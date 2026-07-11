WSBK Donington superpole: Bulega pole'de, Lecuona takipte, Bahattin 18. sırada
2026 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Donington ayağında pole pozisyonu Nicolo Bulega'nın oldu. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu seansı 18. sırada noktaladı.
Donington'da superpole seansı, cuma gününe kıyasla daha serin koşullarda başladı: Hava sıcaklığı 23°C, pist sıcaklığı ise 35°C olarak ölçüldü.
Bu seansta üçüncü antrenman seansından sonra omuzunda bir sorun yaşayan Alberto Surra ve Tarren Mackenzie yer almadılar.
Pit yolu açıldıktan birkaç dakika sonra Remy Gardner, ilk hızlı turunda 10. virajda kaza yaptı. Gardner'ın kazası nedeniyle çıkan sarı bayraklar Nicolo Bulega'nın ilk turunu bırakmasına neden oldu. Iker Lecuona ise 1:24.462'lik turla zaman tablosunun zirvesine yerleşen ilk isim oldu.
Miguel Oliveira, pistin son virajında kaza yapsa da motosikletine tekrar binerek seansa devam etti.
İkinci denemelerde Nicolo Bulega, istediği hızı buldu ve Iker Lecuona'dan 0.052 saniye daha iyi bir turla pole pozisyonunu aldı. İkiliyi Yari Montella takip etti.
Dördüncü sıraya Sam Lowes yerleşirken, Xavi Vierge ise Ducati dışındaki en iyi isim oldu.
Altıncı sırada Lorenzo Baldassarri, yedinci sırada ise Alex Lowes yer aldı. Axel Bassani sekizinci sıraya yerleşti.
Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu seansı 18. sırada noktaladı.
Superpole sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|8
|
1'24.410
|171.577
|2
|I. Lecuona Ducati Team
|7
|Ducati
|7
|
+0.052
1'24.462
|0.052
|171.471
|3
|Y. Montella Barni Racing Team
|5
|Ducati
|8
|
+0.198
1'24.608
|0.146
|171.175
|4
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|8
|
+0.298
1'24.708
|0.100
|170.973
|5
|X. Vierge Pata Maxus Yamaha
|97
|Yamaha
|8
|
+0.830
1'25.240
|0.532
|169.906
|6
|L. Baldassari Team Go Eleven
|34
|Ducati
|7
|
+0.904
1'25.314
|0.074
|169.759
|7
|A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team
|22
|Bimota
|7
|
+0.963
1'25.373
|0.059
|169.641
|8
|A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team
|47
|Bimota
|7
|
+0.985
1'25.395
|0.022
|169.598
|9
|T. Bridewell Superbike Advocates
|46
|Ducati
|7
|
+0.986
1'25.396
|0.001
|169.596
|10
|J. Rea Honda HRC
|65
|Honda
|7
|
+1.019
1'25.429
|0.033
|169.530
|11
|G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team
|31
|Kawasaki
|8
|
+1.058
1'25.468
|0.039
|169.453
|12
|M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|88
|BMW
|6
|
+1.070
1'25.480
|0.012
|169.429
|13
|D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|9
|BMW
|7
|
+1.142
1'25.552
|0.072
|169.287
|14
|A. Locatelli Pata Maxus Yamaha
|55
|Yamaha
|8
|
+1.253
1'25.663
|0.111
|169.067
|15
|A. Bautista Barni Racing Team
|19
|Ducati
|8
|
+1.325
1'25.735
|0.072
|168.925
|16
|S. Chantra Honda HRC
|35
|Honda
|7
|
+1.337
1'25.747
|0.012
|168.902
|17
|J. Dixon Honda HRC
|96
|Honda
|7
|
+1.407
1'25.817
|0.070
|168.764
|18
|B. Sofuoğlu MotoXRacing
|54
|Yamaha
|7
|
+1.511
1'25.921
|0.104
|168.559
|19
|S. Manzi GRT Racing Team
|62
|Yamaha
|6
|
+1.964
1'26.374
|0.453
|167.675
|20
|
M. Rato MotoXRacing
|13
|Yamaha
|8
|
+1.993
1'26.403
|0.029
|167.619
|21
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|0
|
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