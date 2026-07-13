Martin: “Sezonun ikinci bölümünde daha güçlü olmaya gayret edeceğiz”

2024 dünya şampiyonu Jorge Martin, Aprilia ile sezona güçlü bir başlangıç yapmıştı. Amerika'daki sprint galibiyetinin ardından Fransa Grand Prix'sinde hem sprint hem de ana yarışı kazanarak takımın en hızlı sürücüsü olacağının sinyallerini vermişti. Ancak İtalya'daki iki ikinciliğin ardından Martin'in formu düşüşe geçti ve Mugello'dan sonraki dört ayakta sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Son olarak Almanya Grand Prix'sini liderin 11.3 saniye gerisinde beşinci sırada tamamlayan Martin, takım arkadaşı Marco Bezzecchi’nin yokluğunda şampiyona liderliğini 14 puana çıkardı. Buna karşılık İspanyol sürücü, Hollanda’da lider giderken kendisini geride bırakan Trackhouse pilotlarının temposuna Sachsenring hafta sonu boyunca ayak uydurmakta zorlandı.

Jorge Martin, Aprilia Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yeniden galibiyet mücadelesine dönmek için ne yapması gerektiği sorulan Martin, sezonun ilk bölümünde işe yarayan ayarlara geri dönmeleri ve motosiklet üzerinde çok fazla değişiklik yapmamaları gerektiğine işaret ederek şu açıklamayı yaptı: "Şu anda sezonun ilk bölümünde Austin, Brezilya ve Le Mans'ta kullandığımız motosikletten oldukça uzak olduğumuzu düşünüyorum.”

“Diğer sürücülerin motosikletleriyle daha istikrarlı olduklarını görüyorum. Elllerinde ne olduğunu biliyorlar ve pist üstüne çıkıp sürüyorlar.”

“Bizse bana yardımcı olabilmesi adına motosikleti sürekli farklı pistlere göre adapte etmeye çalışıyoruz. Fakat belki de Aprilia için doğru yöntem bu değildir, bunu iyi anlamamız gerekiyor.”

“Hızlı olduğum zamanlarda neyin işe yaradığını, yavaş kaldığımdaysa neyin sorun yarattığını analiz edip sezonun ikinci yarısına bu doğrultuda başlamalıyız. Hepsi bu.”

“Yaz boyunca fazla dinlenmeden sıkı çalışacağız ve sezonun ikinci bölümünde daha güçlü olmaya gayret edeceğiz."

Jorge Martin, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

İspanyol pilot, yaşadığı sürecin psikolojik değil teknik bir sınırla ilgili olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Barselona'da, muhtemelen yaşanan pek çok kazadan sonra bir şeyler yerine oturdu ve ardından Mugello'da çok güçlüydük.”

“Macaristan zorlu bir hafta sonuydu, sonrasında sırtımda bir problem yaşadım ve belki de o noktadan itibaren biraz güven kaybetmeye başladım. Ancak bugünkü durum güvenle ilgili değil, tamamen limitlerle ilgiliydi.”

“Bu limiti biraz daha ileriye taşımamız gerekiyor; çünkü kendime güvenmediğimden değil, ön taraftan verim alamadığım için hızlanamıyorum. Bunun üzerinde çalışmalı, belki de sürüş tarzımı gözden geçirerek nasıl daha iyi olabileceğimi anlamalıyım."

Almanya'daki yarışın son bölümünde geçmişteki şampiyonluk rakibi Pecco Bagnaia’nın baskısına direnen ve yerini 0.123 saniye farkla koruyarak beşinci olan Martin, bu mücadelenin kendisine 2024 yılındaki Sachsenring yarışını hatırlattığını belirtti. Ancak bu kez geçmişteki gibi kaza yapmamaya odaklandığını ifade etti: "Yarışı bitirmek kesinlikle önemliydi, hafta sonunu sağlam bir şekilde noktalamak her zaman önceliktir.”

“Alabileceğim maksimum puanı aldım. Her halükârda, ön gruptan ve diğer Aprilia sürücülerinden oldukça uzaktık.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Bir yandan bu durum iyi, çünkü motosikletin potansiyeli olduğunu gösteriyor ama tam olarak anlamadığımız bir şeyler var. Yaz arasında bunu çözüp sezonun ikinci yarısına daha güçlü başlamalıyız.”

“Genel olarak zor bir yarıştı, başından sonuna kadar idare ettim ve elimden geleni yaptım. Tıpkı 2024'teki gibi Pecco'yu arkamda tutmayı başardım. Son iki turda kaza yapmamaya ve geçmişteki hatamı tekrarlamamaya çalıştım."