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Formula 1 Belçika GP

Belçika GP hava durumu açıklandı: Yağmur ve rüzgâr hakkındaki tüm detaylar

Belçika Grand Prix'si öncesinde Spa-Francorchamps pistindeki hava tahminleri güncellendi. Son tahminlere göre yağış ihtimali sadece cumayı etkileyecek.

Neşe Akkoyun
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General view of the circuit

Spa pisti

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Haftanın ilk günlerinde yapılan tahminlerde, seansların tamamında yağış olasılığının oldukça yüksek olduğu öngörülüyordu. Ancak aradan geçen 48 saatin ardından tahminler önemli ölçüde değişti.

Son verilere göre, cumartesi sıralama turları ve alt seri yarışları sırasında yağmur yağma ihtimali yüzde 0 olarak görünüyor.

Yarış içinse hafta başında yüzde 50'nin üzerinde olan yağış ihtimali, şu an itibarıyla yüzde 28'e kadar gerilemiş durumda.

15 Temmuz Çarşamba verilerine göre, cuma antrenman turları boyunca öğleden sonra yağmur yağma ihtimali yüzde 50 veya daha yüksek bir oranda seyrediyor.

Bunun nedeni, şu anda Atlantik’in ortasında bulunan yağışın Fransa üzerinden karaya çıkması ve kıta boyunca ilerleyerek cuma günü Belçika'yı etkisi altına alacak olması olarak gösteriliyor.

Start anı

Start anı

Fotoğraf: Erik Junius

Mevcut tahminler, cuma gecesinden cumartesi sabahına geçişte İskandinavya üzerinde alçak basınç oluşacağını ve bunun pazar gününe doğru Avrupa'nın içlerine doğru güneye hareket edeceğini gösteriyor.

Bu durumun, cumartesi akşamı Baltık Denizi üzerinde, cuma günü Spa'ya yağış getiren diğer bulutlarla birleşmesi ve pazar sabahı Orta Avrupa'ya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Oluşacak bu hava olayının öncü dalgası, Spa pistine bölgesel sağanak yağışlar getirerek Belçika Grand Prix'sini etkileyebilir; ancak dalganın ana merkezinin Danimarka ve Almanya üzerinden geçerek doğuya doğru hareket etmesi öngörülüyor.

Hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 15-22 derece civarında olması ve gökyüzünün genellikle bulutlu olması bekleniyor.

Belçika Grand Prix'si boyunca rüzgârın genel olarak kuzeybatı yönünden eseceği öngörülüyor.

Bu durum, doğrudan güneye uzanan Kemmel Düzlüğü boyunca Les Combes virajına doğru arkadan esen sert bir rüzgâr yaratırken, pistin sonundaki "Bus Stop" şikanında pilotların karşıdan esen bir rüzgârla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

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