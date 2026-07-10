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MotoGP Almanya GP

Alex Marquez, Almanya GP'de özel tasarım motosikletiyle piste çıkacak

Alex Marquez, yarışa Sete Gibernau'nun 2003 yılındaki "Movistar" tasarımıyla piste çıkacak.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
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Alex Marquez, 'Movistar' tasarımı

Gresini Racing'in 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Alex Marquez, hafta sonu Sachsenring'de Sete Gibernau'nun ikonik "Movistar" renklerinden ilham alan özel bir tasarımla mücadele edecek.

Bu özel tasarım, Gibernau'nun 2003 Almanya Grand Prix'sinin son virajında Valentino Rossi'ye karşı unutulmaz ve dramatik bir zafer kazandığı dönemde kullandığı motosikletin renklerini taşıyor.

Movistar Tasarımı

Movistar Tasarımı

Takım arkadaşı Fermin Aldeguer'in sakatlığı nedeniyle bu hafta sonu Gresini garajını ve bu özel tasarımı pistte tek başına Alex Marquez temsil edecek.

Gresini Takım Müdürü Michele Masini, bu anlamlı nostalji karşısında heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bu motosiklete her baktığımda tüylerim diken diken oluyor!"

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