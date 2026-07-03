Sakatlık yaşayan Zarco'nun ameliyat olmayacağı açıklandı

Johann Zarco, Katalonya Grand Prix'sinde yeniden verilen startın ilk virajında zincirleme kazaya neden olmuş, ardından Francesco Bagnaia'nın Ducati'sinin arka tekerleğine takılarak ciddi şekilde sakatlanmıştı.

Fransız sürücünün yokluğunda LCR Honda'da Cal Crutchlow görev yapacak. Zarco'nun eylül ayında pistlere dönmesi hedeflenirken, bu takvim gerçekleşirse Silverstone ve Aragon yarışlarını kaçıracak, LCR Honda'nın ev sahibi olduğu Misano hafta sonunda ise geri dönüş yapabilecek.

LCR Honda, cuma sabahı yaptığı açıklamada Zarco'nun sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "1 Temmuz Çarşamba günü Johann Zarco, dizinin mevcut durumunun değerlendirilmesi için Lyon'da Dr. Bertrand Sonnery-Cottet'i ziyaret etti."

"Katalonya'daki kazanın ardından ilk MR görüntülemeleri dizde ciddi şişlik varken yapıldı ve bu nedenle sakatlığın boyutunu doğru şekilde değerlendirmek mümkün olmadı. Şişlik azaldıkça yapılan yeni kontroller, ilk tahminlerden daha olumlu bir tablo ortaya koydu ve başlangıçta şüphelenilen bazı sakatlıklar doğrulanmadı."

"İç yan bağ iyileşme sürecini başarılı şekilde sürdürüyor. İlk değerlendirmelerde tamamen koptuğu düşünülen arka çapraz bağın da iyileşme belirtileri gösterdiği görüldü. Ön çapraz bağdaki kopukluk ise devam ediyor."



Takım açıklamasında, Zarco'nun son haftalarda ameliyat öncesinde iyileşmesi beklenen yanık tedavisini sürdürürken antrenman yapmaya devam ettiği ve kaydettiği ilerlemenin doktorları olumlu yönde şaşırttığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fransız sürücü son haftalarda ameliyat öncesinde yanık yarasının iyileşmesini beklerken antrenmanlarını sürdürdü ve istikrarlı bir gelişim gösterdi. Bu sayede ameliyatsız tedavi uygulanması mümkün hale geldi."

"Sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda ve doktorların Johann Zarco'nun kaydettiği ilerlemeden etkilenmesinin ardından sürücümüz ameliyat olmayacak. Bunun yerine iyileşme ve güçlenmeye odaklanan rehabilitasyon programına devam edecek."

"Yeni sağlık kontrollerinin olumlu sonuçlanması halinde hedefimiz Johann Zarco'nun eylül ayında yeniden yarışlara dönmesi."

"Castrol Honda LCR Takımı, bu olumlu gelişmeleri paylaşmaktan mutluluk duyuyor ve zamanı geldiğinde Johann Zarco'yu yeniden pistte görmeyi sabırsızlıkla bekliyor."