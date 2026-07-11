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Sıralama turları raporu
MotoGP Almanya GP

MotoGP Almanya GP sıralama: Marquez rekor turla pole’de, Toprak 18. sırada

2026 MotoGP Almanya Grand Prix’sine pole pozisyonundan başlayacak isim Marc Marquez oldu.

Neşe Akkoyun
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Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 15 dakikalık Q1 seansı başladı

Q1

Q1’in ilk turlarında Bagnaia 1:19.959 süresiyle zirveye yerleşti. Joan Mir, 0.034 saniyeyle ikinci sırada yer aldı. Hızlı turların ardından ikili garaja döndü.

Sürücüler birkaç tur boyunca motosikletin ayarlarını optimize etmek adına turlar attı. Seansın ilk beş dakikası geride kaldığında tüm sürücüler garaja döndü.

Q1’in sonlanmasına yaklaşık 7 dakika kala sürücüler piste döndü. Birkaç tur ısındıktan sonra tur süreleri gelmeye başladı: Bagnaia, 1:19.753 süresini kaydederek tur zamanını geliştirdi. Moreira da güçlü bir tempo yakaladı fakat ikinci sıradaki Mir’i geçemedi ve üçüncülüğe yerleşti.

Quartararo, 1:19.864 süresini elde ederek ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sıraya gerileyen Mir, başarılı bir tempo tutturdu fakat üçüncü sektörde vakit kaybederek süresini geliştiremedi.

Luca Marini de güçlü bir turla gelirken son sektörde talihsizlik yaşadı ve tur süresini geliştiremedi.

Q1’nin sonlanmasına yaklaşık iki dakika kala temsilcimiz Toprak, 1:20.765 süresiyle 9. sırada yer aldı. Temsilcimiz son hızlı tur denemelerini yarıda bırakarak seans sonuna doğru pite döndü.

Luca Marini, tüm sektörleri üstünlükle tamamlarken son bölümde tempo kaybetti ve 1:19.998 süresini elde ederek 4. sırada kaldı.

Q1’in son anlarında süresini geliştiren olmadı ve Bagnaia ile Quartararo, Q2’ye kalan isimler oldu.

Q1

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

1'19.753

   164.532 304
2 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.111

1'19.864

 0.111 164.304 295
3 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 9

+0.235

1'19.988

 0.124 164.049 302
4 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+0.245

1'19.998

 0.010 164.029 301
5 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 10

+0.331

1'20.084

 0.086 163.852 302
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+0.431

1'20.184

 0.100 163.648 300
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.617

1'20.370

 0.186 163.269 302
8 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+0.832

1'20.585

 0.215 162.834 299
9 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+0.847

1'20.600

 0.015 162.803 298
10 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.028

1'20.781

 0.181 162.439 303
11 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 8

+1.200

1'20.953

 0.172 162.094 299
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Q2

Startın ardından sürücüler Q2 için piste çıktı ve Marc Marquez, ilk dakikalarda attığı 1:19.567’lik süresiyle zirveye yerleşti fakat Fabio Di Giannantonio'dan cevap gecikmedi ve 1:19.542’lik turuyla zirveyi ele geçirdi.

Q2’nin ilk 5 dakikası geride kalmamışken Marco Bezzecchi, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve çok sert bir kaza yaparak çakıl havuzuna düştü. Kazanın ardından bir süre ayağa kalkamayan Bezzecchi, daha sonrasında görevliler tarafından garaja götürüldü. Kısa süreli gösterilen sarı bayraklar yaklaşık bir dakika sonra kaldırıldı.

Raul Fernandez, 1:19.262 süresini kaydederek zirveye yükseldi.

Seansın 7. dakikası geride kaldığında yeni lastikleriyle piste dönen Marc Marquez, 1:19.351’lik süresiyle 2. sıraya yerleşti.

Q2’nin sonlanmasına yaklaşık beş dakika kala Di Giannantonio, 1:19.118’lik hızlı turuyla zirveye yerleşti. Zaman kaybetmeden bir tur denemesi daha yapan Di Giannantonio, 1:19.256 süresini elde ederek pozisyonunu geliştiremedi.

Ai Ogura, 1:19.348’lik süresiyle 3. sıraya yerleşti. Marc Marquez, 1:19.041 rekor süresiyle tekrardan zirveye yerleşti. Quartararo ise Yamaha motosikletini en üst limitine kadar zorlayarak 1:19.383 süresini elde etti fakat 6. sırada kaldı.

Q2’nin son turlarında ikinci sıradaki Alex Marquez hızlı turunu tamamladı fakat süresini geliştiremedi. Böylelikle damalı bayrağın sallanmasıyla Marc Marquez, pole pozisyonunun sahibi oldu. Alex Marquez 2. sırada yer alırken, Di Giannantonio üçüncü oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 18. sırada yer aldı.

Q2

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

1'19.041

   166.015  
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+0.061

1'19.102

 0.061 165.887  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.147

1'19.188

 0.086 165.706  
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+0.151

1'19.192

 0.004 165.698  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.307

1'19.348

 0.156 165.372  
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.342

1'19.383

 0.035 165.299  
7 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+0.491

1'19.532

 0.149 164.990  
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 2

+0.572

1'19.613

 0.081 164.822  
9 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

+0.687

1'19.728

 0.115 164.584  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.699

1'19.740

 0.012 164.559  
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+0.712

1'19.753

 0.013 164.532  
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+0.740

1'19.781

 0.028 164.475  
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