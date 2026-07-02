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MotoGP Hollanda GP

Aprilia: "Bezzecchi'nin bir molaya ihtiyacı var"

Aprilia Racing CEO'su Massimo Rivola, son haftalarda peş peşe yaşadığı talihsizliklerin ardından MotoGP şampiyonluk liderliğini kaybeden Marco Bezzecchi'nin zihinsel ve fiziksel olarak dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Rachit Thukral Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, son haftalarda yaşadığı olaylarla MotoGP gündeminin merkezinde yer aldı ve Çekya ile Hollanda Grand Prix'lerinden puansız ayrılması, şampiyonluk mücadelesinde ağır bir darbe almasına neden oldu.

İtalyan sürücü ilk olarak Brno'daki sprint yarışına bir pist görevlisine fiziksel temasta bulunmasının ardından tartışmalara konu olmuş, bu olay nedeniyle pazar günkü ana yarıştan men cezası almıştı. Bir hafta sonra Assen'de ise kaybettiği pozisyonları geri almaya çalışırken yarışın ikinci turunda kaza yaparak bir kez daha önemli puanları kaybetti.

Haziran ayının başındaki Macaristan Grand Prix'sinde de takım arkadaşı Jorge Martín'in temasıyla yarış dışı kalan Bezzecchi, böylece üst üste üç pazar yarışını da puansız tamamlamış oldu.

Assen'deki kazanın tamamen Bezzecchi'nin hatasından kaynaklandığını ifade eden Rivola, buna rağmen sürücüsünün son dönemde çok fazla olumsuzluk yaşadığını ve yaz arasının onun için en doğru zamanda geldiğini belirtti.

Rivola şöyle konuştu: "Ne söyleyebilirim ki? Onu bir haftalık tatile göndereceğiz. Öncelikle iyi olduğundan emin olmayı umuyoruz."

"Bence kesinlikle bir molaya ihtiyacı var. Son dönemde yaşayabileceği neredeyse her şeyi yaşadı. Bu yüzden üzerinde biraz baskı hissetmesi anlaşılabilir."

"Yine de bu hatayı yapmamalıydı. Özellikle de ciddi şekilde yaralanabileceğiniz bir noktada gerçekleşti."
 
Rivola, Balaton Park'ta Jorge Martín'in neden olduğu kazada üç Aprilia sürücüsünün, aralarında Bezzecchi'nin de bulunduğu isimlerin yarış dışı kalmasını sert sözlerle eleştirmişti.

Ancak Aprilia CEO'su, Assen'de son dünya şampiyonunun çok daha olgun bir performans sergilediğini ve bunun şampiyonluk mücadelesi açısından doğru yaklaşım olduğunu söyledi.

Rivola, Martín hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Hepimiz hata yapabiliriz. Macaristan'da da söylemiştim; dünya şampiyonu olan bir sürücü normalde bu tür hatalar yapmaz çünkü şampiyonluk mücadelesini nasıl yönetmesi gerektiğini bilir. Burada da tam olarak bunu yaptı."

"Cuma ve cumartesi sabahı Aprilia tek tur performansında en hızlı motosiklet değildi. Buna rağmen yalnızca kendi yeteneği sayesinde pole pozisyonunu aldı. Yarışta da harikaydı. Çok iyi bir start aldı ve farkı açmaya başladı. Trackhouse sürücüleri kendisine yaklaşmaya başladığında ise gereksiz bir risk almadı ve üçüncülüğün iyi bir sonuç olduğunu kabul etti."

"Dünya şampiyonluğu kazanmayı bilen bir sürücünün sahip olması gereken yaklaşım tam olarak budur."

Fotoğraf: Aprilia Racing

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