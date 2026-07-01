Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

MotoGP Hollanda GP

Rins: "Bu şekilde yarışmak gerçekten sinir bozucu"

Assen Grand Prix'sini dokuzuncu sırada tamamlayarak bu sezon Yamaha V4 ile ilk kez ilk 10'a giren Alex Rins, takımın getireceği güncellemeleri bekliyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Rins Hollanda'da, yarışı takım arkadaşı Fabio Quartararo’nun 1.3 saniye gerisinde, Brad Binder’ın arkasında 10. sırada tamamladı. Ancak Binder'in yarış sonrasında aldığı lastik basıncı cezasıyla Rins, dokuzunculuğa yükseldi. 

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Rins, yaşadığı zorlukları ve ön tarafla olan tempo farkını şu sözlerle ifade etti: "Gerçekten çok zordu. Başlangıçta önümdekiler, Pecco veya Marc, 16. viraja başlarken ben 15'e yeni geliyordum. Bu yüzden durumdan oldukça memnundum.” 

“Sonrasında bir gariplik oldu ve ben tempomu korumama rağmen onlar farkı açıp gittiler. Bu yarışta da aşağı yukarı geçmiş yarışlardaki sorunların aynısını yaşadık.”

Alex Rins, Yamaha Fabrika Takımı

Alex Rins, Yamaha Fabrika Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir noktada Binder'dan daha hızlıydım ama onun motosikleti düzlükte inanılmaz hızlıydı; bu yüzden geçiş yapmayı dahi deneyemedim."

Rins, V4 motorunun performansını artıracak güncellemelerin ne zaman geleceği konusunda: “Yıl bitmeden geleceğini söylüyorlar. Ama tam olarak ne zaman gelecek ve kim kullanacak ben de bilmiyorum.” 

“Bu şekilde yarışmak gerçekten sinir bozucu. Umarım takım güncellemeyi bir an önce getirir. Elbette maksimum güçleriyle çalışıyorlar ancak süreci hızlandırabilecekler mi göreceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Resmi: Martin ve Ogura 2027’de Yamaha’ya katılıyor

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Mercedes, Vercel ile çok yıllı ortaklık anlaşması imzaladı

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Mercedes, Vercel ile çok yıllı ortaklık anlaşması imzaladı

Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı

Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”

Son Haberler

Mercedes, Vercel ile çok yıllı ortaklık anlaşması imzaladı

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Mercedes, Vercel ile çok yıllı ortaklık anlaşması imzaladı

Rins: "Bu şekilde yarışmak gerçekten sinir bozucu"

MotoGP
MGP MotoGP
Hollanda GP
Rins: "Bu şekilde yarışmak gerçekten sinir bozucu"

Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı

Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”