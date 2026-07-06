Resmi: KTM, Alex Marquez ile sözleşme imzaladı
KTM, Alex Marquez ile sözleşme imzaladı ve gelecek planlarını açıkladı; RC16'yı bir sonraki seviyeye taşımak ve şampiyonluk için mücadele etmek.
KTM, Pedro Acosta’nın ayrılmasının ardından 2025 dünya şampiyonası ikincisi Alex Marquez ile resmi sözleşme imzaladı. İspanyol pilot, 2027'deki yeni 850cc motor kuralları döneminde KTM’nin fabrika takımında mücadele edecek.
Transferin ardından konuşan KTM Motor Sporları Direktörü Pit Beirer şunları söyledi: "2025 dünya şampiyonası ikincisi Alex Marquez gibi olağanüstü bir yeteneği takımımıza dahil ettiğimiz için son derece gururlu ve mutluyuz.”
Alex Marquez, KTM
Photo by: KTM Images
“Alex takımımıza sadece sıra dışı bir yetenek ve yarış zekâsı getirmekle kalmıyor; aynı zamanda bizim DNA'mızla mükemmel şekilde eşleşen bir kararlılık ve kazanma zihniyeti de sunuyor.”
“Birlikte çok net bir hedefi paylaşıyoruz: KTM RC16'yı bir sonraki seviyeye taşımak ve MotoGP'nin en ön sıralarında şampiyonluk için savaşmak."
Son aylarda yaşadığı sakatlıkların ardından pistlere geri dönmeye çalışan ve kariyerinde Honda ile Ducati'den sonra üçüncü farklı üreticiyle yarışacak olan Alex Marquez’in yanı sıra KTM’in önümüzdeki günlerde VR46 pilotu Fabio Di Giannantonio'yu da açıklaması bekleniyor.
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