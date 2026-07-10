Alex Marquez, Almanya GP'de özel tasarım motosikletiyle piste çıkacak
Alex Marquez, yarışa Sete Gibernau'nun 2003 yılındaki "Movistar" tasarımıyla piste çıkacak.
Alex Marquez, 'Movistar' tasarımı
Gresini Racing'in 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Alex Marquez, hafta sonu Sachsenring'de Sete Gibernau'nun ikonik "Movistar" renklerinden ilham alan özel bir tasarımla mücadele edecek.
Bu özel tasarım, Gibernau'nun 2003 Almanya Grand Prix'sinin son virajında Valentino Rossi'ye karşı unutulmaz ve dramatik bir zafer kazandığı dönemde kullandığı motosikletin renklerini taşıyor.
Movistar Tasarımı
Takım arkadaşı Fermin Aldeguer'in sakatlığı nedeniyle bu hafta sonu Gresini garajını ve bu özel tasarımı pistte tek başına Alex Marquez temsil edecek.
Gresini Takım Müdürü Michele Masini, bu anlamlı nostalji karşısında heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bu motosiklete her baktığımda tüylerim diken diken oluyor!"
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