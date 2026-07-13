Toprak: “Türk taraftarlara iyi bir sonuç veremediğim için üzgünüm"

Red Bull Rookies Cup döneminden bu yana yarışmadığı dar ve virajlı pistte, buraya özel getirilen lastik yapısı ve motosiklet ayarlarıyla zorluklar yaşayan Toprak yarış sonrasında şu açıklamaları yaptı: "Bu hafta sonundan pek keyif alamadım. Elimden gelenin en iyisini yaptım ancak çok zorlu bir yarış oldu.”

“Diğer sürücüler kaza yaptığı için yarışı 15. sırada bitirebildik. Fakat benim için bu gerçekten kayıp bir hafta sonu.”

“Buradaki tek olumlu nokta, gelecek yıl Sachsenring'e geri döndüğümde ne yapmam gerektiğini şimdiden biliyor olmam."

Toprak, yarışın büyük bir bölümünü LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow’la mücadele ederek geçirdi. İngiliz sürücü, yarışın orta bölümlerinde Dünya Superbike şampiyonu temsilcimizi geride bırakarak altı tur boyunca önünde kaldı. Daha sonra Toprak, Crutchlow'u tekrardan geçti ancak çok geçmeden İngiliz sürücü kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Honda'nın gösterdiği performansa şaşırdığını gizlemeyen Toprak, o anları şu sözlerle aktardı: "Cal beni geçtiğinde gerçekten çok şaşırdım; çünkü motosikleti hem virajları daha iyi dönüyordu hem de benden daha fazla yol tutuşuna sahipti.”

“Onunla aynı tempoda kalmaya çalıştım ama lastiklerinin performansı düşmeye başlayana kadar çok zordu. Lastikleri eskiyince onu yeniden geçebildim.”

“Ancak o ana kadar onu geçmek imkansızdı. Onunla yan yana sürerken gerçekten şaşırdım çünkü motosikletinin yol tutuşu benimkinden tamamen farklıydı.”

“Çok zor bir hafta sonu geride kaldı. Yamaha'ya teşekkür ederim çünkü ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar, herkes her gün çok sıkı çalışıyor. Fakat biz bir gelişim kaydedemedik. Özellikle ben ikinci sektörde kendimi geliştiremedim.”

MotoGP'deki lastik çeşitliliğinin adaptasyon sürecini zorlaştırdığını belirten Toprak, sözlerine şöyle devam etti: "En büyük sorun, her yarış hafta sonunda farklı lastiklerin kullanılması. Bu durum benim motivasyonumu biraz olumsuz etkiledi.”

“Tam diğer lastiklere adapte olmuşken buraya geliyoruz ve yine tamamen farklı lastikler kullanıyoruz. Bir lastikte iyi yol tutuşu varken, diğerinde hiçbir şey olmuyor. Bu durum işi çok zorlaştırıyor.”

“Diğer sürücüler pisti, lastikleri ve buralarda nasıl sürmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Onlar için belki biraz daha kolay olabilir ama benim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu çünkü işlerin böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim."

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sachsenring tribünlerini dolduran Türk taraftarların desteğine de değinen temsilcimiz, onlara iyi bir sonuç hediye edemediği için üzgün olduğunu belirtti: "Tribünlerde çok sayıda Türk bayrağı gördüm.”

“Türk taraftarlara iyi bir sonuç veremediğim için gerçekten üzgünüm. Buraya beni desteklemeye geldiler ama ben yarışı 15. sırada bitirdim.”

“Elbette beni her zaman desteklemeye devam ediyorlar ama ben de onlara bunun karşılığını vermeye çalışıyorum.”

“İyi bir sonuç alabilseydim daha mutlu olurdum. Benim adıma zor bir hafta sonuydu. Gelecek yıl neler olacağını göreceğiz.”