Bagnaia: "Alex Marquez'in ne yaptığını anlayabilirsek, rekabetçi olabiliriz"

Sachsenring'deki zorlu MotoGP sprint yarışını 7. Sırada tamamlayan Pecco Bagnaia, Ducati Desmosedici GP26'sında yaşadığı arka yol tutuşu sorunlarına çare arıyor. İtalyan pilot, pazar günkü ana yarış öncesinde sorunlarını çözebilmek adına takım arkadaşı ve sprint galibi Marc Marquez yerine, şaşırtıcı şekilde Gresini sürücüsü Alex Marquez'in verilerine odaklanacağını açıkladı.

Diğer GP26 sürücülerinin aksine virajlarda motosikletin arkasını etkili bir şekilde kaydıramadığını belirten Bagnaia, bu durumun ön lastiğe aşırı yük binmesine ve ön tutuşun azalmasına neden olduğunu söyledi. Gridde motosikletinin arka tarafını en verimli kontrol eden ve aynı zamanda kontrolü de sağlayabilen sürücünün Alex Marquez olduğunu vurguladı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sprint yarışının ardından basına konuşan Bagnaia, yaşadığı sorunu şu sözlerle özetledi: "Yol tutuşu konusunda çok zorlanıyorum ve özellikle tek tur denemesi yapmamız gerektiğinde bu durum en berbat halini alıyor. Dolayısıyla sıralamalarda Q2'ye kalıp yarışa 11. sıradan başlamak alabileceğim en iyi sonuçtu.”

“Yarışa iyi başladım ve önümdeki sürücüleri takip etmeye çalıştım. Ancak arka lastiğin performansı düşmeye başladığı anda ön tarafı zorlamak zorunda kaldım; çünkü diğer Ducati'ler gibi arkalardan kayma avantajını kullanamıyorum.”

“Yol tutuşum yok, bu yüzden motosiklet kaydığı anda hızlanamıyorum. İki tekerleği de sürekli düz tutmam gerekiyor ve bu da çok fazla yol tutuşu kaybetmeme sebep oluyor. Ön lastiği de arka lastiği de tamamen tükettim; son 5-6 tur benim için çok zorluydu."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pazar günkü ana yarışta sürücülerin yumuşaktan orta arka lastiğe geçiş yapacak olmasının kendisine yardım edip etmeyeceği sorulduğunda ise Bagnaia şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum, çünkü dediğim gibi kayma hissini kullanamıyorum ve orta lastikle aslında daha da çok kayıyorsunuz.”

“Eğer Alex Marquez'in ne yaptığını anlayabilirsek, yarın rekabetçi olabiliriz.”

“Çünkü telemetri verilerine baktık ve şu anda motosikletten bu alanda en çok verim alan sürücü Alex. Bizim de bu sorunu acilen çözmemiz gerekiyor."

Alex Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cumartesi günü sıralamalarda 11. olan Bagnaia, rakiplerinin şanssızlıkları ve cezaları sayesinde pazar günkü ana yarışa iki sıra daha önden başlayacağını doğruladı: "Bez, sakatlığı nedeniyle yarış dışı kaldı, Franco’nun da 3 sıralık grid cezası var. Bu yüzden yarışa 9. sıradan başlayacağım.”

“Buna sevinmeli miyim emin değilim; çünkü burada iç taraftan başlamak aslında iyi bir seçenek değildir ama bakalım neler olacak."