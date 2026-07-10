MotoGP Almanya GP 1. antrenman: Fernandez zirvede, Toprak 16. sırada
2026 MotoGP Almanya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü Raul Fernandez oldu.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sachsenring'de ilk antrenman seansı öncesi hava sıcaklığı 19°C, pist sıcaklığı ise 30°C olarak ölçüldü.
Hafta sonunun ilk seansı için yeşil bayraklar sallandığında sürücüler piste çıkmaya başladılar.
Seans başlar başlamaz sarı bayraklar sallandı ve Cal Crutchlow'un mekanik problemle motosikletini kenara çektiği ekranlara geldi.
Birkaç dakika sonra 3. virajda Marc Marquez düştü. İspanyol sürücü ayağa kalkmayı başardı ve pite geri döndü.
10 dakikanın geride kalmasıyla zirvedeki isim 1:21.002 ile Alex Marquez oldu. Fabio Di Giannantonio ikinci sıraya yerleşti. Bu esnada Toprak 20. sırada yer alıyordu.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Kazanın ardından piste geri dönen Marquez, 1:20.880 ile ilk sırayı aldı.
Tur zamanları büyük ölçüde aynı kalırken 10 dakika kala Franco Morbidelli de 3. turda kaza yaptı.
Son 4 dakikaya kadar Marquez liderliğini sürdürürken, damalı bayrak sallandığında Raul Fernandez 1:20.829 elde ederek zirveyi devraldı. Seansı Marc Marquez ikinci sırada tamamladı. Fabio Di Giannantonio üçüncü sıraya yerleşti.
Joan Mir dördüncü olurken, Toprak'ın takım arkadaşı Jack Miller beşinci oldu. Onu Alex Marquez takip etti.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 16. sırada noktaladı.
Seans sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|22
|
1'20.829
|162.342
|298
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
+0.051
1'20.880
|0.051
|162.240
|302
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|18
|
+0.107
1'20.936
|0.056
|162.128
|300
|4
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|20
|
+0.115
1'20.944
|0.008
|162.112
|301
|5
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|23
|
+0.171
1'21.000
|0.056
|162.000
|296
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|21
|
+0.173
1'21.002
|0.002
|161.996
|301
|7
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|20
|
+0.488
1'21.317
|0.315
|161.368
|299
|8
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|21
|
+0.541
1'21.370
|0.053
|161.263
|303
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|16
|
+0.552
1'21.381
|0.011
|161.241
|297
|10
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|21
|
+0.663
1'21.492
|0.111
|161.021
|298
|11
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|17
|
+0.671
1'21.500
|0.008
|161.006
|301
|12
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+0.756
1'21.585
|0.085
|160.838
|301
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|23
|
+0.760
1'21.589
|0.004
|160.830
|300
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|20
|
+0.764
1'21.593
|0.004
|160.822
|303
|15
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|20
|
+0.856
1'21.685
|0.092
|160.641
|295
|16
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|22
|
+0.897
1'21.726
|0.041
|160.560
|298
|17
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|24
|
+0.921
1'21.750
|0.024
|160.513
|303
|18
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|21
|
+0.921
1'21.750
|0.000
|160.513
|300
|19
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|17
|
+0.936
1'21.765
|0.015
|160.484
|301
|20
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|21
|
+0.960
1'21.789
|0.024
|160.437
|300
|21
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|18
|
+1.754
1'22.583
|0.794
|158.894
|298
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