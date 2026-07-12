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MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP: Marc Marquez kazandı, Ogura ikinci, Toprak 15. sırada

2026 MotoGP Almanya Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez oldu. Toprak Razgatlıoğlu seansı 15. sırada noktaladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sachsenring'deki yarışa pole'den başlayan Marc Marquez, beş kırmızı ışığın sönmesiyle iyi bir start aldı ve ilk virajı lider döndü. Kardeşi Alex Marquez de ikinci sıradaki yerini korudu. 

Fabio Di Giannantonio, startın kaybedeni olarak beşinci sıraya geriledi. Toprak Razgatlıoğlu, startın ardından 16. sırada yer aldı. 

Raul Fernandez, Ai Ogura'yı geçerek üçüncülüğe yükseldi. 

4. turda Di Giannantonio, 10. virajda kaza yaparak yarışa veda etti. Bu kaza, İtalyan sürücünün şampiyonluk için önemli puanlar kaybetmesine sebep oldu.

Yarış Marc Marquez liderliğine devam ederken, Joan Mir de kaza yaptı. Birkaç dakika sonra yarışı ikinci sırada götüren Alex Marquez de Joan Mir'e katıldı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

22. turda Toprak ve Cal Crutchlow arasında ciddi bir 15. sıra mücadelesi mevcuttu. Ancak puan barajının son sırası için gerçekleşen bu mücadelenin kazananı Toprak oldu. Cal Crutchlow sonrasında 3. virajda kaza yaptı. 

Yarışın son bölümlerinde Raul Fernandez ile Ai Ogura arasında kıyasıya ikincilik mücadelesi vardı. Ogura, Fernandez'e başarılı bir atak yaparak podyumun ikinci basamağına yükseldi. Arka tarafta ise Jorge Martin ve Francesco Bagnaia beşincilik mücadelesi veriyordu. Martin, önde kalmayı başaran isim oldu.

30 turluk yarışın ardından Marc Marquez, pole pozisyonundan başladığı yarışta galibiyete ulaştı. Ai Ogura ikinci olurken, Raul Fernandez podyumun son basamağını aldı. 

Pedro Acosta dördüncü, Jorge Martin beşinci ve Francesco Bagnaia altıncı oldu. Onları Fabio Quartararo tekip etti. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 15. olarak yarışı puan barajında bitirmeyi başardı. 

Yarış sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 30

40'53.148

       25
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 30

+1.996

40'55.144

 1.996     20
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 30

+5.104

40'58.252

 3.108     16
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 30

+7.684

41'00.832

 2.580     13
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 30

+11.372

41'04.520

 3.688     11
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 30

+11.495

41'04.643

 0.123     10
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 30

+17.560

41'10.708

 6.065     9
8 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 30

+18.683

41'11.831

 1.123     8
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 30

+19.140

41'12.288

 0.457     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 30

+22.137

41'15.285

 2.997     6
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 30

+22.280

41'15.428

 0.143     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 30

+26.154

41'19.302

 3.874     4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 30

+30.910

41'24.058

 4.756     3
14 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 30

+31.511

41'24.659

 0.601     2
15 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 30

+38.122

41'31.270

 6.611     1
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+4 Tur

36'11.126

 4 Tur   Yarış dışı  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 21

+9 Tur

29'17.992

 5 Tur   Kaza  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+22 Tur

12'03.912

 13 Tur   Kaza  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6

+24 Tur

9'26.975

 2 Tur   Kaza  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 3

+27 Tur

4'57.658

 3 Tur   Kaza  
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