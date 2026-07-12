MotoGP Almanya GP: Marc Marquez kazandı, Ogura ikinci, Toprak 15. sırada
2026 MotoGP Almanya Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez oldu. Toprak Razgatlıoğlu seansı 15. sırada noktaladı.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sachsenring'deki yarışa pole'den başlayan Marc Marquez, beş kırmızı ışığın sönmesiyle iyi bir start aldı ve ilk virajı lider döndü. Kardeşi Alex Marquez de ikinci sıradaki yerini korudu.
Fabio Di Giannantonio, startın kaybedeni olarak beşinci sıraya geriledi. Toprak Razgatlıoğlu, startın ardından 16. sırada yer aldı.
Raul Fernandez, Ai Ogura'yı geçerek üçüncülüğe yükseldi.
4. turda Di Giannantonio, 10. virajda kaza yaparak yarışa veda etti. Bu kaza, İtalyan sürücünün şampiyonluk için önemli puanlar kaybetmesine sebep oldu.
Yarış Marc Marquez liderliğine devam ederken, Joan Mir de kaza yaptı. Birkaç dakika sonra yarışı ikinci sırada götüren Alex Marquez de Joan Mir'e katıldı.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Alexander Trienitz
22. turda Toprak ve Cal Crutchlow arasında ciddi bir 15. sıra mücadelesi mevcuttu. Ancak puan barajının son sırası için gerçekleşen bu mücadelenin kazananı Toprak oldu. Cal Crutchlow sonrasında 3. virajda kaza yaptı.
Yarışın son bölümlerinde Raul Fernandez ile Ai Ogura arasında kıyasıya ikincilik mücadelesi vardı. Ogura, Fernandez'e başarılı bir atak yaparak podyumun ikinci basamağına yükseldi. Arka tarafta ise Jorge Martin ve Francesco Bagnaia beşincilik mücadelesi veriyordu. Martin, önde kalmayı başaran isim oldu.
30 turluk yarışın ardından Marc Marquez, pole pozisyonundan başladığı yarışta galibiyete ulaştı. Ai Ogura ikinci olurken, Raul Fernandez podyumun son basamağını aldı.
Pedro Acosta dördüncü, Jorge Martin beşinci ve Francesco Bagnaia altıncı oldu. Onları Fabio Quartararo tekip etti.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 15. olarak yarışı puan barajında bitirmeyi başardı.
Yarış sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|30
|
40'53.148
|25
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|30
|
+1.996
40'55.144
|1.996
|20
|3
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|30
|
+5.104
40'58.252
|3.108
|16
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|30
|
+7.684
41'00.832
|2.580
|13
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|30
|
+11.372
41'04.520
|3.688
|11
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|30
|
+11.495
41'04.643
|0.123
|10
|7
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|30
|
+17.560
41'10.708
|6.065
|9
|8
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|30
|
+18.683
41'11.831
|1.123
|8
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|30
|
+19.140
41'12.288
|0.457
|7
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|30
|
+22.137
41'15.285
|2.997
|6
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|30
|
+22.280
41'15.428
|0.143
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|30
|
+26.154
41'19.302
|3.874
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|30
|
+30.910
41'24.058
|4.756
|3
|14
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|30
|
+31.511
41'24.659
|0.601
|2
|15
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|30
|
+38.122
41'31.270
|6.611
|1
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+4 Tur
36'11.126
|4 Tur
|Yarış dışı
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|21
|
+9 Tur
29'17.992
|5 Tur
|Kaza
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+22 Tur
12'03.912
|13 Tur
|Kaza
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|6
|
+24 Tur
9'26.975
|2 Tur
|Kaza
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|3
|
+27 Tur
4'57.658
|3 Tur
|Kaza
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