.002

 0.002 161.996 301
7 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+0.488

1'21.317

 0.315 161.368 299
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 21

+0.541

1'21.370

 0.053 161.263 303
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 16

+0.552

1'21.381

 0.011 161.241 297
10 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.663

1'21.492

 0.111 161.021 298
11 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+0.671

1'21.500

 0.008 161.006 301
12 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+0.756

1'21.585

 0.085 160.838 301
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.760

1'21.589

 0.004 160.830 300
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+0.764

1'21.593

 0.004 160.822 303
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+0.856

1'21.685

 0.092 160.641 295
16 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 22

+0.897

1'21.726

 0.041 160.560 298
17 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+0.921

1'21.750

 0.024 160.513 303
18 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 21

+0.921

1'21.750

 0.000 160.513 300
19 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 17

+0.936

1'21.765

 0.015 160.484 301
20 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+0.960

1'21.789

 0.024 160.437 300
21 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 18

+1.754

1'22.583

 0.794 158.894 298
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