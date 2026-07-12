MotoGP Almanya GP: Marc Marquez kazandı, Ogura ikinci, Toprak 15. sırada

Sachsenring'deki yarışa pole'den başlayan Marc Marquez, beş kırmızı ışığın sönmesiyle iyi bir start aldı ve ilk virajı lider döndü. Kardeşi Alex Marquez de ikinci sıradaki yerini korudu.

Fabio Di Giannantonio, startın kaybedeni olarak beşinci sıraya geriledi. Toprak Razgatlıoğlu, startın ardından 16. sırada yer aldı.

Raul Fernandez, Ai Ogura'yı geçerek üçüncülüğe yükseldi.

4. turda Di Giannantonio, 10. virajda kaza yaparak yarışa veda etti. Bu kaza, İtalyan sürücünün şampiyonluk için önemli puanlar kaybetmesine sebep oldu.

Yarış Marc Marquez liderliğine devam ederken, Joan Mir de kaza yaptı. Birkaç dakika sonra yarışı ikinci sırada götüren Alex Marquez de Joan Mir'e katıldı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz

22. turda Toprak ve Cal Crutchlow arasında ciddi bir 15. sıra mücadelesi mevcuttu. Ancak puan barajının son sırası için gerçekleşen bu mücadelenin kazananı Toprak oldu. Cal Crutchlow sonrasında 3. virajda kaza yaptı.

Yarışın son bölümlerinde Raul Fernandez ile Ai Ogura arasında kıyasıya ikincilik mücadelesi vardı. Ogura, Fernandez'e başarılı bir atak yaparak podyumun ikinci basamağına yükseldi. Arka tarafta ise Jorge Martin ve Francesco Bagnaia beşincilik mücadelesi veriyordu. Martin, önde kalmayı başaran isim oldu.

30 turluk yarışın ardından Marc Marquez, pole pozisyonundan başladığı yarışta galibiyete ulaştı. Ai Ogura ikinci olurken, Raul Fernandez podyumun son basamağını aldı.

Pedro Acosta dördüncü, Jorge Martin beşinci ve Francesco Bagnaia altıncı oldu. Onları Fabio Quartararo tekip etti.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 15. olarak yarışı puan barajında bitirmeyi başardı.