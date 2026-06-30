Yamaha, Quartararo ve Rins ile 2026 sonunda yollarını ayıracağını doğruladı

Japon üretici Yamaha, salı günü yaptığı açıklamada MotoGP fabrika sürücüsü Fabio Quartararo ve Alex Rins ile olan iş birliğinin 2026 sezonu sonunda biteceğini duyurdu. Bu karar, markanın 2027 sezonu için hazırladığı yeni sürücü kadrosuna geçiş sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yamaha Motor Co. tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yamaha Motor Co. Ltd., Fabio Quartararo ve Alex Rins'in 2026 MotoGP sezonu sonunda Monster Energy Yamaha MotoGP takımıyla olan iş birliklerini sonlandıracağını duyurmaktadır."

Quartararo, 2019 yılında Yamaha fabrika projesine katıldı ve kısa sürede MotoGP'nin en yetenekli isimlerinden biri haline geldi. Yamaha ile geçirdiği dönemde Fransız sürücü, 11 yarış galibiyeti, 32 podyum ve 2021 MotoGP Dünya Şampiyonluğu elde etti.

Fransız sürücünün gelecek sezon Honda fabrika takımına iki yıllık kontratla katılacağı daha önce Motorsport.com tarafından özel olarak duyurulmuştu.

Alex Rins ise 2024 sezonunda Yamaha'ya katılarak geniş tecrübesi ve yarış kazanma geçmişiyle projeye dahil olmuştu. Japon üretici, İspanyol sürücünün gelişim sürecine katkı sağladığını ve motosikletin ilerlemesinde rol oynadığını belirtti.

Ancak 30 yaşındaki pilotun geleceği şu an için net değil. MotoGP'de 18 galibiyeti bulunan Rins'in, 2027 öncesinde seride kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Yamaha açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: "Yamaha ve her iki sürücü, 2026 sezonunun sonuna kadar en iyi sonuçları elde etme ortak hedefi doğrultusunda bağlılıklarını sürdürecektir."

"Yamaha, Quartararo ve Rins’e özverileri, profesyonellikleri ve başarıları için içten teşekkürlerini sunar ve gelecek kariyerlerinde başarılar diler."

Quartararo ve Rins'in ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte Yamaha'nın 2027 sezonu için Jorge Martín ve Ai Ogura'yı kadrosuna katacağı yönündeki planlar da netleşmiş oldu.

