Holgado: "En üst klasmanda yarışmak hayatımın hayali"

Eski Moto3 dünya ikincisi ve 2026 sezonu Moto2 yarış galibi olan Dani Holgado, Gresini Ducati'deki koltuğunun onaylanmasıyla 2027 MotoGP gridindeki yerini resmi olarak garantileyen ilk çaylak oldu.

Holgado, tamamen yenilenen Gresini kadrosunda eski MotoGP şampiyonu Joan Mir'in takım arkadaşı olacak.

İspanyol pilot, duygularını şu sözlerle ifade etti: "BK8 Gresini Racing MotoGP Takımı'nın projesine katıldığım için çok mutluyum. En üst klasmanda yarışmak kelimenin tam anlamıyla hayatımın hayali ve bunu böyle bir takımla yapmak durumu daha da güzel hale getiriyor."

"Bu, yıllar boyunca sarf edilen büyük bir çabanın ve sıkı çalışmanın sonucu. Önümde devasa bir zorluk olacağını biliyorum ama hem bir sürücü hem de bir insan olarak gelişmeye hazırım."

"Nadia'ya [Padovani, Gresini'nin sahibi], takıma, aileme ve bana inanan, inanmaya devam eden herkese çok büyük bir teşekkür borçluyum. Kolay bir yolculuk olmayacağını biliyorum ama bundan sonra karşıma ne çıkarsa çıksın tamamen hazırım."

Holgado'nun imzası, 2027 yılı için beklenen beş çaylak anlaşmasından ilki oldu. Şu anki Aspar takım arkadaşı David Alonso (Honda), Izan Guevara (Pramac Yamaha) ve Senna Agius ya da Manuel Gonzalez'in (Tech3 KTM) de premier sınıf MotoGP'ye adım atması bekleniyor.

Ancak Moto2'den mezun olan bu isimlerin, "Yılın Çaylağı" mücadelesinde WorldSBK şampiyona lideri Nicolo Bulega (VR46 Ducati) ile de karşı karşıya gelmesi oldukça muhtemel.