Rea, Suzuka 8 Saat Yarışı Top 10 Denemesi İçin: "O şartlarda piste çıkma fikri beni epey geriyordu"

Cumartesi günü Suzuka'da aniden bastıran yağmur, Top 10 Denemesi'nin iptal edilmesine sebep oldu. Bu durum, Pazar günkü yarışın grid dizilişinin Cuma günkü sıralama turlarında elde edilen derecelere göre belirlenmesini zorunlu kıldı.

Böylece fabrika takımı Fireblade'ini Takumi Takahashi ve Somkiat Chantra ile paylaşan Jonathan Rea ve Honda HRC ekibi; fabrika BMW EWC takımı ve Marc VDS KM99 Yamaha'nın önünde pole pozisyonunu garantilemiş oldu.

İptal kararının ardından konuşan Rea, alınan kararı desteklediğini ifade etti.

Jonathan Rea, "Dünkü tur derecemden gerçekten çok memnunum. Trafik yüzünden o turu temiz bir şekilde bir araya getirmek hiç de kolay değildi. Bu yüzden elde ettiğimiz sonuçtan memnunum."

"Tabii ki Top 10 Denemesi'ni yapamamamız üzücü çünkü piste çıkıp tek bir hızlı tur atma formatını gerçekten çok seviyorum. Ancak mevcut koşullar göz önüne alındığında seansı iptal etmek kesinlikle doğru karardı. Aksi takdirde herkes için adil bir durum olmazdı."

"Dürüst olmak gerekirse, o şartlarda piste çıkma fikri beni epey geriyordu." dedi.

Mevcut durumu ve rakiplerini değerlendiren Rea, dayanıklılık yarışlarının öngörülemez doğasına dikkat çekti. İngiliz pilot rakiplerine duyduğu saygıyı ve ekibine duyduğu güveni şu sözlerle dile getirdi: "Dünkü sonucu cebimize koyduk ama asıl önemli olan yarın."

"Rakiplerimiz çok güçlü ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Dayanıklılık yarışlarının karşınıza çıkarabileceği tüm farklı senaryolar konusunda muazzam bir tecrübeye sahipler."

"Bizi Mr. Men karakterleri gibi düşünürseniz, elimizde Bay Yetenek [Chantra], Bay Sakin [Takahashi] ve Bay Yaşlı [Rea] var! Tüm bu özellikleri bir araya getirebilirsek yarış için harika bir pakete sahip olacağımıza eminim."

"Hava durumunu her kontrol ettiğimde tahminler değişiyor bu yüzden ne olacağını kestirmeye çalışmanın pek bir anlamı yok. Şahsen ben, ya tamamen ıslak ya da tamamen kuru bir yarış olmasını tercih ederim. Bu sürekli değişen koşullar her şeyi bir nevi piyangoya çeviriyor."

"Ama ne olursa olsun, iyi hazırlandığımızı ve harika bir iş çıkarmak için hazır olduğumuzu düşünüyorum."

Yedi kez Suzuka galibi olan efsane takım arkadaşı Takahashi de hava şartlarının belirsizliği konusunda Rea'ye katılıyor. Ancak usta isim, bir uçtan diğer uca değişen hava durumlarındansa spesifik olarak sıcak ve kuru bir yarışı tercih edeceğini gizlemedi.

Takahashi, "Yağmur sonunda bugün yüzünü gösterdi ve yarının hava tahmini hâlâ oldukça belirsiz. Dolayısıyla bizi neyin beklediğini tam olarak bilmiyoruz. Seçme şansım olsa havanın 35 derece civarında olmasını tercih ederdim!"

"Yine de takımıma ve takım arkadaşlarıma güvenim tam. İkisi de inanılmaz sürücüler. Tek yapmamız gereken elimizden gelenin en iyisini yapmak, en ufak hatalardan bile kaçınmak ve sekiz saatin sonunda o finiş çizgisini görmek. Kilit nokta bu."

"Şu anda sadece fabrika takımlarının değil, pek çok ekibin hızlı olduğu çok açık. Yine de Suzuka'da benden daha fazla yarışmış biri olduğunu sanmıyorum bu yüzden tecrübeme güveniyorum. Bu tecrübeyi takıma da aktarabildiğime inanıyorum."

"Çarşamba gününden bu yana adım adım gelişmeye devam ettik ve herkes hiçbir gerçek sorun yaşamadan iyi sürüşler çıkardı. O yüzden pek endişeli değilim. "

"Eğer yeteneklerimizin sınırlarını zorlayıp içimizdeki her şeyi piste yansıtabilirsek sonucun kendiliğinden geleceğine inanıyorum."