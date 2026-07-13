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MotoGP Almanya GP

Bezzecchi başarılı bir ameliyat geçirdi: Hedefi Britanya GP'de yer almak

Marco Bezzecchi, Almanya Grand Prix'si sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından İtalya'da başarılı bir köprücük kemiği ameliyatı oldu. Aprilia, İtalyan sürücünün hedefinin Britanya Grand Prix'sinde yeniden piste çıkmak olduğunu açıkladı.

Rachit Thukral Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Almanya GP sıralama turlarının Q2 seansında ikinci en hızlı tur zamanını elde ettikten sonra 7. virajda şiddetli bir kaza geçirmiş ve motosikletinden sert şekilde fırlamıştı.

Çakıl havuzunda birkaç kez takla atan İtalyan sürücü, ayağa kalktıktan sonra topallayarak yürürken görüntülenmiş ve kontroller için sağlık merkezine götürülmüştü.

Yapılan tetkikler sonucunda sol köprücük kemiğinde tam ve yer değiştirmiş bir kırık tespit edilmiş, bunun üzerine hafta sonunun geri kalanında mücadele edemeyeceği açıklanmıştı.

Bezzecchi, kazanın ardından vakit kaybetmeden İtalya'ya dönerek Dr. Giuseppe Porcellini ile görüştü.

Aprilia, 27 yaşındaki sürücünün sakatlığının acil ameliyat gerektirdiğini daha önce açıklamıştı. Planlandığı gibi Bezzecchi, pazar sabahı Modena'daki bir hastanede operasyon geçirdi.

Takımın açıklamasına göre ameliyat başarılı geçti ve tedavi kapsamında kırık köprücük kemiği yerine oturtularak sabitlendi.

MotoGP takviminin Sachsenring yarışının ardından yaz arasına girecek olması, Bezzecchi'nin başka yarış kaçırmadan geri dönme ihtimalini artırıyor. Sezonun bir sonraki yarışı olan Britanya Grand Prix'si, 9 Ağustos'ta Silverstone'da gerçekleştirilecek.

Aprilia'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Marco Bezzecchi, Sassuolo Üniversite Hastanesi'nde Dr. Giuseppe Porcellini tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat geçirdi. Sol köprücük kemiğindeki kırık yerine oturtularak sabitlendi."

"Kesin iyileşme süresini belirlemek için henüz erken olsa da Marco'yu bir sonraki yarış olan Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinde yeniden piste çıkmış olarak görmeyi umuyoruz. Daha net bir değerlendirme ise önümüzdeki günlerde klinik durumunun seyrine göre yapılacak."

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