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World Superbike Donington

WSBK Donington superpole: Bulega pole'de, Lecuona takipte, Bahattin 18. sırada

2026 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Donington ayağında pole pozisyonu Nicolo Bulega'nın oldu. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu seansı 18. sırada noktaladı. 

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Nicolò Bulega, WSBK, Aragón

Donington'da superpole seansı, cuma gününe kıyasla daha serin koşullarda başladı: Hava sıcaklığı 23°C, pist sıcaklığı ise 35°C olarak ölçüldü. 

Bu seansta üçüncü antrenman seansından sonra omuzunda bir sorun yaşayan Alberto Surra ve Tarren Mackenzie yer almadılar. 

Pit yolu açıldıktan birkaç dakika sonra Remy Gardner, ilk hızlı turunda 10. virajda kaza yaptı. Gardner'ın kazası nedeniyle çıkan sarı bayraklar Nicolo Bulega'nın ilk turunu bırakmasına neden oldu. Iker Lecuona ise 1:24.462'lik turla zaman tablosunun zirvesine yerleşen ilk isim oldu. 

Miguel Oliveira, pistin son virajında kaza yapsa da motosikletine tekrar binerek seansa devam etti. 

İkinci denemelerde Nicolo Bulega, istediği hızı buldu ve Iker Lecuona'dan 0.052 saniye daha iyi bir turla pole pozisyonunu aldı. İkiliyi Yari Montella takip etti. 

Dördüncü sıraya Sam Lowes yerleşirken, Xavi Vierge ise Ducati dışındaki en iyi isim oldu.

Altıncı sırada Lorenzo Baldassarri, yedinci sırada ise Alex Lowes yer aldı. Axel Bassani sekizinci sıraya yerleşti. 

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu seansı 18. sırada noktaladı. 

Superpole sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 8

1'24.410

   171.577
2 Spain I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 7

+0.052

1'24.462

 0.052 171.471
3 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 8

+0.198

1'24.608

 0.146 171.175
4 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 8

+0.298

1'24.708

 0.100 170.973
5 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 8

+0.830

1'25.240

 0.532 169.906
6 Italy L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 7

+0.904

1'25.314

 0.074 169.759
7 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 7

+0.963

1'25.373

 0.059 169.641
8 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 7

+0.985

1'25.395

 0.022 169.598
9 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 7

+0.986

1'25.396

 0.001 169.596
10 United Kingdom J. Rea Honda HRC 65 Honda 7

+1.019

1'25.429

 0.033 169.530
11 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 8

+1.058

1'25.468

 0.039 169.453
12 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 6

+1.070

1'25.480

 0.012 169.429
13 Italy D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 7

+1.142

1'25.552

 0.072 169.287
14 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 8

+1.253

1'25.663

 0.111 169.067
15 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 8

+1.325

1'25.735

 0.072 168.925
16 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 7

+1.337

1'25.747

 0.012 168.902
17 United Kingdom J. Dixon Honda HRC 96 Honda 7

+1.407

1'25.817

 0.070 168.764
18 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 7

+1.511

1'25.921

 0.104 168.559
19 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 6

+1.964

1'26.374

 0.453 167.675
20
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 8

+1.993

1'26.403

 0.029 167.619
21 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0

 

    
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