Alex Marquez, Almanya GP'deki kazası hakkında: "Belki de kendime fazla güvendim"

Yarışa ikinci sıradan başlayan Alex Marquez, yarışın ilk bölümünde ağabeyi Marc Marquez üzerinde baskı kurmayı başardı. Ancak aradaki farkı geçiş denemesi yapabilecek kadar kapatamadı.

9. turun sonunda 13. virajda motosikletini kaybeden Alex Marquez, kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Yarışın ardından son virajdaki kazası sorulduğunda Alex Marquez, pistte farklı nedenlerle zorlandığı iki ayrı viraja dikkat çekti.

Alex Marquez, "Açıkçası küçük bir hata yaptım. Belki de bugün 4. viraj oldukça hızlıydı ve o iki noktada kendime fazla güveniyordum."

"Pist tutuşunun biraz daha düşük olduğu doğru ve her şey daha zorluydu. Hepsi bu."

"Rüzgarın bir etkisi olup olmadığını bilmiyorum ama bu daha çok benim hatamdı. Bu kazadan dolayı üzgünüm ve gerçekten moralim bozuk ama genel olarak hafta sonundan çok memnunum."

"İstediğimiz hıza sahip olduğumuz açıkça görülüyor. Ancak hâlâ bu hızı ve performansı yarış temposunda tam anlamıyla kullanabilmek için zamana ihtiyacım var. Yeniden %100 seviyesine ulaşabilmek için biraz daha zamana ihtiyacım var." dedi.

Alex Marquez, Katalonya Grand Prix'sinde omzunu kırmasının ardından üç yarış hafta sonunu kaçırmıştı. Almanya GP ise geri dönüşünden sonraki ikinci tam yarış hafta sonu oldu.

İspanyol sürücü, fiziksel kısıtlamaları nedeniyle motosiklet üzerinde fazla kasıldığını ve bunun start/finiş düzlüğüne bağlanan uzun sol virajdaki kazasına katkı yaptığını söyledi.

Marquez, "O virajlarda motosikletin dönmesine yeterince yardımcı olamıyorum. Motosiklet üzerinde fazla kasılıyorum, bu yüzden ön lastiğe çok fazla yük bindiriyorum."

"Bence bu da kazanın nedenlerinden biriydi."

Yaz arasının ardından, 9 Ağustos'ta Silverstone'da gerçekleştirilecek bir sonraki yarış öncesinde tamamen iyileşip iyileşemeyeceği sorulduğunda ise Marquez şu yanıtı verdi: "Bunu başarmaya çalışacağım. Hedefim bu."

"Adım adım ilerliyorum ve %100 seviyeme çok yaklaştım. Umarım yaz arasından sonra Silverstone'da tamamen hazır olurum. Eğer o zamana yetişmezse, mutlaka daha sonraki yarışlarda %100'üme ulaşacağım."

Alex Marquez, Sachsenring'de fabrika Ducati sürücüsü Marc Marquez'in en yakın rakibi olarak öne çıktı. Marc Marquez, pole pozisyonunu alıp hem sprint yarışını hem de ana yarışı kazanarak hafta sonuna damgasını vurdu.

Gresini sürücüsü pole pozisyonunu yalnızca 0.061 saniye farkla kaçırırken, cumartesi günkü sprint yarışını da son dünya şampiyonunun sadece 0.368 saniye gerisinde tamamladı.

Sprint yarışına kıyasla pazar günü galibiyet şansının daha yüksek olup olmadığı sorulduğunda Alex Marquez şu değerlendirmeyi yaptı: "Dünküyle aşağı yukarı aynı durumdaydık. O yarışa oldukça sakin başladı ve ardından tur temposunu adım adım artırdı."

"Ön lastiğin fazla ısınmaması için ona küçük bir boşluk bırakabiliyordum. Bu benim için gerçekten çok iyi bir stratejiydi. Sadece beklemeye ve arka lastiği korumaya çalışıyordum."

"Ancak belki de diğer bölümlerde kaybettiğim zamanı telafi edebilmek için o iki noktada ön lastiği gereğinden fazla zorladım. Hepsi bu. Küçük bir hataydı ama bedeli oldukça ağır oldu."