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MotoGP Almanya GP

Quartararo: "Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek"

Almanya GP öncesinde konuşan Yamaha sürücüsü Quartararo, zorlu bir mücadele beklediğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Sachsenring pisti, Quartararo'nun 2022'deki galibiyetine ev sahipliği yapmıştı ve bu birincilik, hem kendisinin hem de Yamaha’nın hâlâ MotoGP'deki son zaferi konumunda.

Ancak takvimdeki en kısa pist olan Sachsenring, aradan geçen dört yılın ardından Yamaha için oldukça zorlu bir mücadele haline geldi. Hafta sonu öncesi konuşan Quartararo şu ifadeleri kullandı: "Assen fiziksel olarak çok zorlayıcıydı ama o yarıştan alabileceğimiz en iyi sonucu almayı başardık. Sachsenring, geçmişte zafer dahil çok güzel anılar biriktirdiğim bir pist, bu yüzden tekrardan burada olmak güzel.”

“Bizim için kolay bir pist değil ama olumlu noktalara odaklanacağız, çok çalışmaya devam edeceğiz ve hafta sonunun başından itibaren rekabetçi olmaya çalışacağız. Hedefimiz, yaz arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek."

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Takımı

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Takımı

Fotoğraf: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Yamaha'nın diğer sürücüsü Alex Rins de Assen'de pazar günkü yarışı dokuzuncu sırada tamamlayarak ilk 10 içinde yer almayı başarmıştı. İspanyol sürücü, yaklaşan hafta sonuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Hollanda GP sert geçti ama sonuç olarak yarışı dokuzuncu bitirmeyi başardık.”

“Nereleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz ve Yamaha'daki herkes ileriye doğru adım atmak için arka planda çok sıkı çalışıyor. Sachsenring çok özel bir pist, bu yüzden doğru hissiyatı erkenden yakalamak önemli olacak. Odaklanmaya ve limitleri zorlamaya devam edeceğiz."

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