Rins: "Bu şekilde yarışmak gerçekten sinir bozucu"

Alex Rins Hollanda'da, yarışı takım arkadaşı Fabio Quartararo’nun 1.3 saniye gerisinde, Brad Binder’ın arkasında 10. sırada tamamladı. Ancak Binder'in yarış sonrasında aldığı lastik basıncı cezasıyla Rins, dokuzunculuğa yükseldi.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Rins, yaşadığı zorlukları ve ön tarafla olan tempo farkını şu sözlerle ifade etti: "Gerçekten çok zordu. Başlangıçta önümdekiler, Pecco veya Marc, 16. viraja başlarken ben 15'e yeni geliyordum. Bu yüzden durumdan oldukça memnundum.”

“Sonrasında bir gariplik oldu ve ben tempomu korumama rağmen onlar farkı açıp gittiler. Bu yarışta da aşağı yukarı geçmiş yarışlardaki sorunların aynısını yaşadık.”

Alex Rins, Yamaha Fabrika Takımı Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir noktada Binder'dan daha hızlıydım ama onun motosikleti düzlükte inanılmaz hızlıydı; bu yüzden geçiş yapmayı dahi deneyemedim."

Rins, V4 motorunun performansını artıracak güncellemelerin ne zaman geleceği konusunda: “Yıl bitmeden geleceğini söylüyorlar. Ama tam olarak ne zaman gelecek ve kim kullanacak ben de bilmiyorum.”

“Bu şekilde yarışmak gerçekten sinir bozucu. Umarım takım güncellemeyi bir an önce getirir. Elbette maksimum güçleriyle çalışıyorlar ancak süreci hızlandırabilecekler mi göreceğiz.” ifadelerini kullandı.