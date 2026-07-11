MotoGP Almanya GP sıralama: Marquez rekor turla pole’de, Toprak 18. sırada

Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 15 dakikalık Q1 seansı başladı

Q1

Q1’in ilk turlarında Bagnaia 1:19.959 süresiyle zirveye yerleşti. Joan Mir, 0.034 saniyeyle ikinci sırada yer aldı. Hızlı turların ardından ikili garaja döndü.

Sürücüler birkaç tur boyunca motosikletin ayarlarını optimize etmek adına turlar attı. Seansın ilk beş dakikası geride kaldığında tüm sürücüler garaja döndü.

Q1’in sonlanmasına yaklaşık 7 dakika kala sürücüler piste döndü. Birkaç tur ısındıktan sonra tur süreleri gelmeye başladı: Bagnaia, 1:19.753 süresini kaydederek tur zamanını geliştirdi. Moreira da güçlü bir tempo yakaladı fakat ikinci sıradaki Mir’i geçemedi ve üçüncülüğe yerleşti.

Quartararo, 1:19.864 süresini elde ederek ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sıraya gerileyen Mir, başarılı bir tempo tutturdu fakat üçüncü sektörde vakit kaybederek süresini geliştiremedi.

Luca Marini de güçlü bir turla gelirken son sektörde talihsizlik yaşadı ve tur süresini geliştiremedi.

Q1’nin sonlanmasına yaklaşık iki dakika kala temsilcimiz Toprak, 1:20.765 süresiyle 9. sırada yer aldı. Temsilcimiz son hızlı tur denemelerini yarıda bırakarak seans sonuna doğru pite döndü.

Luca Marini, tüm sektörleri üstünlükle tamamlarken son bölümde tempo kaybetti ve 1:19.998 süresini elde ederek 4. sırada kaldı.

Q1’in son anlarında süresini geliştiren olmadı ve Bagnaia ile Quartararo, Q2’ye kalan isimler oldu.

Q2

Startın ardından sürücüler Q2 için piste çıktı ve Marc Marquez, ilk dakikalarda attığı 1:19.567’lik süresiyle zirveye yerleşti fakat Fabio Di Giannantonio'dan cevap gecikmedi ve 1:19.542’lik turuyla zirveyi ele geçirdi.

Q2’nin ilk 5 dakikası geride kalmamışken Marco Bezzecchi, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve çok sert bir kaza yaparak çakıl havuzuna düştü. Kazanın ardından bir süre ayağa kalkamayan Bezzecchi, daha sonrasında görevliler tarafından garaja götürüldü. Kısa süreli gösterilen sarı bayraklar yaklaşık bir dakika sonra kaldırıldı.

Raul Fernandez, 1:19.262 süresini kaydederek zirveye yükseldi.

Seansın 7. dakikası geride kaldığında yeni lastikleriyle piste dönen Marc Marquez, 1:19.351’lik süresiyle 2. sıraya yerleşti.

Q2’nin sonlanmasına yaklaşık beş dakika kala Di Giannantonio, 1:19.118’lik hızlı turuyla zirveye yerleşti. Zaman kaybetmeden bir tur denemesi daha yapan Di Giannantonio, 1:19.256 süresini elde ederek pozisyonunu geliştiremedi.

Ai Ogura, 1:19.348’lik süresiyle 3. sıraya yerleşti. Marc Marquez, 1:19.041 rekor süresiyle tekrardan zirveye yerleşti. Quartararo ise Yamaha motosikletini en üst limitine kadar zorlayarak 1:19.383 süresini elde etti fakat 6. sırada kaldı.

Q2’nin son turlarında ikinci sıradaki Alex Marquez hızlı turunu tamamladı fakat süresini geliştiremedi. Böylelikle damalı bayrağın sallanmasıyla Marc Marquez, pole pozisyonunun sahibi oldu. Alex Marquez 2. sırada yer alırken, Di Giannantonio üçüncü oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 18. sırada yer aldı.