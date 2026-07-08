Toprak: "Sachsenring benim için çok özel bir yer”

Toprak, Sachsenring pistiyle ilk defa 2014 yılında Red Bull MotoGP Rookies Cup serisinde yarışırken tanışmıştı. Superbike kariyeri boyunca Almanya'da hiç yarışmayan, ülkedeki son yarışına 2017’de Avrupa Superstock sınıfında Lausitzring'de çıkan temsilcimiz, yaklaşan hafta sonuyla ilgili düşüncelerini aktardı: "Sachsenring'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum; çünkü bu pistten kalan çok güzel anılarım var.”

“Burada en son 2014 yılında Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta yarışmış ve ilk galibiyetimi almıştım, bu yüzden burası benim için çok özel bir yer."

"Fakat aradan çok uzun yıllar geçtiği için burası neredeyse tamamen yeni bir pist gibi hissettiriyor. Üstelik burada ilk kez bir MotoGP motosikleti kullanacağım.”

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Sachsenring'de 1000cc’lik bir motosikletle yarışmak tamamen farklı bir deneyim olacak; bu yüzden pist yapısını dikkatli incelemem ve motosikletin tepkilerini iyi anlamam gerekecek.”

“Assen'de gösterdiğimiz performansın ardından yeniden piste çıkacak olmak beni heyecanlandırıyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, takımla çalışmaya devam edeceğim. Umarım rekabetçi bir hafta sonu geçirir ve ilerlememizi sürdürürüz."

Sachsenring pistinin Yamaha M1 motosikletine uygunluğu konusundaysa sürücüler arasında farklı görüşler hâkim. Fabio Quartararo, 2022’deki yarışı kazanmış olsa da pist yapısının M1'e pek uymadığını düşünüyor. Nitekim 2022’den bu yana Almanya'daki tek ilk 10 derecesini geçen yıl dördüncü olarak elde edebilmişti.

Diğer taraftan Toprak’ın takım arkadaşı Jack Miller ise Sachsenring'in dar ve sol viraj ağırlıklı yapısının, YZR-M1'in güçlü yönlerine hitap edebileceği görüşünde: "Sachsenring'i gerçekten dört gözle bekliyorum.”

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Dar ve teknik bir pist, bu özelliklerin motosikletimize oldukça iyi uyabileceğini düşünüyorum. Orada yarışmaktan her zaman keyif aldım ve geçmişte iyi sonuçlar elde ettim. Bu hafta sonu neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.”

“Assen ve Suzuka 8 Saat yarışlarının ardından motosiklet üzerinde üst üste üç hafta geçirdim, şimdi bunu dört haftaya çıkaracağım.”

“Sezonun bu dönemini çok seviyorum; çünkü düzenli olarak yarışarak formda kalıyor ve sürekli bir ivme yakalıyoruz. Son birkaç haftanın olumlu yönlerini Almanya'ya da taşımayı planlıyoruz."